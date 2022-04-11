Adetliyken ped yerine ne kullanılır?

Regl olduğumuzda kullanabileceğimiz tek ürünün ped olduğunu düşünürüz. Ancak değil! Ped kullanmaktan sıkılanlara, cildine uygun ped bulamayanlara, pede alternatif arayanlara özel ped yerine kullanılabilecek ürünleri derledik!

Adetliyken ped yerine ne kullanılır?
Sağlık
11 Nisan 2022 Pazartesi

Menstrüasyon döneminde kullandığımız hijyenik ped ve tamponlar hayatımızı önemli oranda kolaylaştırsa da kullanışlılığını zaman zaman yitirebiliyorlar. Pamuksu yüzey arayışımız ve aradığımızı bulamayışımız, sivilce yapması, ses çıkarması, koku yapması, kullanım sonrası kaşıntı, artan fiyatları gibi çeşitli sebepler ped yerine kullanabileceğimiz alternatif ürün arayışına girmemize neden oldu. Üstelik ped yerine kullanabileceğimiz alternatif ürünler doğa dostu ürünler... İşte regl döneminde kullanılabilecek sağlıklı ve ekolojik ürünler...


Tampon ve pedlerin içinde ne var?
Tampon ve pedlerin içinde ne var?

1- Menstruasyon kabı

Son yılların en yaygın regl döneminde kullanabileceğimiz ürün olarak karşımıza çıkan menstruasyon kabı silikondan üretilen küçük bir kap ve menstrual sıvıları toplamak için yıllarca kullanılabilecek bir ürün. Tamamen doğal malzemeden (silica) üretilen bu kaplar, tampon gibi içeriye yerleştirerek kullanılıyor. Tıbbi plastikten üretilen menstrüal kaplar da mevcut, bunlar da vücuda herhangi bir zararı kesinlikle olmayan türden. Günde iki ya da üç defa kabı dışarı çıkartıp boşaltıyorsunuz ve temizledikten sonra tekrar kullanıyorsunuz. Menstruasyon kabı ile ilgili detaylı bilgi için burayı tıklayın!


2- Yıkanabilir kumaş ped

Yıkanabilir kumaş pedler ise bambu veya pamuktan üretilen kumaşlardan yapılıyor. Kumaş pedler standart pedlerdeki gibi emici yüzey, altta su geçirmez bir tabaka ile üstte kuru hissettirecek bir kumaş arasına sıkıştırılmasıyla üretiliyor. Standart pedlerde çamaşıra yapıştırılan yapışkanlı yüzey yerine çıtçıtlar kullanılarak çamaşıra sabitleniyor. Yıkanabilir kumaş pedler hakkında detaylı bilgi için burayı tıklayın!


3- Regl külodu

Son aylarda daha sık karşımıza çıkan regl külodunu birçok iç giyim markası üretiyor. Regl döneminin hafif geçtiği günlerde kullanabileceğimiz bu ürünler günlük ped kullanımının da önüne geçmeye aday. Yaklaşık 30 yıkamaya kadar kullanılabilen bu külotlar doğal ürünler içeriyor.


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Regl ağrılarınıza iyi gelecek 6 yoga pozu

Adet dönemi bazı kadınlar için ağrılı ve kramplı geçiyor olsa da bu durum egzersiz yapmaya engel değil. Hatta yoga gibi hafif egzersizler bu ağrılara karşı etkili bir silah olabilir. İşte adet ağrılarınızı hafifletebilecek bazı yoga pozları…

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Eski çağlarda birçok toplumun adet gören insanları bu süre zarfında dinlenmeye teşvik ettiğinizi biliyoruz. Egzersiz yapan kadınlar da aynı şekilde, adet oldukları dönemde ara vermeye meyilli oluyorlar fakat yoga bu durumda bir istisna olabilir. Adet sancısını hafifleten yoga pozları Regl dönemi kişiye özel olduğundan, kimi insan yatağından çıkmamayı tercih edebilir fakat yoganın sakinleştirici gücüne inanlar için bazı önerilerimiz var. Menstrüasyon sırasında vücudun alt yarısı genellikle ağırlaştığından, bu dönemde oturma pozları odak noktası olmalıdır. Her pozda birkaç dakika kalabilirsiniz.
1- Ayakkabıcı pozu ( Baddha Konasana) Bu poz, pelvik bölgeyi açar. Daha fazla rahatlayabilmek ve daha iyi bir etki alabilmek için gövdenizi desteklemek adına bir destek veya birkaç katlanmış battaniye kullanarak öne doğru eğilin.
2- Diz üstü duruş (Janu Sirsasana) Sağ bacağınızı uzatın ve sol ayağınızın tabanını sağ iç uyluğunuzun üzerine yerleştirin. Gövdenizi sağ bacağınızın üzerinde ortalayın ve öne doğru katlayın. Diğer taraf için hazırlık yapmak için Baddha Konasana'dan geri gelin. Her seferinde bir bacağa odaklanmanıza ve kalçalarınızı ve kasıklarınızı nazikçe uzatmanıza ve uzatmanıza izin veren kolay bir hamstring esnetme hareketidir.
3- Oturan Çatal (Upavistha Konasana) Her iki bacağınızı da Upavistha Konasana'ya açın. Yine, bir destek veya battaniye ile kendinizi destekleyerek öne eğilebilirsiniz. Bu hareketle hamstringlere odaklanıyor, ama aynı zamanda iç uylukları esnetiyor ve omurgayı uzatıyorsunuz. Burada istediğiniz kadar derine inebilir veya dik oturabilirsiniz. Menstrüasyon döngünüz sırasında en ileri dönüşünüzü yapamayabilirsiniz fakat bunun bir önemi yok.
4- Oturarak öne eğilme (Paschimottanasana) Her iki bacağınızı da uzatın. Öne eğilmeden önce omurgayı oturur pozisyonda uzatın. Pelvisi aşağı inerken öne doğru devrilen bir kase olarak hayal edin. Bu hareket hamstringleri ve baldırları açarken daha da derine iner ve sırtınıza güzel bir esneme sağlar.
5- Desteklenen köprü duruşu Arkanıza yaslanın, kalçanızı hafifçe kaldırmak için ayağınıza bastırın ve destek için altlarına bir yükselti yerleştirin. Kalçalarınızı tekrar kaldırmak için ayaklarınızı bastırın ve yükseltiyi dışarı kaydırın. Bu nazik geriye bükülme hareketi menstrüasyonla ilişkili sırt ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.
6- Tanrıça Duruşu (Supta Baddha Konasana) Dizleriniz bükülü olarak yatar pozisyonda kalın. Dizlerinizi yanlara doğru açın ve minderinizin üzerine indirin. Ayak tabanlarınızı bir araya getirin. Omurganızın uzunluğunun altına bir destek yerleştirmek burada harika hissettirebilir. Birkaç dakika bu pozda durmak sizi ertesi güne hazırlar. Referanslar: Ann Pizer. "6 Yoga Poses for Your Period" Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/yoga-poses-for-your-period-3567221 (07.05.2020)


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