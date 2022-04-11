Adetliyken ped yerine ne kullanılır?

Menstrüasyon döneminde kullandığımız hijyenik ped ve tamponlar hayatımızı önemli oranda kolaylaştırsa da kullanışlılığını zaman zaman yitirebiliyorlar. Pamuksu yüzey arayışımız ve aradığımızı bulamayışımız, sivilce yapması, ses çıkarması, koku yapması, kullanım sonrası kaşıntı, artan fiyatları gibi çeşitli sebepler ped yerine kullanabileceğimiz alternatif ürün arayışına girmemize neden oldu. Üstelik ped yerine kullanabileceğimiz alternatif ürünler doğa dostu ürünler... İşte regl döneminde kullanılabilecek sağlıklı ve ekolojik ürünler...

1- Menstruasyon kabı

Son yılların en yaygın regl döneminde kullanabileceğimiz ürün olarak karşımıza çıkan menstruasyon kabı silikondan üretilen küçük bir kap ve menstrual sıvıları toplamak için yıllarca kullanılabilecek bir ürün. Tamamen doğal malzemeden (silica) üretilen bu kaplar, tampon gibi içeriye yerleştirerek kullanılıyor. Tıbbi plastikten üretilen menstrüal kaplar da mevcut, bunlar da vücuda herhangi bir zararı kesinlikle olmayan türden. Günde iki ya da üç defa kabı dışarı çıkartıp boşaltıyorsunuz ve temizledikten sonra tekrar kullanıyorsunuz. Menstruasyon kabı ile ilgili detaylı bilgi için burayı tıklayın!

2- Yıkanabilir kumaş ped

Yıkanabilir kumaş pedler ise bambu veya pamuktan üretilen kumaşlardan yapılıyor. Kumaş pedler standart pedlerdeki gibi emici yüzey, altta su geçirmez bir tabaka ile üstte kuru hissettirecek bir kumaş arasına sıkıştırılmasıyla üretiliyor. Standart pedlerde çamaşıra yapıştırılan yapışkanlı yüzey yerine çıtçıtlar kullanılarak çamaşıra sabitleniyor. Yıkanabilir kumaş pedler hakkında detaylı bilgi için burayı tıklayın!

3- Regl külodu

Son aylarda daha sık karşımıza çıkan regl külodunu birçok iç giyim markası üretiyor. Regl döneminin hafif geçtiği günlerde kullanabileceğimiz bu ürünler günlük ped kullanımının da önüne geçmeye aday. Yaklaşık 30 yıkamaya kadar kullanılabilen bu külotlar doğal ürünler içeriyor.