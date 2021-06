Yıkanabilir kumaş pedler hakkında bilmeniz gerekenler...

Hijyenik pedler doğaya zarar verir mi?

Standart bir hijyenik ped doğada yaklaşık 500 yılda kayboluyor. Bir kadının hayatı boyunca kullandığı ürün sayısının 16.000'e yakın olduğu ve bir paket hijyenik pedin dört market poşeti kadar plastik içerebildiği düşünülürse, bu sayı korkunç boyutlara ulaşıyor. Çünkü bu atıklar geri dönüştürülemiyor, yok edilemiyor, denizlere ve toprağa karışıyor.

Yıkanabilir kumaş pedler neyden yapılır?

Standart hijyenik pedler, pamuk yüzeyli olsalar bile plastik içeriyorlar. Yıkanabilir kumaş pedler ise bambu veya pamuktan üretilen kumaşlardan yapılıyor. Kumaş pedler standart pedlerdeki gibi emici yüzey, altta su geçirmez bir tabaka ile üstte kuru hissettirecek bir kumaş arasına sıkıştırılmasıyla üretiliyor. Standart pedlerde çamaşıra yapıştırılan yapışkanlı yüzey yerine çıtçıtlar kullanılarak çamaşıra sabitleniyor.

Yıkanabilir kumaş ped ne sıklıkta değiştirilmeli?

Değiştirme ihtiyacı kanama yoğunluğunuza göre farklılık göstermekle birlikte kumaş pedler tek kullanımlık pedlerden daha yüksek bir emiş gücüne sahip oldukları için daha seyrek değişim gerektirirler. Ayrıca kanama yoğunluğunuza bağlı olarak farklı boy ve kalınlıkta kumaş ped seçeneklerinden uygun olanı kullanarak korumasını artırabilirsiniz.

Kumaş pedler nasıl yıkanır?

Regl döneminiz sona erdiğinde bütün pedlerinizi topluca çamaşır makinesine atıp, vücuduna zarar verebilecek sert kimyasallar içermeyen temiz içerikli bir deterjan veya doğal yıkama ürünleriyle çok sıcak olmayan bir ayarda yıkayabilirsiniz. Doğal lif yapısını bozacağından yumaşatıcı ürünler kullanmaktan kaçınmalı, açık havada ve güneşte kurutmalısınız. Pedinizi yıkamadan önce bekletecekseniz lekelenmeyi en aza indirebilmek için soğuk suda duruladıktan sonra bekletebilirsiniz.

Yıkanabilir kumaş pedler hijyenik mi?

Kumaş pedler gerektiği gibi temizlenirse hijyen açısından bir sorun teşkil etmiyor. Vajina içerisine girmediği için toksik şok sendromu ihtimalini düşürüyor, tek kullanımlık pedlerdekinin aksine plastik içermediği için bölgenin tahrişini de engelliyor.

