80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından yapılan oylamayla sinema ve Amerikan televizyonunun en iyilerine verilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) sahiplerini buldu. Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak kabul edilen Altın Küre, Beverly Hills'teki bir otelde sahiplerine takdim edildi.

Tören aynı zamanda NBC kanalından da canlı olarak yayınlandı. Gecenin sunuculuğunu ise Emmy Ödüllü komedyen Jerrod Carmichael üstlendi.

İşte ödül alan isimler ve yapımlar:

Sinema

En İyi Film (Müzikal veya Komedi)

The Banshees of Inisherin

En İyi Film (Dram)

The Fabelmans

Yabancı Dilde En İyi Film

Argentina, 1985 (Arjantin)

En İyi Animasyon Filmi

Guillermo del Toro’s Pinocchio

En İyi Senaryo

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

En İyi Yönetmen

Steven Spielberg, The Fabelmans

En İyi Şarkı

Naatu Naatu, Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (“RRR”)

En Özgün Film Müziği

Justin Hurwitz, Babylon

En İyi Aktör (Dram)

Austin Butler, Elvis

En İyi Aktris (Dram)

Cate Blanchett, Tár

En İyi Aktör (Müzikal veya Komedi)

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

En İyi Aktris (Müzikal veya Komedi)

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Tiyatro

En İyi Dizi (Dram)

House of the Dragon

En İyi Dizi (Komedi)

Abbott Elementary

En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi

The White Lotus: Sicily

En İyi Aktör (Müzikal veya Komedi)

Jeremy Allen White, The Bear

En İyi Aktris (Müzikal veya Komedi)

Quinta Brunson, Abbott Elementary

En İyi Aktör (Dram)

Kevin Costner, Yellowstone

En İyi Aktris (Dram)

Zendaya, Euphoria

En İyi Aktör (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)

Evan Peters, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

En İyi Aktris (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)

Amanda Seyfried, The Dropout

Müzikal-Komedi veya Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Julia Garner, Ozark

Müzikal-Komedi veya Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Tyler James Williams, Abbott Elementary

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)

Jennifer Coolidge, The White Lotus

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)

Paul Walter Hauser, Black Bird

*Haberin görselleri Associated Press (AP) tarafından servis edilmiştir.