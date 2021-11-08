8 - 14 Kasım 2021 haftalık burç yorumları

Merhaba. Kasım ayının en sert haftasına giriş yapıyoruz. Akrep burcundaki Merkür ve Mars kavuşum yaparak önce dilimizi ve düşüncelerimizi sivriltecek, hareketlerimizi hızlandıracak ve sakarlığa, kazalara çok elverişli bir hale getirecek. Daha sonra bir süredir birbirine uzak da olsa sert bakan Satürn ve Uranüs ile etkileşime geçecekler. Satürn ve Uranüs sert bakışını tekrarlamak gerekirse bizi yine hem değişim baskısı ve sıkılganlığı hem de mevcut durumun dışına çıkma korkusu duygusu demek oluyor ve hayatımızda yükselen burcumuza göre şekillenen haritalarımızda bu minvalde tezahür ediyor. Merkür ve Mars da denkleme dâhil olduğunda bu hafta bu önemli etkileri çok belirgin bir şekilde yaşayacağız veya Satürn Uranüs etkileşiminin en önemli günlerini, belirleyici günlerini yaşayacağız anlamına geliyor.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Oğlak burcunda sendromlu olabilecek bir gün ile haftaya başlıyoruz. Görev ve sorumluluklarımıza odaklandığımız bir gün. Ay gün içerisinde Venüs ile kavuşacak ve ne kadar soğuk bir gün de olsa bir o kadar da yumuşak ve ikili ilişkiler açısından güzel bir gün.

Salı

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gezegenlerin sert açılarının etkin olduğu bir gün, ay ise yumuşak açılar içerisinde. Güneş ve Neptün ile uyumlu etkileşimler içerisinde olarak kendimizi ifademizi yükseltecek ve duygusal durumumuz verimliliğimize hizmet edecek.

Çarşamba

Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Haftanın en sert günü olabilir. Merkür ve Mars’ın Satürn ve Uranüs ile etkileşimine bu gün Ay’da Satürn ile kavuşarak dâhil olacak. Bu güne oldukça dikkat çekmek istiyorum. Kazalara, sakarlıklara, tartışmalara dikkat.

Perşembe

Ay, Kova burcunda ilerliyor ve Güneş ile sert bir etkileşime giriyor. Bugün de pek yumuşak sayılmaz. Yine otorite figürleriyle özellikle tartışmalardan, anlaşmazlıklardan kaçınmak gerekiyor. Kendimizi doğru ifade edememiş gibi hissedebiliriz.

Cuma

Ay, Kova burcunda sabah saatlerinde Jüpiter ile kavuşarak özgüvenimizi yükseltecek, bizi biraz daha abartmaya meyilli yapacak. Öğle saatlerinde Balık burcuna geçecek ay sert haftayı biraz olsun yumuşak kapatmamıza sebep olacak.

Cumartesi

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Gergin etkiler etkisini azaltmış durumda. Ay’ın gün içerisindeki açıları da güzel. Bu günü kafa dinlemek, hobilerimize ağırlık vermek yönünde değerlendirebiliriz.

Pazar

Dün gece saatlerinde ve bu gün sabaha kadar Ay, Balık burcunda Neptün ile kavuşum etkisinde olacak. Balık burcu etkisinin oldukça arttığı bir hafta sonu geçireceğiz bu da yine hobilerin ağırlık kazandığı, romantizmin arttığı, bunun yanı sıra tembelliğin de biraz artabileceği bir gün olacak.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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