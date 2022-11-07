7 - 13 Kasım 2022 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Son zamanlarda gördüğüm en hareketli hafta olabilir. Bu haftada yok yok. Birçok gezegen açısı ve çok önemli bir Ay Tutulması. Ay Tutulması yazısı ayrıca yayınlandı. Bu yazıda oraya girmeyeceğim zira çok uzun olur. Fakat bu hafta neredeyse 6 ay sürecek Ay Tutulmasının tüm açılarını yoğun bir şekilde deneyimleyeceğiz.

Hafta başlarında Venüs Satürn karesi ve Güneş Merkür kavuşumunu yaşayacağız. Güneş Merkür kavuşumu iletişimimizi güçlendirirken biraz kendimizden fazlaca bahsetmemizi sağlayabilir. Venüs Satürn karesi ise ilişkilerde zorlayıcı zamanlardır, sevgisizlik hissi getirebilir veya ilişkisel sorumluluklarımızın arttığı zamanlar getirebilir.

İlerleyen günlerde Merkür Uranüs karşıtlığı iletişim konusunda hızımızı artırabilir, sürpriz kararlar verilebilir, anlaşmalar yapılabilir, yeni bir şeyler öğrenmek için oldukça faydalı bir zaman açı ne kadar zorlayıcı da olsa. Zorlayıcılığı ise fazla değişken ve isyankar bir zihin.

Merkür Satürn Karesi de Uranüs karşıtlığının hemen arkasından gelecek. Hatta Güneş Uranüs karşıtlığı ve Güneş Satürn karesini de birlikte deneyimleyeceğiz. Bunların hepsi içinde bulunduğumuz ay tutulması sürecinin eski ve yeni gerilimini anlatıyor. Yani değişmek istediğimiz konular, kırmak istediğimiz zincirler bizi aşırı derecede sıkarken sorumluluklarımızın ve korkularımızın engellerini de beraberinde yaşıyor olacağız. Belki de 6 ayın bu anlamda en yoğun haftası.

Haftanın uyumlu açıları ise Venüs ve Merkür’ün Neptün ile uyumlu açıları ve Venüs’ün Plüton ile uyumlu açısı olacak. Bunlar haftanın sonuna doğru yaşayacağız. Yani hafta başı biraz daha zorlayıcı. Merkür’ün Neptün ile uyumlu açısı yine eğitim, anlaşma konularını güçlendirirken, sezgilerimizi de güçlendirecek. Aldığımız kararlar bu dönemde ne kadar Satürn’ün zorlayıcı Uranüs’ün hataya açık bir ortam yaratması ile karşılaşacak da olsa bu hafta yüreğimizin sesini dinlemek bence bize avantaj getirecektir.

Venüs Neptün ve Venüs Plüton uyumlu açıları da ikili ilişkiler konusunda zor başlayan bu haftada aşırı derecede destekleyici, empati ve romantizm getirici, tutkuyu artırıcı, bağlantıyı güçlendirici etkiler yaratacaktır.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Boğa burcunda haftaya başlıyoruz. Ay’ın bu gün çok fazla açısı yok. İlişkisel gerginlikler dışında nispeten daha rahat olmak istediğimiz, huzur aradığımız bir gün.

Salı

Dolunay ve Ay Tutulması günü. Oldukça gergin bir gün olabilir zira Ay hem Satürn ile hem Uranüs ile sert etkileşime girecek. Sıkılganlık, baskı ve yenilik isteğinin en çok hissedildiği gün.

Çarşamba

Ay, İkizler burcuna geçiyor. Jüpiter ile uyumlu açı yapan ay bugünün haftanın geri kalanının daha kolay ve uyumlu geçeceğinin habercisi gibi. Özgüvenimiz ve girişkenliğimiz yükseliyor. İletişim trafiği artıyor.

Perşembe

Ay, İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. İletişim trafiği yüksek, eğitim için değerlendirilebilir. Ay’ın bugün çok fazla açısı yok.

Cuma

Ay, İkizler burcundaki Mars ile kavuşumda. Bu güne çok dikkat. Neptün ile de sert etkileşimde olan Mars gezegenine Ay’da dahil oluyor. Yani tartışmalı geçebilecek, sakarlık ve kazalara aşırı dikkat etmemiz gereken bir gün.

Cumartesi

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Uranüs ile uyumlu açı yapacak olan Ay günü sürprizli bir hale getirecek. Yengeç etkisinden dolayı sevdiklerimizle geçirmek istediğimiz, dışarı çıkmak konusunda biraz daha az istekli olabileceğimiz bir gün.

Pazar

Ay Yengeç’teki ilerlemesine devam ediyor. Sabah saatlerinde Uranüs etkisinin devam ettiğini söylemeliyim. Ayrıca bu gün Güneş Merkür ve Venüs kavuşumuna uyumlu açı yapacak olan ay belki de haftanın en güzel en uyumlu, en sosyal ve ilişkilerdeki en iyi gününü meydana getirecek.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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