Kültür & Sanat

2026 Oscar adayları açıklandı!

98. Akademi Ödülleri Töreni'ne iki aydan az bir süre kaldı. 2026 Oscar Ödül töreninde yarışacak olan adayların tam listesi ise belli oldu. İşte 15 Mart PAzar günü kıyasıya yarışacak olan adaylar...

2026 Oscar adayları açıklandı!
Giriş: 23 Ocak 2026, Cuma 00:13
Güncelleme: 23 Ocak 2026, Cuma 00:13
1

En İyi Film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Fotoğraf AP tarafından servis edilmiştir.

2

En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

3

En İyi Erkek Oyuncu

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, The Secret Agent

4

En İyi Yönetmen

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Ryan Coogler, Sinners

Josh Safdie, Marty Supreme

Joachim Trier, Sentimental Value

Chloé Zhao, Hamnet

5

En İyi Özgün Şarkı

"Dear Me", Diane Warren: Relentless

"Golden", KPop Demon Hunters

"I Lied to You", Sinners

"Sweet Dreams of Joy", Viva Verdi!

"Train Dreams", Train Dreams

6

En İyi Özgün Müzik (Skor)

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

7

En İyi Ses

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirât

8

En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film

"Butcher's Stain"

"A Friend of Dorothy"

"Jane Austen's Period Drama"

"The Singers"

"Two People Exchanging Saliva"

9

En İyi Görüntü Yönetimi

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

10

En İyi Uzun Metraj Belgesel

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

11

En İyi Kısa Belgesel

"All the Empty Rooms"

"Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"

"Children No More: Were and Are Gone"

"The Devil Is Busy"

"Perfectly a Strangeness"

12

En İyi Kurgu

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

13

En İyi Görsel Efekt

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

14

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Benicio del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Sean Penn, One Battle After Another

Stellan Skarsgård, Sentimental Value

15

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Elle Fanning, Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

16

En İyi Uluslararası Film

Brezilya, The Secret Agent

Fransa, It Was Just an Accident

Norveç, Sentimental Value

İspanya, Sirât

Tunus, The Voice of Hind Rajab

17

En İyi Kostüm Tasarımı

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

18

En İyi Sanat Yönetimi (Prodüksiyon Tasarımı)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

19

En İyi Saç ve Makyaj

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

20

En İyi Uyarlama Senaryo

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

21

En İyi Özgün Senaryo

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

22

En İyi Animasyon Film

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

23

En İyi Kısa Animasyon Film

"Butterfly"

"Forevergreen"

"The Girl Who Cried Pearls"

"Retirement Plan"

"The Three Sisters"

24

En İyi Oyuncu Seçimi (Casting)

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

