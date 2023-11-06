6 - 12 Kasım 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Hafta oldukça hareketli. Çok gezegen etkileşimi ve iki önemli gezegen burç değişimi var. Venüs Terazi’ye Merkür de Yay burcuna geçecek.

Venüs Terazi burcuna geçince ne olur?

Venüs Terazi burcunda çok rahattır ve kendisini en iyi şekilde ifade eder. Diplomasinin arttığı, sanatsal duygularımızın arttığı, daha güzelleştiğimiz ve etrafı güzelleştirdiğimiz, estetik duygularının yükseldiği, ikili ilişkilerde uyumlu bir dönem.

Merkür’ün Yay burcuna geçmesinin etkileri nelerdir?

Merkür’ün de Yay burcuna geçmesi iyimserliğimizi artıracak fakat sorgulayıcılığımızı azaltacak, daha kolay inanan, inançlarının peşinden giden, inançlarını daha çok konuşan, biraz patavatsız bir yapıda olacağız. Zihinsel derinliğimiz azalacak.

Ayrıca haftaya Venüs Plüton üçgeni ile başlayacağız. Bu da ilişkilerde uyumlu, düzeltici bir etkiye sahip. Daha sahiplenici bir etkiye sahip. Sonrasında da Merkür Neptün uyumlu açısı yaşayacağız. Bu da sezgilerimizi güçlendirecek, konuşmalarımızı etkileyici bir hale getirecek. Ayrıca hayal gücümüzü de güçlendirecek. Sonrasında Merkür Plüton’la da uyumlu açı yapacak. Zihinsel derinliğimizin yüksek olduğu bir hafta başlangıcı yaşayacağız.

Hafta sonunda da Merkür’ün hem Satürn’le hem de Uranüs’le zorlayıcı açılar yaptığını görüyoruz. Yani hafta sonuna doğru da iletişimde çok gerilimli etkiler var. Hem patlayıcı isyankar bir dürtü hem de baskı ve engellenme söz konusu. Bu da birikmiş bir tartışmayı, siniri beraberinde getirebilir. Hafta sonuna dikkat etmek gerekli.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Aslan burcunda haftaya başlıyoruz. Hafta başlangıcımız özgüveni yüksek, kendini ifadesi yüksek bir durumda. Duygusal olarak iyimseriz.

Salı

Ay, Başak burcuna geçiş yapıyor. Ayrıca Jüpiter ile de uyumlu etkileşimde. İyimser ve çalışkan bir gündeyiz. Sorumluluklara odaklıyız fakat moralimizi bozmuyoruz.

Çarşamba

Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay’ın çok uyumlu açıları var. Güneş, Mars ve Uranüs ile uyumlu etkileşimde. Farklı şeyler yaptığımız, fiziksel enerjimizin yüksek olduğu, kendimizi ifademizin yine güçlü olduğu bir gündeyiz.

Perşembe

Bugün oldukça uyumlu ve değerlendirilebilir bir gün. Ay, Terazi burcuna geçiyor ve Venüs ile kavuşuyor. İkili ilişkiler ve kadınlarla ilişkiler için çok çok güzel bir gün. Diplomatik ve uyumluyuz, ayrıca güzellik için yapmak istedikleriniz varsa bugünü tavsiye ederim.

Cuma

Ay, Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine sosyal, diplomatik ve uyumlu bir gün. Ay’ın bugün çok açısal etkileşimleri yok.

Cumartesi

Ay, bugün de Terazi burcunda. Gecenin ilerleyen saatlerinde Akrep burcuna geçecek. Bu da hem bu geçişte hem de Ay’ın Plüton ile yaptığı açı ile günü biraz daha krizli bir hale getiriyor, Zaten hafta sonu tartışmalara da müsait, bu güne özellikle ilerleyen saatlere dikkat.

Pazar

Ay, Akrep burcuna bir gün önce geçiş yapıyor. Bugün içerisinde Jüpiter ile karşıtlık yapacak olan ay ile fikirsel tartışmaların çok ortaya çıkabileceği, abartılı tepkiler riski olan bir gün, bugün biraz daha sakin kalmaya dikkat etmek gerekli.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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