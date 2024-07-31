4-29 Ağustos 2024 Merkür Retrosu ve burçlara etkileri

Geçmişten gelen konuların ve anlaşılmamış derslerin gündemimize gelerek önemli karmik arınmalar ve tamamlanmalar yaratacağı günlere başlıyoruz. Bugünlerin öğretisi, zihnimizi durdurarak kalbimizin sesini duyabilmek olacak. Bizi kendi özümüzden, iyiden ve saflıktan alıkoyan her şeyde, aydınlığa geri çağrılacağımız dersler yaşayacağız.

Bu süreçte; her şeyi mükemmel yapmak ve planlamak isteyen, kontrolcü ve huzursuz zihnimiz; sürece ve ilahi plana güvenmeyi, oluruna bırakabilmeyi öğrenecek. Yavaşlayacak, nefes alacak, detaylardan bütüne odaklanacağız.

Bugünlerde detaylara, fikirlere güzellik ve yaratıcılığımızı katmak, önemli farklar ve çıkışlar yaratacak. Kalbimizdeki neyse, dilimize, dilimizdeki neyse yaşamımıza o yansıyacak.

Üretkenliğimizin, emeklerimizin, iyi niyetimizin karşılığını alacak, durdurularak her şeyin bir doğru zamanı olduğunu öğreneceğiz.

Neler olabilir?

4- 15 Ağustos arası Merkür Retrosu Başak Burcunda, 15 Ağustos sonrası Aslan burcunda gerileyecek.

İletişim, haberleşme, seyahat, alım satım alanlarında yavaşlamalar olabilir.

Alınan kararlar ertelenebilir, değişebilir.

Herkese gereken değeri vermeyi öğrenebiliriz.

Mükemmeliyetçi olarak kendimize yüklendiğimiz konuları fark edebiliriz.

Kendimizi suçlayarak, eleştirerek, onay almaya çalışarak değersizleştirdiğimiz yerleri görebiliriz.

Yararlı- yararsız olanı ayrıştırabiliriz.

Eleştirel ve yargılayıcı tutumların karmasını ödeyebiliriz.

Düşüncelerimiz, fiziksel sağlığımızı etkileyebilir.

Üretken olmaz ve zihnimizi dinlendirmezsek şüpheci, takıntılı ve anksiyetik olabiliriz.

Yanlış teşhisler, ilaç sorunları, alerjiler, bağırsak problemleri tetiklenebilir.

Teknik sorunlar, küçük ev aletlerinde ve araçlarda problemler, siber saldırılar, hırsızlık, dolandırıcılıklar artabilir.

Gizli saklı gerçekler, skandallar, ifşalar ortaya çıkabilir.

Hayvan hakları yasası yeniden düzenlenebilir.

Fikir hırsızları ortaya çıkabilir.

Eski ilişkiler konuşarak düzelebilir.

Ego yaptığımız konularda esneyerek yapıcı olmayı öğrenebiliriz.

Kibirli konuşmaların karması önümüze gelebilir.

Güç oyunlarına maruz kalabiliriz.

Neler yapmalı?

Her türlü başlangıç, imza, evlilik adımı, alım satımdan uzak durmalıyız.

Psikolojik, ökült çalışmalar, sağlık kontrolleri, arınma terapileri, temizlik, düzenleme, planlama, eski eşyalardan arınma, yeni iş yöntemleri geliştirme ve yarım kalan konuları tamamlama için en uygun zamanlardayız.

Çocuklarımızın güvenliğine dikkat etmeliyiz.

Kripto gibi yatırımlarda risk almamalıyız.

Kendimizi açıklamak ve anlatmak için gereğinden fazla enerji sarf ettiğimiz yerleri görerek durmalıyız.

Detaylara ve kusursuzluğa odaklanarak yaşamı kaçırmamalıyız.

Retro Sabian Sembolleri;

'GÖRÜNMEYEN RUHSAL ENERJİLERİN FARKINA VARAN BİR KİŞİ' ve 'GÖREVİNİ YERİNE GETİREN BİR TAŞIYICI GÜVERCİN' arasında ilerleyecek. Bu süreçte yaşamın size vereceği bir mesaj ile önemli uyanış ve aydınlanmalar yaşayacaksınız.

Kalp gözünüz açık olsun.

Merkür Retrosu’nun burçlara özel etkileri:

Koç: Günlük yaşam akışının yavaşlayarak seni durup dinlenmeye davet edeceği günlerdesin. Bugünlerde yaşamında verimli- verimsizi ve fazla enerji sarf ettiğin yerleri fark edebilirsin. Sağlık kontrolleri, arınma çalışmaları ve düzenlemeler için en doğru zamanlardasın. İlişkilerinde yaşadıkların, kendine verdiğin değere ayna olacak. Durup daha çok dinlenmeye ve odağı kendine vermeye çağrılacaksın.

Boğa: Bugünlerde detaylara yaratıcılığını katarak fark yaratabilirsin. Ailenle ilgili farkındalıklar yaşayabilir, karmalarını iyileştirerek özgüvenini ve ilişkilerindeki döngüleri iyileştirebilirsin. Ev, tadilat ve taşınma konuları gündemine gelebilir. Aşk hayatında önemli yüzleşmelerle yeni kararlar alabilirsin.

İkizler: Beklediğin haber ve sonuçları alacağın, geçmiş konuları konuşacağın zamanlara başlıyorsun. Bugünlerde iletişim, sosyal medya, tadilat, taşınma, seyahat, trafik gibi konularda yavaşlamalar yaşayabilirsin. Yakın çevre ilişkilerinde ani farkındalıklar edinebilirsin. Ev ve aile ile ilgili gündemler, sana en derin ihtiyaçlarını fark ettirebilir.

Yengeç: Değerlerini ve kaynaklarını korumak, yeteneklerine daha çok güvenmekle ilgili gündemler yaşayacağın günlere başlıyorsun. Bugünlerde mali korkularından arınarak, bolluk bereketinin çoğaldığını görebilirsin. Önemli haberler ve geçmiş başvurularından dönüşler alabilirsin. İletişim, haberleşme, seyahat konularında yavaşlamalar yaşayabilirsin.

Aslan: Işığını daha çok parlatmak, tutkularının peşinden gitmek, hayallerin için hazırlıklar yapmak gündeminde. Sahip olduklarını doğru yönetmeyi, biriktirmeyi ve bütçe planı yapmayı öğreneceğin zamanlardasın. Bugünlerde aşırı harcamalardan kaçınmalı ve beklenmedik harcamalara hazırlıklı olmalısın.

Başak: Yaşamın seni yenilemeye hazırladığı bugünlerde dinlenmeye ve zihnine nefes aldırmaya çağrılıyorsun. En derin içsel ihtiyaçlarını ve gizli gerçekleri fark edebilir, rüyalarından rehberlik alabilirsin. Potansiyelini ortaya çıkartmak ve kendini daha güzel ifade etmek için durup her şeye uzaktan bakma vakti.

Terazi: Hayallerini yaşamak ve gerçekleştirmek için ihtiyacın olanları göreceğin zamanlardasın. Bugünlerde içe dönerek ilham alabilir, yaratıcı çıkışlar yaparak fark edilebilirsin. Arkadaşlıklarınla ilgili farkındalıklar yaşayabilir, gizli gerçekleri görebilirsin. Geçmişini anlamlandıracağın, zihnini sakinleştireceğin, eskilerin gündeme geleceği bir döngü başlıyor.

Akrep: Potansiyellerini ortaya çıkartmak, kariyerinde hakkını almak ve daha görünür olmak için ihtiyaçlarını göreceğin zamanlardasın. Bugünlerde hedeflerini gözden geçirebilir, rekabet ile güdülenebilirsin. Üretkenliğin sana bolluk bereket ile dönebilir. İlişkilerinde ve arkadaşlıklarında yaşayacağın uyanışlarla, geleceğe dair yeni kararlar alabilirsin.

Yay: Geleceğini ve yaşam hedeflerini sorgulayacağın, ilahi adalete şahit olacağın, emeklerinin ve kalbinin hak edişlerini alacağın günlere başlıyorsun. Bugünlerde inanç ve kültür çatışmaları yaşayabilirsin. Eğitim, kariyer, yurt dışı, hukuk ve medya alanında planlamalar yapabilir, dönüşler alarak harekete geçebilirsin. Umudunu ve aydınlığını korumaya devam et.

Oğlak: Yaşamında seni durduran düşüncelerinden, korkularından ve sana iyi gelmeyenlerden arınarak yeniye, güzelliklere ve bolluk berekete yer açacağın zamanlardasın. Bugünlerde derin şifalanmalar yaşayabilirsin. Bütçeni yeniden planlayabilir, eğitim, seyahat, ticaret alanlarında yavaşlama ve sonuçlanmalar yaşayabilirsin.

Kova: İlişkilerini iyileştirip dengelemek için kendinle olan ilişkini güzelleştirmen gereken zamanlardasın. Bugünlerin teması maddi manevi her alanda alma verme dengeni yeniden düzenlemeye dair olacak. Evlilik hazırlıkları, partnerinin yaşamında değişimler, borç alacak konuları ve ortaklıkların gündeminde.

Balık: Günlük yaşamını daha keyifli hale getirmek, kendi iç dünyanla uyumlu bir yaşam yaratmak için ihtiyacın olanları görmeye çağrılıyorsun. Bugünlerde alışkanlıklarını yenileyebilir, iş hayatında yaratıcılığınla öne çıkabilir, ilişkinde gelecek planları yapabilir veya bağlarınızı dengeleyerek iyileştirmek üzere konuşmalar yapabilirsin.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi