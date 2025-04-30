3.300 yıllık Mısır dikilitaşında gizli mesaj!

Yüz seksen dokuz yıl önce, Mısır’ın valisi tarafından Fransa’ya hediye edilen 3.300 yıllık görkemli bir Mısır dikilitaşı, Paris’teki Concorde Meydanı’na dikildi. O zamandan beri Concorde ya da diğer adıyla Luksor Dikilitaşı, hem Parislilerin hem de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu; birçok kez incelendi, araştırıldı. Ancak geçen bunca zamana rağmen, dikilitaşın dünyayla paylaşacak bazı sırları olduğu ortaya çıktı.

Paris Katolik Üniversitesi’nde hiyeroglif kriptolojisi uzmanı ve Mısırbilimci olan Jean-Guillaume Olette-Pelletier’e göre, dikilitaşın tepesinde daha önce belgelenmemiş bir yazıt bulunuyor. Olette-Pelletier, bu gizemli mesajı ilk kez Aralık 2021’de, dikilitaş restorasyondayken fark etti. Restorasyon sırasında dikilitaşın etrafına kurulan iskele, genellikle yer seviyesinden görülmesi zor olan üst bölümleri inceleme fırsatı sundu. Dikilitaşın zirvesinde yer alan altın renkli piramit biçimindeki kısmın yakınlarında bu yazıt keşfedildi. Olette-Pelletier buradaki hiyerogliflerin yatay biçimde okunabildiğini fark edince, daha önce bilinmeyen bazı yazıları tanımlamayı başardı.

Bu mesajlar, dikilitaştaki hiyerogliflerin içine gizlenmişti; fakat anlamlarını saklamak üzere özel bir teknikle şifrelenmişti. Olette-Pelletier’e göre, bu tür hiyeroglif şifreleme tekniği günümüzde kolay okunabilir değil; kendisiyle birlikte yalnızca altı kadar uzmanın bu yazıları okuyabildiği düşünülüyor. Hatta bu konuda özel olarak makaleler yayımlayan Olette-Pelletier, hiyerogliflerin “3 boyutlu okunacak şekilde” tasarlandığını belirtiyor.

Bu yazıyı anlayabilmek için dikilitaşın tarihine dair bazı bilgilere sahip olmak gerekiyor. Paris’e hediye edilmeden önce bu dikilitaş, Yukarı Mısır’daki Luksor Tapınağı’nın önünde duran iki sütundan biriydi. Her iki sütun da M.Ö. 13. yüzyılda, II. Ramses döneminde inşa edilmişti. O dönemde, bugün Paris’te bulunan dikilitaşın bir yüzü Nil Nehri’nden geçen yolcular tarafından görülebiliyordu. Söz konusu gizli mesaj da ancak bu açıdan —yaklaşık 45 derecelik bir bakış açısıyla— görülebiliyor.

Olette-Pelletier:“Bu bölümü görebilmek için o dönemde nerede durmam gerektiğini hesapladığımda, kendimi tam olarak Nil’in ortasında buldum. Ve sonra anladım ki: Bu yazıt, yalnızca her yıl düzenlenen Opet Festivali sırasında tekneyle Luksor Tapınağı’na gelen soylular tarafından görülmek üzere tasarlanmıştı. Bu festival, tanrı Amon’un yaşam güçlerinin geri dönüşünü kutluyordu” açıklamasında bulundu.

Mesajın kendisi, II. Ramses’i ve onun ilahi gücünü yüceltirken; bir diğeri, tanrıların gazabını dindirmek için adaklar sunulması gerektiğini belirtiyordu. Yani bu yazıtlar, esasen firavunun gücünü ve tanrısallığını meşrulaştırmayı amaçlayan birer propaganda öğesiydi.

Kaynak: Dr. Russell Moul. "Hidden Message Discovered On 3,300-Year-Old Egyptian Obelisk In Paris". Şuradan alındı: https://www.iflscience.com/hidden-message-discovered-on-3300-year-old-egyptian-obelisk-in-paris-78971. (26.04.2025).