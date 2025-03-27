31 Mart - 6 Nisan 2025 haftalık burç yorumları

Herkese iyi bayramlar. Haftaya Satürn Uranüs altmışlığı ile başlıyoruz. Aslında bu etkisini çok zaman önceden beri hissettiğimiz ve oldukça uzun vadeli bir transit. Yeni ve eskinin uyumlu birleşimi, yeniye giden yolda verilen gerçekçi kararlar, disiplin ve irade gücünü gösteren, yükselten, aynı zamanda kalıplaşmış, rutinleşmiş konularımıza yeni bir bakış açısı, yaratıcılık ve ilerici hareketler getiren bir açıdır ve bu dönemde uzun vadeli kararlar alıyor olmamız çok olası. Mantıklı bir şekilde yeni yollar üretmeye çalıştığımız bir dönemdeyiz ve bu bir süredir hayatımızda. Bu aralar zirve yapacak.

Mars’da bu Uranüs altmışlığına dahil oluyor. Fakat Satürn ile aynı burçtan değil. Bu da bu yenilikçi kararları cesur bir şekilde eyleme, harekete geçirme iradesi ve motivasyonu ile alakalı. Bu da bir süredir içinde bulunduğumuz bir etki.

Tabi bu iki gezegen Uranüs’e uyumlu açı yapıyorsa birbirlerine de mutlaka açı yapıyordur. Birbirlerine Üçgen açı yapıyorlar. Disiplin ve irade, enerji ve sabır bir araya geliyor. Bu hafta oldukça güzel, yeni kararlarla dolu, kararların genelde akıllı ve mantıklı olduğu ve içerisinde yüksek oranda motivasyon barındırdığı bir hafta olduğunu söyleyebilirim ve bu oldukça da uzun vadeli bir durum.

Venüs de Mars ile uyumlu etkileşimde. İletişim becerimiz, sosyal çekiciliğimiz de son derece yüksek. İkili ilişkiler için de oldukça iyi bir dönem.

Son olarak Güneş de Jüpiterle uyumlu açıda. Bu dönemde iyimserliğimiz ve şansımız da bizimle birlikte. Gerçekten gelecek adına aldığımız kararlar ve alacağımız aksiyonlar açısından oldukça destekleyici bi haftadayız bu haftayı değerlendirelim.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Bugün çok açısal etkileşimi yok. Sakin ve rahat bir bayram günü.

Salı

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün düne nazaran çok daha sürprizli, farklılık arayışında olduğumuz bir gün. Ay Uranüs kavuşumu var. Ayrıca Ay Mars Venüs Merkür gibi bir çok gezegenle bugün uyumlu etkileşimde, bugün düne nazaran çok daha hareketli ve hareketin pozitif etki yaratacağı sosyal, iletişimci bir gün.

Çarşamba

Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde aslında çok açısal etkileşimi yok ama Jüpiter’e yaklaşıyor, Güneş’e de uyumlu açı yapmaya hazırlanıyor. Bugün iletişim ve yolculuk trafiği baya yüksek. Bayram dönüşü trafiği bugün yüksek olabilir.

Perşembe

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Balık burcunda kümeleşmiş Merkür, Venüs, Neptün, Satürn gezegenlerine sert etkileşim yapacak. Bugüne dikkat. Bugün yanlış anlaşılmalar yaşanabilir, iletişimde birtakım kopukluklar olabilir ama hayal gücü ve yaratıcılık açısından da inanılmaz etkili bir gün.

Cuma

Ay Yengeç burcuna geçiyor. Bugün çokça açısal etkileşimi yok. Aile, sevdiklerimiz ve duygusal ihtiyaçlarımıza odaklandığımız bir gün.

Cumartesi

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de çok enteresan. Balık burcunda Perşembe günü için yazdığım kümeleşmelere yine uyumlu etkileşimde. Fakat bu günün farkı Mars ile kavuşacak olması. Enerji açısından çok yüksek fakat biraz kaza riski var. Bir de alınganlık ve tartışma.

Pazar

Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor. Gün oldukça eğlenceli ve kendimizi ifademiz güçlü fakat Plüton karşıtlığı biraz kriz, ego çatışması, duygusal manipülasyon ve kontrol getiren durumlar yaratabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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