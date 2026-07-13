Venüs bu sabah Uranüs ile kare açı, öğleden sonra Plüton ve Neptün ile 150 derecelik (quincunx) açı yapıyor ve Merkür ile yarım kare açıya doğru ilerliyor. Bu nedenle bugün ilişkilerimiz ve bir şeylere verdiğimiz önem konusunda değerlendirmelerimiz biraz karmaşık hale gelebilir. Venüs-Uranüs karesi, değer yargılarımız ve zevklerimiz ile değişim ihtiyacımız arasında bir çatışma ya da mücadele yaratabilir. Bu geçiş, aşkı, keyif aldığımız uğraşları ve sosyal yaşamı geçici olarak sekteye uğratabilir. Yakınlık kurma isteğimiz ile özgür olma arzumuz arasında kalmış hissedebiliriz. İnsanlara ya da maddi şeylere karşı ani gelişen çekimler bizi yanlış yönlendirebilir. Bu nedenle kararlarımızda dikkatli ve bilinçli olmakta fayda var. Özellikle ilişkilerde istikrarsızlık, huzursuzluk ve asi tavırlar öne çıkabilir. Mali konularda önemli kararları ertelemek daha iyi olabilir; çünkü bugün düşünerek değil, dürtüsel hareket etme eğilimimiz yüksek. Ayrıca mevcut keyif kaynaklarımızdan ya da rutin uğraşlarımızdan memnuniyetsizlik hissedebiliriz ve bu dönemde bir değişiklik yapmak tatmin edici gelebilir. Huzursuzluğu kontrol altına almak ve ani çıkışlardan kaçınmak akıllıca olacaktır. Bununla birlikte, gelişme ve hayatın temposunu değiştirme ihtiyacımızı da göz ardı etmemeliyiz. İdeal olarak, mevcut durumdan duyulan rahatsızlık bizi son derece yaratıcı çözümler ve olumlu gelişmeler üretmeye yönlendirebilir. Bugünkü Venüs quincunx açıları da beraberinde bir miktar belirsizlik getirebilir. Ancak belirsizlik çoğu zaman gelişimin habercisidir. Yakın ilişkilerimizi, harcamalarımızı, eğlence anlayışımızı veya sosyal yaşamımızı yeniden değerlendirme ihtiyacı hissedebiliriz. Bir yandan olaylara gerçekçi bakmak isterken, diğer yandan bir hayali sürdürmeyi ya da bazı gerçekleri görmezden gelmeyi tercih edebiliriz. Başkalarına ya da kendi duygularımıza ve algılarımıza karşı güvensizlik veya şüphe hissedebiliriz. Kararsızlık oldukça olasıdır. Korkular akışı sekteye uğratabilir; ancak daha önce gözden kaçırdığımız noktaları fark etmemize de yardımcı olabilir. İdeal olarak, bu belirsizliklerin içinden geçerek kendimizi daha iyi tanıyan ve daha bilinçli bireyler olarak çıkabiliriz. Ayrıca Merkür ile Venüs arasındaki yarım kare açıya da ilerliyoruz; bu açı yarın sabah erken saatlerde kesinleşecek. Bu nedenle sözlerimiz kalbimizdekileri tam olarak yansıtmayabilir. Kendimizi en doğru şekilde ifade etmeye çalışırken, duyarlılık konusunda yetersiz kalabiliriz. Bir konu hakkında iki farklı düşünce arasında gidip gelebilir, bu yüzden karar vermekte zorlanabiliriz. Yine de bugün iş birliği yapmak ve uyum içinde hareket etmek için normalden daha fazla çaba göstermeye istekli olacağız.