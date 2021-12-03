Merhabalar yazımın başlığı sadece 3 Aralık. Tüm dünyada Engelliler Günü diye hatırlanır lakin biz engellilerin yaşadığı tüm zorlukları bir güne sığdıramayız. Yine bugün bir sürü haber çıkacak çözümü aslında basit ama iş icraata gelince yapılmayan sorunlarımızla ilgili…

Aslında en temel sorunlarımızı sayarsak çocuklarda eğitim ve tedavi, genç yaşlılarda da sosyal ortam bakım gibi bir sürü şey sayabiliriz. Ülkemiz maalesef bu saydığım sorunları çözmeyi bir yana bırak sorunun temeline inmekte zorluklar yaşıyor. Yıllar önce AB ile engelliler akdi imzalanmıştı. Bu sözleşmede engelliler AB ülkelerine benzer yapılar kurarak daha iyi bir yaşam hedefleniyordu. Örnek verecek olursak engelli köyleri kurarak sosyalleşme anlamında içinde hastane olan kurumlarda tedavisi olan engellileri rehabilite edebileceklerdi. Birkaç ilimizde bu yapıldı ancak bunu tüm ülkeye yaymamız gerekiyor.

Engelli kelimesi bana giderek itici gelmeye başladı. Çünkü engel sadece bir olgu etrafında toplanılamaz. Bunun yerine özel gereksinimli dersek daha doğru bir tanım olacaktır. Bundan 12 sene evvel bende engel olgusuna takılmayıp kitap yazmaya başladığımda benim gibi özel gereksinimli bireylere umut aşılamak istemiştim. Kitaplarım okundukça okurlarımın “Ersin sen belki bizler gibi yaşayamıyorsun ancak bizlere yeni ufuklar açıyorsun” demeleri başardığım şeylerin hiç de tesadüf olmadığını görüyorum. Şans verilirse gerçekten başaramayacağım hiçbir şey olmadığını görüyorum. Bir tek benim değil diğer tüm özel gereksinimliler de başka alanlarda da yapabilirler.

Herkese engelsiz bir ay ve yıl diliyorum…