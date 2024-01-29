29 Ocak - 4 Şubat 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta oldukça hareketli. Merkür Uranüs üçgeni ile haftaya başlıyoruz. Zihnimiz açık, yaratıcılığımız yüksek, yeniliklere olan isteiğimiz yüksek. Devamında ise Venüs Jüpiter Üçgeni yaşayacağız. Bu iki iyicil gezegenin iyicil açısı çok kısmetli ve şanslı günlerde olduğumuza işaret eder. Bu günlerde güzel fırsatlar yakalayacağız, gözümüz açık olsun.

Ayrıca belki de haftanın en önemli açısı Mars’ın Uranüs ile uyumlu açısı olacak. Bu da fikirler, idealar, yenilikler ile alakalı bir etkileşimdir. Merkür ile biraz daha zihinseldi, Mars ile biraz daha girişimsel, cesaretimiz ve fiziksel enerjimizle alakalı olacak.

Son olarak Merkür ile Neptün hafta sonunda altmışlık yani uyumlu etkileşime girecek. Bu da yine uranüse benzer olarak yaratıcılıkla alakalıdır fakat bu daha çok sezgisel bir etkidir. Hissetmeyle alakalıdır. Biraz daha bilinmez, daha şuursuz belki de mistik bir etki diyebilirim. Sözlerimiz artık daha çok imgesel, hayalgücüne dayalı bir etkileyicilikte olacak.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Başak burcunda başlıyoruz. Gün içerisinde ay Merkür Mars ve Uranüs ile büyük üçgen kalıbında. İletişim konuları, girişim ve yeni başlangıçlar, ileriye dönük hareketler için mükemmel bir açı kalıbı.

Salı

Ay Başak burcunda güne başlıyoruz. Yapılması gereken işler, detaylar ve sağlık konuları gündemdeyken Ay günün ilerleyen saatlerinde Terazi burcuna geçiş yapacak, karşılıklı yapılan işler, ikili ilişkiler konusu daha çok vurgu kazanacak.

Çarşamba

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Kova burcundaki Güneş ile uyumlu etkileşime girecek, özellikle sosyal konularda kendimizi ifademiz çok güçlü, karşı cinsle ve aile bireyleriyle iyi anlaştığımız bir gün.

Perşembe

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ve Mars ile sert ekileşime girecek olan ay günü biraz daha gergin, tartışmacı geçirmemize sebep olabilir.

Cuma

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Akrep burcunu pek sevmez Ay fakat gün içerisinde oldukça güzel açıları var. Jüpiter ile bir karşıtlığı var ve bu karşıtlığın tek handikapı abartmak, ama özgüvenimiz ve talihimiz yüksek. Ayrıca Satürn ile de uyumlu etkileşimde olacak, bu da özdisiplin ve gerçekçiliğimiz, sorumluluk bilincimizin de yüksek olduğu anlamına geliyor.

Cumartesi

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Uranüs ile zorlayıcı bir açı yapacak olan Ay ile belki de haftanın en zorlayıcı gününde olabiliriz. Bugün gemileri yakmak isteyebileceğimiz, isyankar olduğumuz, ani değişikliklerle dolu bir gün geçirebiliriz.

Pazar

Ay Sabah saatlerinde Akrep burcunda Öğle saatlerinde de Yay burcuna geçiyor. Merkür ve ona yakın olan Plüton ile uyumlu etkileşim içerisinde. Kendimizi ifademiz güçlü, Yay burcuna geçen Ay ile iyimserliğimiz ve özgüvenimiz de yükseliyor. Bugünü önemli konuşmalar ve sosyal aktiviteler için değerlendirebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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