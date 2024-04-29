29 Nisan - 5 Mayıs 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çok çok önemli etkileşimler var. Haftaya Mars Neptün kavuşumu ile başlayacağız. Bu oldukça yanıltıcı bir gün ve günler diyebilirim. Adeta anestezi etkisinde gibi. Kazalara çok dikkat etmek gerekli. Aldanma/aldanma gibi konulara, yangınlar, su baskınları gibi konulara çok dikkat etmek gerekli. Bir ideal uğruna hareket ettiğimiz dönemlerdeyiz, daha doğrusu geçtiğimiz 2,5 ay boyunca Mars balık dönemi yaşadık ve özellikle bu dönemde dağınık, idealist, sezgilerle hareket eden bir dönemdeydik, bu gün ve günler bu konuda zirve yapacağız.

Sonrasında, 30 Nisan'da Mars yönettiği Koç burcuna geçecek ve çok güçlenecek. Cesaretimiz, özgüvenimiz, girişkenliğimiz, spontanlığımız artacak. Yani çok yüksek oktavlı bir balık etkisinden sonra Mars çok güçlü olduğu bir duruma gelecek.

Ayrıca Venüs de 29 Nisanda çok çok güçlü olduğu Boğa burcuna geçiyor. Mars Koç’un agresif enerjisine Venüs Boğa bir panzehir olacak. Bizi sakinleşecek ve gerektiğince yavaşlatacak. Sevdiklerimize, sahip olduklarımıza bir kez daha sahip çıkacağız ve kıymetlerini bileceğiz. İkili ilişkilerde de sadakatimiz çok yükselecek.

1 Mayıs'ta da Venüs Plüton karesi yaşayacağız. İşte bu gün biraz krizli olabilir. İkili ilişkiler anlamında dikkat edilmesi gereken bir gün. Fakat Boğa’da Venüs huzur konusunu da güçlü tutuyor.

2 Mayıs'ta ise Plüton geri hareketine başlıyor ve Ekim ayına kadar geri harekette kalıyor. Bu aslında kişisel olarak çok etkili bir durum yaratmayacak fakat haritalarımızda Kova burcu neredeyse orada yaşadığımız birtakım dönüşümlerin artık biraz daha yavaşladığını, içe döndüğünü, tekrar eden bazı krizlerin olabileceğini göreceğiz.

3 Mayıs'ta da Mars Plüton altmışlığı yaşayacağız. Mars çok güçlüyken Plütodan da destek alıyor. Güçlü dönüşümler, odaklanmış enerji bu günü ve etrafındaki +- 5 günü yeni başlangıçlar konusunda çok değerlendirilebilir kılıyor. Mars Koç dönemi ve özellikle başları yeni başlangıçlar için çok güçlü bir dönem diyebilirim.

29 Nisan haftası günlük astrolojik etkiler

Pazartesi

Ay Oğlak burcunda güne başlıyoruz. Ay’ın Satürn ile uyumlu etkileşimi de günü sorumluluklara odaklı, biraz sendromlu, ayakları yere basan, çalışkan ve disiplinli bir şekle getiriyor. Merkür ile sert açısında iletişim trafiği de biraz fazla olabilir.

Salı

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Kova burcuna geçecek fakat geçmeden önce Mars ve Neptün ile uyumlu açı yapacak, sezgilerimiz ve enerjimizin yüksek olduğu, cesaretli bir gün. Kova burcuna geçtiğinde ise Plüton ile kavuşacak geç saatlerde, bu saatler biraz krizli olabilir.

Çarşamba

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile uyumlu etkileşimde olacak. Önemli iletişimler, anlaşmalar için uyumlu. Fakat bugün 1 mayıs. İşten çok kişisel konular gündeme gelebilir. Sosyal olarak iyi bir gün.

Perşembe

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Jüpiter ve Uranüs ile sert ekileşime girecek. Bugün çok fazla değişken, eksantrik, farklı ve sürprizli geçebilir, beklenmedik şanslar elde edebiliriz. Özgüvenimiz de oldukça yüksek fakat abartı bu günün en büyük riski.

Cuma

Ay Balık burcuna geçiyor. Gün içerisinde Güneş ile uyumlu etkileşimde. Kendimizi ifademiz güçlü, ihtiyaçlarımızın karşılandığını hissediyoruz, aile ve sosyal iletişimimiz de iyi. Ay gecenin ilerleyen saatlerinde Satürn ile kavuşacak. Biraz karamsar bir gece geçirebiliriz, soğuk duygular yaşayabiliriz, kırılgan olabiliriz, dikkat.

Cumartesi

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ile kavuşacak ve Balık oktavı yükselecek. Kaçışlara meyledebiliriz, hedeflerimizden sapabiliriz, sezgilerimiz ve hayalgücümüz, yaratıcılığımız yüksek. Empati ve romantizm de yüksek. Gecenin ilerleyen saatlerinde ay Koç burcuna geçecek ve Mars ile kavuşacak. Gece olarak daha hareketli, agresif, tartışma ve kazaya meyilli geçebilir.

Pazar

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve bugün pek bir açı yapmıyor. Koç burcu ile enerjik, özgüvenli, direkt ve spontan bir gün geçirebiliriz. Fiziksel enerjimiz yüksek olduğu için günü dışarı aktivitelerinde değerlendirebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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