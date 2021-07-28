28 Temmuz Dünya Hepatit Günü teması: Hepatit beklemez!

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü kapsamında hepatit hakkında bilinmesi gerekenler...

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü teması: Hepatit beklemez!
Sağlık
28 Temmuz 2021 Çarşamba

Dünya genelinde her 30 saniyede bir kişi hepatite bağlı sebeplerle hayatını kaybediyor. Tam da bu yüzden, 2021 yılı için Dünya Hepatit Günü'nün teması “Hepatit Beklemez" olarak belirlendi.


Hepatit nedir?

Hepatit, karaciğerin iltihaplanması anlamına gelir ve aşırı alkol tüketimi, toksinler, bazı ilaçlar gibi sebepleri olabilse de sıklıkla hepatit virüsleri kaynaklı oluşur. Hepatit virüsleri en sık rastlanan A, B, C harici D ve E türleri olmak üzere 5 çeşittir.


Hepatit belirtileri nelerdir?

Hepatit virüsüyle temasın ardından ilk haftalarda, herhangi bir hastalık belirtisi olmayabilir. Sık rastlanan A, B, C tipi hepatit virüslerinin ortak belirtileri halsizlik, mide bulantısı, karın ağrısı, hafif ateş, gözlerde sarılık olabilir.


Hepatit A nedir?

Bulaşıcılığı oldukça yüksek olan Hepatit A virüsünün, enfekte kişinin temizlemediği elleriyle dokunduğu yemekler yoluyla insanlara bulaşması sıkça görülen bir senaryodur. Bu tip bir hepatit, genelde hafif bir hastalık olarak atlatılır veya kişi hasta olduğunu fark etmez. Kişi çoğu zaman kendi kendine iyileşir ve kalıcı bir karaciğer hasarı olmaz.


Hepatit B nedir?

Hepatit B virüsüyle enfekte olan kişilerin çoğu hastalığı kendi kendine atlatmayı başarırlar fakat başaramayan bir kısmı kronik hepatit hastası olabilir. Enfekte yenidoğanların %90’ı kronik hepatit hastası olup, ilerleyen zamanlarda ciddi karaciğer rahatsızlıklarıyla karşılaşabilirler. Sıklıkla kan ve cinsel ilişki yoluyla bulaşan Hepatit B doğum anında anneden çocuğa geçebilir, öksürme, sarılma gibi aktivitelerle bulaşmaz.


Hepatit C nedir?

Hepatit C virüsüne yakalanan insanların %25’i kendi kendine iyileşebilirken, kalan kısmında virüs kronikleşip tehlikeli boyutlarda karaciğer hasarına sebep olabiliyor. Enfekte kandan bulaşan virüs, ortak iğne kullanılan dövme ve piercing işlemleriyle de bulaşabiliyor.


Hepatit hastaları ne yapmalı?

Çevrenizdekileri korumak için, Hepatit A hastasıysanız ellerinizi sık sık yıkamaya, Hepatit B veya C hastasıysanız tırnak makası, törpü, jilet gibi ürünleri ortak kullanmamaya özen gösterin. Kronik hastaysanız, karaciğerinizi hasardan korumak adına alabileceğiniz önlemleri öğrenmek için doktorunuzla görüşün.


Sarılık belirtileri
Sarılık belirtileri


Referanslar:

"World Hepatitis Day 2021 - Hepatitis can’t wait". Şuradan alındı: https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/07/28/default-calendar/world-hepatitis-day-2021 (28.07.2021).

"What is Viral Hepatitis?". Şuradan alındı: https://www.cdc.gov/hepatitis/abc/index.htm

"Hepatitis". Şuradan alındı: https://www.nhs.uk/conditions/hepatitis/

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