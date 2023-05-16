28. Dönem Kadın Milletvekilleri

14 Mayıs'ta yaptığımız seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi yinelenecek olsa da 28. Dönem Milletvekillerinin kimler olacağı belli oldu.

28. Dönem Kadın Milletvekilleri
Yaşam
Giriş: 16 Mayıs 2023 12:13
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14 Mayıs 2023 günü gerçekleşen seçimler sonucunda 28. Dönem Milletvekilleri büyük oranda belli oldu. Kadın milletvekilleri sayısında ise geçtiğimiz döneme oranla küçük de olsa bir artış yaşandı. İşte şehirlere göre meclise giren kadın milletvekilleri…


28. Dönem Parlamentosu'nda seçilen 600 milletvekilinin 479'u erkek, 121'i kadın. Bu sayı geçtiğimiz dönemde 103 idi. Siyasi partilerin çıkardığı kadın milletvekili sayıları ise şöyle; AK Parti (AKP) 50, Yeşiller Sol ve Gelecek Partisi (YSP) 30, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 30, İYİ Parti 6, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 4, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 1.


Hangi şehirlerde hangi kadın milletvekilleri TBMM'ye girdi?


Adana

Adana, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.

Ayşe Sibel Ersoy (MHP)

Ayyüce Türkeş (İYİ Parti)

Tülay Hatımoğulları Oruç (YSP)


Afyonkarahisar

Afyonkarahisar, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Burcu Köksal (CHP)


Ağrı

Ağrı, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.

Nejla Demir (YSP)

Heval Bozdağ (YSP)

Ruken Kilerci (AKP)


Ankara

Ankara, toplam 9 kadın milletvekili çıkardı.

Jülide Sarıeroğlu (AKP)

Zehranur Aydemir (AKP)

Zeynep Yıldız (AKP)

Leyla Şahin Usta (AKP)

Asuman Erdoğan (AKP)

Gamze Taşçıer (CHP)

Aliye Timisi Ersever (CHP)

Semra Dinçer (CHP)

Aylin Yaman (CHP)


Antalya

Antalya, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.

Tuba Vural Çokal (AKP)

Aliye Coşar (CHP)

Serap Yazıcı Özbudun (CHP)


Aydın

Aydın, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.

Seda Sarıbaş

Evrim Karaköz (CHP)


Balıkesir

Balıkesir, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Belgin Uygur (AKP)


Bartın

Bartın, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Aysu Bankoğlu (CHP)


Batman

Batman, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Zeynep Oduncu (YSP)


Bitlis

Bitlis, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Cemile Turhallı Balsak (YSP)


Bursa

Bursa, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.

Emine Yavuz Gözgeç (AKP)

Emel Gözükara Durmaz (AKP)

Jülide Akköprü (CHP)


Çankırı

Çankırı, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Pelin Yılık (MHP)


Denizli

Denizli, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.

Nilgün Ök (AKP)

Gülizar Biçer Karaca (CHP)

Sema Silkin Ün (CHP)


Diyarbakır

Diyarbakır, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.

Halide Türkoğlu (YSP)

Sevilay Çelenk Özen (YSP)

Suna Kepolu (AKP)


Düzce

Düzce, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Ayşe Kesir (AKP)


Edirne

Edirne, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Fatma Aksal (AKP)


Erzurum

Erzurum, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.

Fatma Öncü (AKP)

Meral Danış Beştaş (YSP)


Eskişehir

Eskişehir, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.

Ayşen Gürcan (AKP)

Jale Nur Süllü (CHP)


Gaziantep

Gaziantep, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.

Derya Bakbak (AKP)

Sevda Karaca Demir (YSP)


Giresun

Giresun, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Elvan Işık Gezmiş (CHP)


Hakkari

Hakkari, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Öznur Bartin (YSP)


Hatay

Hatay, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Nermin Yıldırım Kara (CHP)


Isparta

Isparta, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Aylin Cesur (İYİ Parti)


İstanbul

İstanbul, toplamda 24 kadın milletvekili çıkardı.

Müşerref Pervin Tuba (AKP)

Tuğba Işık Ercan (AKP)

Behiye Eker (AKP)

Ümmügülşen Öztürk (AKP)

Rabia Kalender İlhan (AKP)

Büşra Paker (AKP)

Sevan Sıvacıoğlu (AKP)

Derya Ayaydın (AKP)

Sena Nur Çelik(AKP)

Özlem Zengin (AKP)

Rümeysa Kadak (AKP)

Seda Gören Bölük (AKP)

Nilhan Ayan (AKP)

Yıldız Konal Süslü (AKP)

Şengül Karslı (AKP)

Gamze Akkuş İlgezdi (CHP)

Elif Esen (CHP)

Evrim Rızvanoğlu (CHP)

Türkan Elçi (CHP)

Nimet Özdemir (İYİ Parti)

Keziban Konukcu Kok (YSP)

Çiğdem Kılıçgün Uçar (YSP)

Çiçek Otlu (YSP)

Sera Kadıgil (TİP)


İzmir

İstanbul, toplamda 7 kadın milletvekili çıkardı.

Sevda Erdan Kılıç (CHP)

Seda Kaya Ösen (CHP)

Gökçe Gökçen (CHP)

Şebnem Bursalı (AKP)

Ceyda Bölünmez Çankırı (AKP)

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (İYİ Parti)

Burcugül Çubuk (YSP)

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş, toplamda 2 kadın milletvekili çıkardı.

Tuba Köksal (AKP)

Zuhal Karakoç Dora (MHP)


Kars

Kars, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Gülistan Kılıç Koçyiğit (YSP)


Kastamonu

Kastamonu, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Fatma Serap Ekmekci (AKP)


Kocaeli

Kocaeli, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Radiye Sezer Katırcıoğlu (AKP)


Konya

Konya, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Meryem Göka (AKP)


Manisa

Manisa, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Selma Aliye Kavaf (CHP)


Mardin

Mardin, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.

Saliha Aydeniz (YSP)

Beritan Güneş (YSP)


Mersin

Mersin, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.

Gülcan Kış (CHP)

Havva Sibel Söylemez (AKP)

Perihan Koca (YSP)


Muğla

Muğla, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.

Gizem Özcan (CHP)

Süreyya Öneş Derici (CHP)


Nevşehir

Nevşehir, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.

Filiz Kılıç (MHP)


Osmaniye

Osmaniye, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Derya Yanık (AKP)

Asu Kaya (CHP)


Sakarya

Sakarya, toplam kadın milletvekili çıkardı.

Çiğdem Erdoğan Atabel (AKP)

Ayça Taşkent (CHP)


Samsun

Samsun, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Çiğdem Karaaslan (AKP)


Sivas

Sivas, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Rukiye Toy (AKP)


Şanlıurfa

Şanlıurfa, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.

Cevahir Asuman Yazmacı (AKP)

Dilan Kunt Ayan (YSP)


Şırnak

Şırnak, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.

Nevroz Uysal Aslan (YSP)

Ayşegül Doğan Dağlı (YSP)


Tekirdağ

Tekirdağ, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.

Nurten Yontar (CHP)

Çiğdem Koncagül (AKP)

Selcan Hamşıoğlu (İYİ Parti)


Trabzon

Trabzon, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Sibel Suiçmez (CHP)


Tunceli

Tunceli, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Ayten Kordu (YSP)


Van

Van, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.

Pervin Buldan (YSP)

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit (YSP)

Gülderen Varlı (YSP)


Yalova

Yalova, 1 kadın milletvekili çıkardı.

Meliha Akyol (AKP)



* Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.


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