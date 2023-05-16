28. Dönem Kadın Milletvekilleri

14 Mayıs 2023 günü gerçekleşen seçimler sonucunda 28. Dönem Milletvekilleri büyük oranda belli oldu. Kadın milletvekilleri sayısında ise geçtiğimiz döneme oranla küçük de olsa bir artış yaşandı. İşte şehirlere göre meclise giren kadın milletvekilleri…
28. Dönem Parlamentosu'nda seçilen 600 milletvekilinin 479'u erkek, 121'i kadın. Bu sayı geçtiğimiz dönemde 103 idi. Siyasi partilerin çıkardığı kadın milletvekili sayıları ise şöyle; AK Parti (AKP) 50, Yeşiller Sol ve Gelecek Partisi (YSP) 30, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 30, İYİ Parti 6, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 4, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 1.
Hangi şehirlerde hangi kadın milletvekilleri TBMM'ye girdi?
Adana
Adana, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.
Ayşe Sibel Ersoy (MHP)
Ayyüce Türkeş (İYİ Parti)
Tülay Hatımoğulları Oruç (YSP)
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Burcu Köksal (CHP)
Ağrı
Ağrı, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.
Nejla Demir (YSP)
Heval Bozdağ (YSP)
Ruken Kilerci (AKP)
Ankara
Ankara, toplam 9 kadın milletvekili çıkardı.
Jülide Sarıeroğlu (AKP)
Zehranur Aydemir (AKP)
Zeynep Yıldız (AKP)
Leyla Şahin Usta (AKP)
Asuman Erdoğan (AKP)
Gamze Taşçıer (CHP)
Aliye Timisi Ersever (CHP)
Semra Dinçer (CHP)
Aylin Yaman (CHP)
Antalya
Antalya, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.
Tuba Vural Çokal (AKP)
Aliye Coşar (CHP)
Serap Yazıcı Özbudun (CHP)
Aydın
Aydın, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.
Seda Sarıbaş
Evrim Karaköz (CHP)
Balıkesir
Balıkesir, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Belgin Uygur (AKP)
Bartın
Bartın, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Aysu Bankoğlu (CHP)
Batman
Batman, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Zeynep Oduncu (YSP)
Bitlis
Bitlis, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Cemile Turhallı Balsak (YSP)
Bursa
Bursa, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.
Emine Yavuz Gözgeç (AKP)
Emel Gözükara Durmaz (AKP)
Jülide Akköprü (CHP)
Çankırı
Çankırı, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Pelin Yılık (MHP)
Denizli
Denizli, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.
Nilgün Ök (AKP)
Gülizar Biçer Karaca (CHP)
Sema Silkin Ün (CHP)
Diyarbakır
Diyarbakır, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.
Halide Türkoğlu (YSP)
Sevilay Çelenk Özen (YSP)
Suna Kepolu (AKP)
Düzce
Düzce, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Ayşe Kesir (AKP)
Edirne
Edirne, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Fatma Aksal (AKP)
Erzurum
Erzurum, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.
Fatma Öncü (AKP)
Meral Danış Beştaş (YSP)
Eskişehir
Eskişehir, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.
Ayşen Gürcan (AKP)
Jale Nur Süllü (CHP)
Gaziantep
Gaziantep, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.
Derya Bakbak (AKP)
Sevda Karaca Demir (YSP)
Giresun
Giresun, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Elvan Işık Gezmiş (CHP)
Hakkari
Hakkari, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Öznur Bartin (YSP)
Hatay
Hatay, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Nermin Yıldırım Kara (CHP)
Isparta
Isparta, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Aylin Cesur (İYİ Parti)
İstanbul
İstanbul, toplamda 24 kadın milletvekili çıkardı.
Müşerref Pervin Tuba (AKP)
Tuğba Işık Ercan (AKP)
Behiye Eker (AKP)
Ümmügülşen Öztürk (AKP)
Rabia Kalender İlhan (AKP)
Büşra Paker (AKP)
Sevan Sıvacıoğlu (AKP)
Derya Ayaydın (AKP)
Sena Nur Çelik(AKP)
Özlem Zengin (AKP)
Rümeysa Kadak (AKP)
Seda Gören Bölük (AKP)
Nilhan Ayan (AKP)
Yıldız Konal Süslü (AKP)
Şengül Karslı (AKP)
Gamze Akkuş İlgezdi (CHP)
Elif Esen (CHP)
Evrim Rızvanoğlu (CHP)
Türkan Elçi (CHP)
Nimet Özdemir (İYİ Parti)
Keziban Konukcu Kok (YSP)
Çiğdem Kılıçgün Uçar (YSP)
Çiçek Otlu (YSP)
Sera Kadıgil (TİP)
İzmir
İstanbul, toplamda 7 kadın milletvekili çıkardı.
Sevda Erdan Kılıç (CHP)
Seda Kaya Ösen (CHP)
Gökçe Gökçen (CHP)
Şebnem Bursalı (AKP)
Ceyda Bölünmez Çankırı (AKP)
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (İYİ Parti)
Burcugül Çubuk (YSP)
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş, toplamda 2 kadın milletvekili çıkardı.
Tuba Köksal (AKP)
Zuhal Karakoç Dora (MHP)
Kars
Kars, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Gülistan Kılıç Koçyiğit (YSP)
Kastamonu
Kastamonu, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Fatma Serap Ekmekci (AKP)
Kocaeli
Kocaeli, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Radiye Sezer Katırcıoğlu (AKP)
Konya
Konya, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Meryem Göka (AKP)
Manisa
Manisa, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Selma Aliye Kavaf (CHP)
Mardin
Mardin, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.
Saliha Aydeniz (YSP)
Beritan Güneş (YSP)
Mersin
Mersin, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.
Gülcan Kış (CHP)
Havva Sibel Söylemez (AKP)
Perihan Koca (YSP)
Muğla
Muğla, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.
Gizem Özcan (CHP)
Süreyya Öneş Derici (CHP)
Nevşehir
Nevşehir, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.
Filiz Kılıç (MHP)
Osmaniye
Osmaniye, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Derya Yanık (AKP)
Asu Kaya (CHP)
Sakarya
Sakarya, toplam kadın milletvekili çıkardı.
Çiğdem Erdoğan Atabel (AKP)
Ayça Taşkent (CHP)
Samsun
Samsun, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Çiğdem Karaaslan (AKP)
Sivas
Sivas, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Rukiye Toy (AKP)
Şanlıurfa
Şanlıurfa, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.
Cevahir Asuman Yazmacı (AKP)
Dilan Kunt Ayan (YSP)
Şırnak
Şırnak, toplam 2 kadın milletvekili çıkardı.
Nevroz Uysal Aslan (YSP)
Ayşegül Doğan Dağlı (YSP)
Tekirdağ
Tekirdağ, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.
Nurten Yontar (CHP)
Çiğdem Koncagül (AKP)
Selcan Hamşıoğlu (İYİ Parti)
Trabzon
Trabzon, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Sibel Suiçmez (CHP)
Tunceli
Tunceli, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Ayten Kordu (YSP)
Van
Van, toplam 3 kadın milletvekili çıkardı.
Pervin Buldan (YSP)
Gülcan Kaçmaz Sayyiğit (YSP)
Gülderen Varlı (YSP)
Yalova
Yalova, 1 kadın milletvekili çıkardı.
Meliha Akyol (AKP)
* Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.
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