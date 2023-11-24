27 Kasım 2023 İkizler burcunda Dolunay ve burçlara etkileri

Esenlikler. 27 Aralık saat 12.16’da İkizler burcunun 4. Derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. İkizler – Yay aksı bilgi, bilginin iletimi, öğrenme, eğitim, kısa ve uzun yolculuklar, felsefe, iletişim ile alakalıdır. Ayrıca an derecesine Jüpiter gezegeninin de uyumlu bir açısı mevcut. Bu dönemde genellikle birtakım yükselişlere, abartmalara şahit olacağımız bir dönem olacağını düşünüyorum özellikle ekonomi ile ilgili alanlarda. Eğitim ile ilgili alanlarda ise oldukça şanslıyız. Bilgi edinme ve bilginin yayılması, bilgiye verilen değer anlamında oldukça güzel bir dönemdeyiz. Bu dönemde yolculuk trafiği de artabilir.

An haritasında çok belirgin bir sabit yıldız etkileşimi yok. Fakat Mars ve Plüton oldukça etkili bir durumda. An haritasının yükselen burcu da Kova. Kova yükselenli bir harita birtakım devrimlere, entelektüel konulara, hümanist konulara, ilerici konulara işaret eden bir haritadır, bir dönemdir. Hele ki Plüton da yükselen derecesine yakınsa bu devrimsel nitelik çok daha artacaktır. Bu dönemde hümanizm, insanlık adına, teknoloji gibi konularda belirgin gelişmeler yaşanabilir.

An derecesi ise haritanın 4. Evinde. 4. Ev gayrimenkul, toprak, ülke, ülke güvenliği, ülke halkı gibi konuları anlatır. Bu dönemde ülke ve halkı için hümanist, ilerici hareketler konusu belirgin olacaktır diye düşünüyorum. İkizler belirgin olduğu için anlaşmalar, iletişim trafiği de ön planda olacaktır. Ayrıca Mars da çok baskın bu haritada. Bu da bu hümanist ve ilerici olayların geri planında gerginlik, savaş, kişisel bazda düşünürsek tartışma, girişim gibi konuların olduğunu gösteriyor ve bu ilerici hareketlerin belli savaşlardan, krizlerden geçerek meydana gelebileceği anlamına geliyor.

Yükselen burçlar üzerinden anlatacak olursak:

Yükselen Koç

Yolculuklar, eğitim, öğrenme, anlaşmalar ile ilgili konular bu dönemde vurgu kazanacak. Yurtdışı ile ilgili konular da güdeme gelebilir.

Yükselen Boğa

Finansal konular, yeni gelir kaynakları, yurtdışı bağlantılı olabilecek gelirler bu dönemde ön plana çıkıyor.

Yükselen İkizler

Kişisel konular, genel sağlık konuları, görünüşünüzle ilgili konularda belirgin olaylar yaşayacağınız bir dönem.

Yükselen Yengeç

Bu dönem sizin için belirsizliklerle dolu olabilir, kontrolünüz dışında olduğunu düşündüğünüz konular kafanızı oldukça karıştırıyor gibi görünüyor.

Yükselen Aslan

Gelecekle ilgili düşünceler, içinde bulunduğunuz insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları bu dönemde ön plana çıkacak.

Yükselen Başak

Kariyeriniz, eviniz, aileniz ile ilgili konular vurgu kazacak. Özellikle kariyer ile ilgili konularda büyük belirsizlikler söz konusu olabilir.

Yükselen Terazi

Yurtdışı konular, yolculuklar, akademik eğitim konuları vurgulanırken kardeşler ve uzak akrabalarla ilgili konulara da dikkat çeken bir Dolunay.

Yükselen Akrep

Alacak verecek konuları, borçlar, krediler, sigortalar ile ilgili konuların ağırlık kazandığı bir dönem. Bu dönemde hesabı iyi yapmak gerekebilir.

Yükselen Yay

İkili ilişkiler, evlilik ve taşınma konuları gündeme gelebilir. Karşılıklı anlaşmalar, danışmanlıklar, ortaklıklar da bu dönemin konuları arasında.

Yükselen Oğlak

Sağlık, günlük rutinleriniz, günlük yapmanız gereken işler, refakatçilik tarzı işler veya ev hayvanlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Aldığınız destek söz konusu. Eğer sağlık operasyonu geçirecekseniz de biraz korku ve endişe yaratsa da uzun vadeli konularda destekleyici enerjiler söz konusu.

Yükselen Kova

Flörtler, aşk ve eğlence konuları çokça vurgu kazanıyor. Açık hava sporları, outdoor aktiviteleri, trekking gibi aktivitelerin arttığı bir dönem olabilir veya yapmıyorsanız, niyetiniz varsa yönelebilirsiniz.

Yükselen Balık

Ev, gayrimenkul, aile konuları gündeme geliyor. Evinizi genişlettiğiniz bir dönem olabilir. İkili ilişkilerle ilgili birtakım kafa karıştırıcı durumlar söz konusu.