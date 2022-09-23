26 Eylül 2022 Terazi Yeniay'ı ve etkileri

Esenlikler. 26 Eylül 00.54’te Terazi burcunun 2 derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Terazi burcu diplomasi ile ikili ilişkiler ve sanat konuları ile ilgili bir burçtur. Bu dönemde ülkelerarası diplomasi konularının ön plana çıkacağı gibi kişisel hayatlarımızda da arabuluculuk, danışan/danışman ilişkisi, hukuk gibi konular da ön plana çıkacak. An derecesi haritanın tam ayakucu noktasında. Yani 4. Evde. Ülke sınırları, halkı ilgilendiren konuları, kişisel hayatlarımız için aile ve gayrimenkul konularında bu etkileri çokça hissedeceğiz. Belki aile içerisinde arabuluculuk yapmak veya düğün gibi organizasyonlarda bir araya gelmek gibi konular söz konusu olabilir.

Ayrıca An derecesine Jüpiter’den oldukça etkili bir karşıtlık var. Bu da birtakım konuları abartmamıza, fazla iyimser olmamıza yol açabilen, yine hukuk konularını vurgulayan, işin içerisine yolculuklar, yabancılar, eğitim gibi konuları da dahil eden bir etki. Terazi burcunun yöneticisi olan Venüs de bu haritada oldukça dikkat çekiyor. Venüs Merkür ile kavuşumda, çok da rahat etmediği Başak burcunda fakat Başak yöneticisi Merkür ile kavuşumda olduğu için yani yöneticisiyle etkileşimde olduğu için güçlü bir pozisyonda. Yani ikili ilişkilerde birtakım eleştirisel veya değiştirme, düzeltme üzerine kurulan iletişimler, ilişkinin arınması, rafine edilmesi söz konusu olacak. Fakat yine de bu gezegenlere Neptün’ün yaptığı sert açı yine fazla iyimserlik, kendini kandırma, aldatma gibi konular açısından endişe verici. Yani rafine ettiğimiz konular içerisinde biraz kendimizi kandırma da mümkün.

An haritasının yükselen burcunun yengeç olması da yine aile, vatan, halk, gayrimenkul, toprak bütünlüğü konularına vurgu yapıyor. Hem yükselen derecesinin CASTOR sabit yıldızı ile kavuşumu hem de an derecesine her ne kadar sert de olsa Jüpiter etkileşimi bu dönemi çok da zor geçirmeyeceğimizin işareti. Handikaplar da olsa nispeten olumlu ve kolay bir Yeniay olduğunu söyleyebilirim.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Terazi Yeniay’ı evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşecek. Bu alan aynı zamanda açık düşmanlıklar ve danışmanlık yapma, danışmanlık alma gibi konuları da ifade eder. Genel olarak ikili ilişkilerdeki birtakım konuların açığa çıktığı bir zaman olacak.

Yükselen Boğa

İşlerinizle ilgili birtakım konuların açığa çıkması söz konusu olabilir. İş arkadaşlarınız, günlük işleriniz sağlık ve beslenme rutininiz ile ilgili yeni gelişmelere şahit olacağınız bir dönem. Sağlık ve iyileşme açısından oldukça olumlu ve değerlendirmeye uygun zamanlardasınız.

Yükselen İkizler

İlişkilerle ilgili bir süredir gizlide kalmış konular açığa çıkabilir ve birtakım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaş ortamınız ve flört konularının iç içe olduğu bir dönem olabilir. Karmaşık ilişkiler söz konusu olabilir. Çocuk düşünen yükselen ikizler için ise oldukça pozitif bir zaman.

Yükselen Yengeç

Bu dönemin odağında ev, aile, ebeveynler ve gayrimenkul konuları olacak. Ebeveynlerinizle ve çalışıyorsanız raporladığınız kişilerle aranız iyi olacak ve o kişilerden destek göreceksiniz. Kariyer konularınız da oldukça ödüllendirici gözüküyor. Fakat ikili ilişkiler biraz sert geçebilir.

Yükselen Aslan

Yazışmalar, eğitim, kısa yolculuklar gibi konuların vurgu kazandığı, özellikle iletişim trafiğinin fazlasıyla arttığı bir dönemdesiniz. Bu dönemde yabancılarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Bu gündeme gelecek konuların hayatınıza etkisi genellikle olumlu olacak.

Yükselen Başak

Alacak verecek konuları, gelirleriniz, sahip olduklarınız nisan ayının ilk yarısında oldukça vurgu kazanacak. Yeni bir eşya sahibi olabilir veya bir yatırıma girebilirsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını maddi olarak aldığınız, çaba sonucu gelen bir gelir artışı söz konusu olabilir.

Yükselen Terazi

Yükselen Terazi’ler için oldukça belirgin ve önemli zamanlardan geçeceğiniz bir yeniay olacak. İkili ilişkileri sağlamlaştırmak, yeni ilişkiler kurmak, kırgınlıkları düzeltmek ve birlikte eğlenmek açısından oldukça faydalı bir zaman.

Yükselen Akrep

Perde arkasından çevrilen olaylar, sizin veya sizden gizlenen gizli ilişkiler söz konusu olabilir. Bu dönemde biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz.

Yükselen Yay

İnsan grupları, proje ekipleri, arkadaşlarınız ile ilgili iyi ilişkiler söz konusu. Yükselen ikizler gibi sizin de gruplar ve flörtlerin bir araya geldiği, karmaşık ilişkiler oluşturabileceği bir dönemdesiniz.

Yükselen Oğlak

Kariyer ve başarı konuları oldukça vurgu kazanıyor. Eğer önemli bir dönüşümsel sürecin eşiğindeyseniz, bu 15 gün yani yeniay süresi sizin için tetikleyici olabilir. Özellikle kariyer ile ilgili konularda birtakım konuların açığa çıkması, sonlanmalar ve yeni başlangıçlar söz konusu.

Yükselen Kova

Uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, akademi, yayıncılık ve eğitim bu dönemin oldukça vurgulu geçtiği bir dönem. Öğrenciler veya öğretmenler açısından oldukça belirgin, belli sorumluluklar almanız gereken ve sınavlar içerisinde olabileceğiniz bir zaman. Eğitim açısından güçlü ve olumlu etkiler söz konusu.

Yükselen Balık

Sizin de alacak verecek, ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler gibi sahip olduklarınız, geliriniz, finansal koşullarınız da olumlu etkiler altında. Fakat yine de yanılgılara açık, fazla iyimser olma riskini barındıran bir dönem. Daha fazla sorgulayıcı olun ve hesaplarınızı doğru yapın.