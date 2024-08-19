26 Ağustos - 1 Eylül 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta geçen haftaya göre biraz daha sakin diyebilirim. Haftaya Venüs Uranüs üçgeni ile başlıyoruz. Sosyal ve ikili ilişkiler açısından güzel, heyecan verici, yenilikçi, maceracı bir gün veya günler diyebilirim. Devamında ise yine Venüs Neptün ile sert etkileşimde. Aslında bu açı da oldukça eğlenceli fakat biraz kimliğimizi kaybedebileceğimiz, bütünlüğümüzü ve tutarlılığımızı kaybedebileceğimiz, kaçışlara, aldanmalara düşebileceğimiz, zevkleri kötüye kullanmaya meyilli olabileceğimiz bir dönemdeyiz diyebilirim.

Devamında Merkür’ün 29 Ağustos’ta ileri harekete geçtiğini görüyoruz. Artık birtakım konuların ilerlemeye başladığını görebilirsiniz. Devamında Venüs sevmediği Başak burcundan çok güçlü olduğu Terazi burcuna geçerek sosyal ilişkilerdeki gücümüzü, iletişim becerimizi yükseltecek, kılı kırk yaran fazla detaycı ve eleştirisel etkiler yerini diplomasiye ve güzelliğe bırakacak.

Son olarak Venüs Plüton ile uyumlu etkileşime girecek. Bu da yine sosyal ilişkilerdeki derinliği, birtakım anlaşmazlıklar varsa onları çözme yolunda atılacak adımları gösterebilir.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay İkizler burcunda haftaya başlıyoruz. Ay gün içerisinde Plüton ve Neptün ile uyumlu etkileşimde. İkizler yüzeyselliği pek yok diyebillirim. Daha empatik, yaratıcı, duygusal, ayrıca iletişim olarak da iyi, derinlemesine araştırmacı bir gün geçireceğiz.

Salı

Haftanın zor günlerinden. Birbirine yakın Mars Jüpiter ve Satürn’ün arasına girecek olan Ay günü biraz gergin, engellenmiş bir hale getirebilir. Bu gerginlik de abartılı bir şekilde ortaya çıkabilir.

Çarşamba

Ay Yengeç burcuna geçiyor. Bugün Güneş ile uyumlu etkileşimde ve Yengeç gibi çok sevdiği bir burçta. Hem çalışkanız, hem duygusal ifademiz güçlü, ihtiyaçlarımızın karşılandığını hissediyoruz, sevdiklerimizle birlikte güzel bir gün.

Perşembe

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün sorumluluklarımıza odaklı disiplinli bir gün. Ayrıca bir o kadar da yine sevdiklerimize, ailemize odaklıyız.

Cuma

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Aslan burcuna geçecek. Özgüven ve kendimizi ifade isteğimizin arttığı saatler olacak. Ay Neptün ile uyumlu, Plüton ile uyumsuz etkileşimde olacak. Bugün hem biraz krizli, hem biraz merhametli, duygusal, empatik olabilir. Duygusal derinliğimiz yüksek.

Cumartesi

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Pozitif ve özgüvenimizin yüksek olduğu bir gün. Bu günü biraz tatil havasında, eğlenceli bir şekilde geçirebiliriz.

Pazar

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile kavuşacak, iletişim trafiği ve iletişim gücümüz artacak. Yine Gün içerisinde Uranüs ile sert etkileşime girecek. Bugün biraz ego çatışmaları olabilir, farklı bir şeyler yapmak isteyeceğimiz gergin bir gün olabilir. Eğer bu farklılığı sert bir şekilde ifade etmezsek eğlenceli bir gün diyebilirim.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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