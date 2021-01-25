25-31 Ocak 2021 haftasının astrolojik yorumu

Merhaba, haftanın en etkili gökyüzü olayı 28 Ocak’taki Aslan Dolunay’ı olacak. Ayrı bir yazıda değerlendireceğim Aslan Dolunay’ı oldukça belirgin bir Dolunay ve sert etkilere sahip. Ay’ın belki de en önemli etkilerini en belirgin şekilde yaşayacağımız bir Dolunay olacak. Aslan burcu eğlence, özgüven, sahnede olma ve kendini ifade ile alakalıdır. Fakat Kova burcundaki gezegen kümeleşmesi ile ben ve biz arasındaki, bireysel olmak veya grupla hareket etmek arasındaki çelişkiyi çokça hissedebiliriz. Ayrıca Mars Uranüs kavuşumu ile sert etkileşimde olan bu Dolunay bu karşıtlığın hayatımızda pek de yumuşak geçmeyeceğini, gergin ve kopartıcı geçeceğini anlatıyor. İsyan, sıkılmışlık ve karmaşa gündemde olabilir. Kazalar, kalp ve damar hastalıkları açısından dikkat edilmesi gereken bir dönem.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Bugün iletişim ve günlük yolculuk trafiğimiz hareketli. Sabah saatlerinde bu iletişim biraz daha belirsiz ve yanlış anlamalara mahal veren tarzda olabilir. Kafa karışıklıkları yaşanabilir. Akşama doğru Ay Yengeç burcuna geçecek ve trafik biraz daha yavaşlayacak.

Salı

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Duygularımıza, sevdiklerimize, ailemize ağırlık verdiğimiz bir dönemdeyiz. Ayrıca enerjimizi de doğru kullanabiliyoruz çünkü Ay Mars ile uyumlu bir açı içerisinde olacak.

Çarşamba

Ay Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor. Günün büyük çoğunluğunda Venüs Pluto kavuşumu ile karşıt açıda bulunacak ve ikili ilişkilerde ihtiyacımızın karşılandığını hissetmediğimiz, ilişkilerde krizlerin yükseldiği bir dönem olabilir.

Perşembe

Ay, Aslan burcuna geçiş yapıyor ve bu gün bir dolunay gerçekleşiyor. Aslan burcundaki Ay neşe ve kendini ifade ile alakalıdır fakat bugün Ay üzerinde oldukça sert açılar var. Gruplar ve kimliğimiz arasında birtakım karşıtlıklar gerginlikler yaşayabiliriz.

Cuma

Ay Aslan burcundaki seyrine devam ediyor. Akşam saatlerinde Merkür’le yapacağı karşıtlık iletişimin hareketlendiği fakat yanlış yere gidecek konuşmalar olabileceği anlamına geliyor. Yine de ne olursa olsun bugün ifade gücümüzün yüksek olduğu bir gün.

Cumartesi

Ay Başak burcuna geçiyor. Sağlığımıza temizliğimize biraz daha odaklandığımız bir zaman dilimi. Enerjimizi de bu yönde verimli bir şekilde kullanıyoruz. Yarım kalmış işleri tamamlamak adına verimli bir gün.

Pazar

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Önemli işlerimize odaklanmaya devam edebiliriz. Temizlik için de ayrıca verimli bir gün. Akşam saatlerinde Neptün’le yapacağı karşıt açı yapacağımız detay gerektiren işlerde biraz dikkatsizlik yapabiliriz buna dikkat etmek gerekiyor.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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