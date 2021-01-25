25-31 Ocak 2021 haftasının astrolojik yorumu

Korhan Kılınçkaya, 25-31 Ocak haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

25-31 Ocak 2021 haftasının astrolojik yorumu
Astroloji
25 Ocak 2021 Pazartesi

Merhaba, haftanın en etkili gökyüzü olayı 28 Ocak’taki Aslan Dolunay’ı olacak. Ayrı bir yazıda değerlendireceğim Aslan Dolunay’ı oldukça belirgin bir Dolunay ve sert etkilere sahip. Ay’ın belki de en önemli etkilerini en belirgin şekilde yaşayacağımız bir Dolunay olacak. Aslan burcu eğlence, özgüven, sahnede olma ve kendini ifade ile alakalıdır. Fakat Kova burcundaki gezegen kümeleşmesi ile ben ve biz arasındaki, bireysel olmak veya grupla hareket etmek arasındaki çelişkiyi çokça hissedebiliriz. Ayrıca Mars Uranüs kavuşumu ile sert etkileşimde olan bu Dolunay bu karşıtlığın hayatımızda pek de yumuşak geçmeyeceğini, gergin ve kopartıcı geçeceğini anlatıyor. İsyan, sıkılmışlık ve karmaşa gündemde olabilir. Kazalar, kalp ve damar hastalıkları açısından dikkat edilmesi gereken bir dönem.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Bugün iletişim ve günlük yolculuk trafiğimiz hareketli. Sabah saatlerinde bu iletişim biraz daha belirsiz ve yanlış anlamalara mahal veren tarzda olabilir. Kafa karışıklıkları yaşanabilir. Akşama doğru Ay Yengeç burcuna geçecek ve trafik biraz daha yavaşlayacak.


Salı

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Duygularımıza, sevdiklerimize, ailemize ağırlık verdiğimiz bir dönemdeyiz. Ayrıca enerjimizi de doğru kullanabiliyoruz çünkü Ay Mars ile uyumlu bir açı içerisinde olacak.


Çarşamba

Ay Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor. Günün büyük çoğunluğunda Venüs Pluto kavuşumu ile karşıt açıda bulunacak ve ikili ilişkilerde ihtiyacımızın karşılandığını hissetmediğimiz, ilişkilerde krizlerin yükseldiği bir dönem olabilir.


Perşembe

Ay, Aslan burcuna geçiş yapıyor ve bu gün bir dolunay gerçekleşiyor. Aslan burcundaki Ay neşe ve kendini ifade ile alakalıdır fakat bugün Ay üzerinde oldukça sert açılar var. Gruplar ve kimliğimiz arasında birtakım karşıtlıklar gerginlikler yaşayabiliriz.


Cuma

Ay Aslan burcundaki seyrine devam ediyor. Akşam saatlerinde Merkür’le yapacağı karşıtlık iletişimin hareketlendiği fakat yanlış yere gidecek konuşmalar olabileceği anlamına geliyor. Yine de ne olursa olsun bugün ifade gücümüzün yüksek olduğu bir gün.


Cumartesi

Ay Başak burcuna geçiyor. Sağlığımıza temizliğimize biraz daha odaklandığımız bir zaman dilimi. Enerjimizi de bu yönde verimli bir şekilde kullanıyoruz. Yarım kalmış işleri tamamlamak adına verimli bir gün.


Pazar

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Önemli işlerimize odaklanmaya devam edebiliriz. Temizlik için de ayrıca verimli bir gün. Akşam saatlerinde Neptün’le yapacağı karşıt açı yapacağımız detay gerektiren işlerde biraz dikkatsizlik yapabiliriz buna dikkat etmek gerekiyor.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

25 Ocak 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Dünyadaki yeriniz bugün sorguladığınız bir şey olabilir, bu tamamen normal ve sağlıklı. Her durumda aynı rolü mü üstleniyorsunuz? Her zaman lider misiniz, yoksa takipçi misiniz? Bunlar cevaplamanız gereken sorular.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Liderlik potansiyeliniz yavaş ama emin adımlarla olgunlaşıyor ve şimdi lider rolüne güvenle adım atabileceksiniz. Bu yeni bir başlangıç, kendinizi gerçekten içine çekebileceğiniz bir şey. Öyleyse devam edin!
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinize karşı dürüst olduğunuzdan ve popülerlik ya da politika uğruna ödün vermediğinizden emin olmalısınız. Unutmayın ki herkesi yalanlarınıza inandırabilirsiniz, kendiniz hariç...
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sorumluluklarınız dünya liderlerininkiyle rekabet etmeyebilir, ancak sizin için önemli olacak ve asıl değerli olan tek şey de bu. Her şeyi bilmediğinizi kabul etmekte bir sorun yok.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gün boyunca sahip olduğunuz sessiz anlar, yakın geleceğinizle ilgili konular hakkında düşünmeniz için size birçok fırsat verecektir. Mümkünse, bugün daha pasif bir rol üstlenin. Zor liderlik kararları vermek için doğru düşünce çerçevesinde olmayabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayattaki daha güzel şeylere olan hayranlığınız sizi şu anda geride tutuyor olabilir. İyi görünmek için çok fazla zaman ve para harcıyor ve asıl sahip olmanız gerekenleri göremiyorsunuz. İhtiyaç listenizi kısaltın ve önceliklendirin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Tartışma değil, uzlaşma en rahat hissettirecek şeydir. Artık her şey sizin için siyah ya da beyaz değil bir gri tonu ve bu da kişisel yaşamınızda az miktarda kafa karışıklığına neden oluyor. Düşüncelerinizi bugün bu aydınlığa yönlendirin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gerçekten önemli olan şeyleri düşünmeye geri dönün. Para, size aradığınız mutluluğu veya tatmini getirmeyecek. İlişkilerinizi yoluna koymaya bakın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızdaki biri son zamanlarda büyük bir dönüm noktasına ulaştı. Şu anda hayatlarındaki etkileyici ve ilham verici şeyleri bulmak için gereken bazı değişiklikleri yapmaya başlıyorlar.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir arkadaşınızın veya aile üyenizin hayatındaki dramatik olaylar, kendi hayatınızın kalitesi hakkında daha fazla düşünmenize neden olabilir. Başkalarının yaptığı seçimlerden ders çıkarabilirsiniz. Aslında, bu hayat dersi almanın en akıllıca yollarından biridir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aklınızda farklı hedefler olsa bile, sizden yaşça büyüklerin deneyimleri bundan sonra size ışık tutabilir. Bugün onlara güvenin ve ona göre hareket edin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün neler olup bittiğini düşünmek ve bununla nasıl başa çıkmak istediğinizi anlamak için harika bir zaman. Öncelikleriniz doğru sırada mı? Kendinizi listenin en tepesine yerleştirmek yi bir fikirdir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ara sıra bencil hissetmek sorun değil ve kesinlikle kendinizi ödüllendirmeyi hak ediyorsunuz. Kredi kartınızı kullanırsanız, ödülün daha sonra ceza gibi hissettireceğini unutmayın. Her iki yönden de kendinize karşı nazik olun.


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