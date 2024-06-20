22 Haziran 2024 Oğlak Dolunayı'nın burçlara etkileri

Sorumluluklarımız mı, çocuksu ihtiyaçlarımız mı? Oğlak dolunayı, mantık ve duygular arasındaki ikilemleri açığa çıkarıyor!

22 Haziran 2024 Cumartesi günü Oğlak burcunda dolunay gerçekleşecek. Astrolog Şeyda Özsoy, Oğlak Dolunayı genel etkilerini ve burçlara özel etkileri HTHayat Youtube kanalında anlattı.

22 Haziran 2024 Oğlak Dolunayı'nın genel yorumu ve burçlara etkileri

“22 Haziran 2024 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 04:08’de Oğlak burcunun 1. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek." diyerek Oğlak Dolunayı etkilerini şöyle anlattı:

"Öncü gruplar yani Koç, Yay, Terazi ve Oğlak burcunun sıfır ile beş derecesinde önemli gezegenleri ve astrolojik göstergeleri olanlar 22 Haziran Oğlak Dolunayı'ndan daha yüksek etkiler alacak. Dolunay anının yükselen burcu İkizler. Yönetisi Merkür Yengeç'te ve Venüs'le kavuşuyor olacak. Demek ki bu dolunayda iletişimin ve ikili ilişkilerin belirleyici olduğu durumlar ön planda. Dolunaylarda, Güneş ve Ay'ın bulunduğu burçlar doğasında ikilemler ve zıtlıklar olur. 22 Haziran Dolunayı'na baktığımız zaman Ay Oğlak'ta, Güneş ise Yengeç'te. Demek ki ana konular ve ikilemler; arzular ve gerçekler, hayatın gereklilikleri ve ruhun istedikleri üzerine olacak. Bir tarafımız bir yetişkin olması gerektiğinin farkında, bunun ağırlılığını ve sorumluluğunu hissederken diğer tarafımız korunmaya, bakıma, ilgiye ve şefkate muhtaç şekilde bunların arayışı içindeki bir çocuk gibi olabilir. Kimi zaman gerçeklerden kaçabilirken kimi zaman hayat bunu hatırlatacak yöntemler konusunda ustalaşıyor ve kaçacak, gizlenecek bir yer bulmakta zorlanabiliyoruz. Yaşam bizden bu iki uçtan birine kaymak yerine bir denge oturtmak istiyor". Devamı HTHayat Youtube kanalında!

22 Haziran Oğlak Dolunayı'nın burçlara etkileri ve genel yorumu

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları İkizler yeniayında nasıl etkilenecek? Astrolog Şeyda Özsoy anlattı.