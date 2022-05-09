2022 mezuniyet elbise trendleri

Yılın heyecanlı dönemi yaklaşıyor. İlkbahar gelince mezuniyet balosu telaşı başlıyor demektir. Hiç kuşkusuz mezuniyet balosu hayattaki en önemli günlerden biri. Yeni başlangıçların ve heyecan dolu vedaların yaşandığı o günde güzel ve şık hissetmek çok önemli. İki yıldır es geçtiğimiz davetler ve mezuniyetlere artık hazır hissediyoruz. Yine de hem heyecanlı hem de stresli olan hazırlık sürecine tekrar adapte olmakta zorlanmamız için birkaç stil tüyosu verelim.

1940’lı yıllar ve 2022 karışımı elbiseler rövanşta

Kıyafetler tek parça olabileceği gibi kombin şeklinde iki veya daha fazla parçadan da oluşabiliyor. Burada önemli olan seçilen parçaların birbirine uyum göstermesi. Kült dönemlerin elbiseleri hem zarif hem de bir o kadar şık ki… Bu yaz 1940’lı yıllar ve 2022 karışımı elbiseler rövanşta! İnci zarafetinde olan bu elbiseler çok fazla ilgi çekmeye başladı. Ayrıca balon kol, adeta bir joker gibi her kıyafete uyum sağlayan detaylardan biri. Bu yaz hem abiye hem rahat olmak isteyenlerin tercihleri arasında. Kollarınız biraz kalın ise bu elbise modelini seçmek çok kurtarıcı olur.

Tek omuz yeniden trend

Bu yıl sadece kokteyl veya parti elbiselerinde değil uzun gece elbiselerinde de en çok tek omuzlu elbiseleri göreceğiz. Hem aşırı dekolte olmaması hem de her vücut tipine rahatlıkla olması tek omuzlu asimetrik elbiseleri çelici kılıyor. 90’ların sonundan günümüze tekrar gelen bu trendi hemen hemen her yerde rahatlıkla bulmak mümkün.

Uzun yırtmaçlar...

Boyu uzun göstermek isteyenlere önerimiz bacak üstündeki uzun yırtmaçlar. Önemli olan bu yırtmacın ön tarafta olması, yan taraflardaki yırtmaçların boyu kısalttığını unutmamak gerekir.

İşlemeli elbiseler out

Cut-Out denilen sırt veya bel kesik detaylı elbiseler de yine sıkça karşımıza çıkacak. Bunların hem vücudu saran hem de uçuşan kumaşlarda romantik olanlarını tercih edebilirsiniz. Tümü işlemeli olan elbiseler her ne kadar etkisini azaltmış olsa da, askılarda ya da sadece kemerde taşlı detayları bulunan elbiseler ise sıkça yine göreceğimiz parçalar arasında yer alıyor.

Yeni renkler ile tanışma zamanı!

Bu sezon gardırobunuz belki de ilk defa yeni renkler ile tanışacak. Koyu renkler yerini şimdiden canlı ve açık renklere bırakmaya başladı bile. Bu yıl en çok lila, sarı ve mavi tonlarını göreceğiz, bunların arasında size en yakışan tonu bulduğunuzda da artık hazırsınız demektir.