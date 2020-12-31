2021'in resmi tatil günleri

Yılbaşı: 1 Ocak, 2021 yılında cuma gününe denk geliyor.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2021’de cuma gününe denk geliyor.

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs, 2009’da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2021 yılında cumartesi gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı: 2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 13, 14, 15 Mayıs günleri ise tam gün tatil.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs, 2021’de çarşamba gününe denk geliyor.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz, 2021’de perşembe gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.

Kurban Bayramı: 2021’de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil olacak.

Zafer Bayramı: Zafer Bayramı, 2021’de pazartesi günü gerçekleşecek.

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.