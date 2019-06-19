2019’da saç trendleri

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2019’da saç trendleri
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Bir kadını gösteren, saçıdır. Erkekler için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ortada yurt içinden ve dışından gelen, saç ekimi yaptıran binlerce kafa görüyoruz. Neden? Her şey bir tutam saç için yapılıyor. Bu yıl saç trendleri neler? Bu yaz bizi neler bekliyor? Hangi renk ve hangi modeller karşımıza çıkacak? Gelin, birlikte göz atalım.

 

Yaklaşık 20 senedir saçlarımı emanet ettiğim dostum Musa Köse'nin yanında gözlemler yapıyorum. Durum natürelliğe gidiyor sanırım. Kim gelse, “dükkandan çıkmış gibi olmayalım” diyor. Ayrıca benim gibi dünyaca ünlü star saçlarına bakarak “onun gibi olsun” diyenler de var. Diyemiyorlar ki “o Adriana Lima, sen?...” Kibar bir dille kuaförler “sana yakışanı yapalım” diyor. Modayı takip etmek gerekiyor ama en önemlisi kendine yakışanı yapabilmek.

 

 Serenay Sarıkaya destekli afro modası

 

Son zamanlarda afro kuaför furyası ile onlarca açılış yapıldı. Bu yılın saç çizgilerini belirlemeye başladılar bile. Mikro örgü denilen, incecik örülen afro saçları rengarenk boyuyorlar. Afrika'ya özgü, iddialı, tarz ve umursamazlığı simgeleyen modeller yapıyorlar. Kadınlar artık değişiklik istiyor. Serenay Sarıkaya bunun bir örneği. Şu an Amerika’da bulunan oyuncu kafa dağıtırken afro dağıtıyor. Bunun yanı sıra uzun süredir bir de kakül modası var. Düz ve sert kesim saçlar da revaçta, bilginize.

 

Kış boyunca gördüğümüz koyu küllü kumral rengi bu yaza da damgasını vuracak gibi. Aynı zamanda yüze doğallık katan bu renk, her ten rengine yakışıyor. Eğer kararsızsanız modaya bu şekilde ayak uydurabilirsiniz. Renklerde ise kahvelere ombreler, İrlanda kızılları, yeşil, pembe ve mor balyajlı saçlar göreceğiz. Hem iddialı hem de başına buyruk bir imaj sergilemek isteyenlere geriye taranmış saçları da şiddetle öneriyorum. Yaz için ıslak saçlar güzelliğinizi ön plana çıkartır. Tam ortadan ayırdığınız saçlarınızı kulak arkasına taradığınız zaman takacağınız “Jennifer Lopez” halka küpeler ise sizi daha cool bir tavra büründürecektir.

 

Makyajımız olmasa da saçımız iyi görünüyorsa biz de iyiyiz! Evet, saç kadınların vazgeçilmezi. Sıcak, samimi ve havalı bir saça ne dersiniz? O zaman sizi pastel tonlara davet ediyoruz. Saçlarınızı sıcak ve havalı gösterir. Saçlarınızda değişiklik yapmayı seviyorsanız pastel tonlarını da kullanabilirsiniz.

 

Ben mi? İşte ben, klasik kızıl ve kahvenin birleştiği kısa ve kullanışlı perçemlerle gayet havalıyım. Her sene renk renk değiştiren ve sürekli kesim yaptıran biri olarak saçlarımı tam da bu şekilde koruyorum. Her ay ya botox ya da keratin bakımı yaptırıyorum. Bakım ve kesim olduktan sonra taş gibi sağlam ve canlı görünen saçlara siz de sahip olabilirsiniz. O yüzden saç danışmanlarınıza dikkat edin!

 

 

Ebru küçükgökdemir

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