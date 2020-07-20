20 - 26 Temmuz 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, şüphesiz haftanın en önemli gökyüzü olayı hafta başında yaşayacağımız Yengeç burcundaki yeniay olacak. Bu yeniay yengeç burcunun son derecelerinde gerçekleşiyor. Astrolojide burçların son dereceleri problemli olarak nitelendirilir. Ayrıca bu derecelerde yeniay oğlak burcundaki Satürn ve Pluto hatta uzak toleranslı da olsa Jüpiter ile zorlayıcı bir karşıt açı yapıyor olacak. Bir süredir yazılarımda, özellikle tutulmalarda bu kelimeden çok bahsediyorum "huzursuzluk". Her ne kadar istemesem de bu kelimeyi önümüzdeki yeniay için tekrar kullanıyor olacağım. Ayrıca geçtiğimiz aylarda Yengeç-Oğlak aksında çok hareketlilik yaşandı. Bu da bu Ay'ın Yeniay'ı olarak yeniden yengeç ve oğlak temalarını hayatımıza katıyor olacak. Aileyle ilgili konuları, güvenlik konularını ön plana getirecek. Aile ve sorumluluklarımız, işimiz, kariyerimiz arasındaki karşıtlığı daha da belirgin yaşayacağız. Korkular ve engeller bizleri biraz yavaşlatacak. Otorite figürleri ile anlaşmazlıklar yaşayabileceğiz. Duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını düşünebileceğiz. Bu Yeniay'ın teması bu iki gücü dengelemek olacak. Hem sorumluluklarımıza, yapmamız gerekenlere hem de duygusal ihtiyaçlarımıza kulak verip ikisi için de orta yolu bulmaya çalışmamız gerekecek.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Yeniay günü. Ay ve Güneş Yengeç’te Oğlak'taki gezegenler ile çarpışıyor. Duygular - sorumluluklar ikilemini en çok hissettiğimiz, yoğun duygusal etkili bir gün.

Salı

Güneş Satürn karşıtlığı kesinleşiyor. Otorite figürleri ile pek anlaşamadığımız, kendimizi ifademizin bloke edilebileceği, sevilmediğimizi, onay görmediğimizi düşündüğümüz bir zaman dilimi.

Çarşamba

Güneş Aslan burcuna geçiyor. Ay'da bir süredir aslan burcunda ilerliyor. Bu gün bir önceki güne kendimizi daha güçlü ifade edebildiğimiz, eğlenceli bir gün olacak. Korkularımız azalacak.

Perşembe

Ay başak burcunda ilerliyor. Günü sorumluluklarımızla, uğraştıran işlerle, sağlığımıza ve temizliğimize daha fazla dikkat ederek geçireceğiz. Duygusal iletişimi etkin kullanacağımız bir gün.

Cuma

Ay Başak burcundaki seyrine devam ediyor. Kendimizi işimize karşı disipline edebildiğimiz, etkin olabildiğimiz bir gün. Akşam saatlerinde ay Terazi burcuna geçiş yapacak, ilişkiler teması ağırlık kazanacak.

Cumartesi

Ay Terazi burcunda ilerliyor ve Mars ile bir karşıt açı oluşturuyor. Bu gün ilişkilerde gerginlikler yaşayabilmemiz muhtemel. Duygularımız incinmiş hissedebiliriz.

Pazar

Ay Terazi burcunda devam ederken sırasıyla Jüpiter, Satürn ve Pluto ile sert görünümler yapacak. Bu gün duygusal açıdan ihtiyaçları karşılanmamış, engellenmiş ve depresif hissedebiliriz. Akşam saatlerinde Ay'ın Akrep’e geçmesiyle bu etkiler hafifleyecek.

Herkese mutlu ve sağlıklı bir hafta dilerim.