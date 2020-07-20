20 - 26 Temmuz 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 20 - 26 Temmuz haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

20 - 26 Temmuz 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
20 Temmuz 2020 Pazartesi

Merhaba, şüphesiz haftanın en önemli gökyüzü olayı hafta başında yaşayacağımız Yengeç burcundaki yeniay olacak. Bu yeniay yengeç burcunun son derecelerinde gerçekleşiyor. Astrolojide burçların son dereceleri problemli olarak nitelendirilir. Ayrıca bu derecelerde yeniay oğlak burcundaki Satürn ve Pluto hatta uzak toleranslı da olsa Jüpiter ile zorlayıcı bir karşıt açı yapıyor olacak. Bir süredir yazılarımda, özellikle tutulmalarda bu kelimeden çok bahsediyorum "huzursuzluk". Her ne kadar istemesem de bu kelimeyi önümüzdeki yeniay için tekrar kullanıyor olacağım. Ayrıca geçtiğimiz aylarda Yengeç-Oğlak aksında çok hareketlilik yaşandı. Bu da bu Ay'ın Yeniay'ı olarak yeniden yengeç ve oğlak temalarını hayatımıza katıyor olacak. Aileyle ilgili konuları, güvenlik konularını ön plana getirecek. Aile ve sorumluluklarımız, işimiz, kariyerimiz arasındaki karşıtlığı daha da belirgin yaşayacağız. Korkular ve engeller bizleri biraz yavaşlatacak. Otorite figürleri ile anlaşmazlıklar yaşayabileceğiz. Duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını düşünebileceğiz. Bu Yeniay'ın teması bu iki gücü dengelemek olacak. Hem sorumluluklarımıza, yapmamız gerekenlere hem de duygusal ihtiyaçlarımıza kulak verip ikisi için de orta yolu bulmaya çalışmamız gerekecek.


Günlük etkilere geçecek olursak


Pazartesi

Yeniay günü. Ay ve Güneş Yengeç’te Oğlak'taki gezegenler ile çarpışıyor. Duygular - sorumluluklar ikilemini en çok hissettiğimiz, yoğun duygusal etkili bir gün.


Salı

Güneş Satürn karşıtlığı kesinleşiyor. Otorite figürleri ile pek anlaşamadığımız, kendimizi ifademizin bloke edilebileceği, sevilmediğimizi, onay görmediğimizi düşündüğümüz bir zaman dilimi.


Çarşamba

Güneş Aslan burcuna geçiyor. Ay'da bir süredir aslan burcunda ilerliyor. Bu gün bir önceki güne kendimizi daha güçlü ifade edebildiğimiz, eğlenceli bir gün olacak. Korkularımız azalacak.


Perşembe

Ay başak burcunda ilerliyor. Günü sorumluluklarımızla, uğraştıran işlerle, sağlığımıza ve temizliğimize daha fazla dikkat ederek geçireceğiz. Duygusal iletişimi etkin kullanacağımız bir gün.


Cuma

Ay Başak burcundaki seyrine devam ediyor. Kendimizi işimize karşı disipline edebildiğimiz, etkin olabildiğimiz bir gün. Akşam saatlerinde ay Terazi burcuna geçiş yapacak, ilişkiler teması ağırlık kazanacak.


Cumartesi

Ay Terazi burcunda ilerliyor ve Mars ile bir karşıt açı oluşturuyor. Bu gün ilişkilerde gerginlikler yaşayabilmemiz muhtemel. Duygularımız incinmiş hissedebiliriz.


Pazar

Ay Terazi burcunda devam ederken sırasıyla Jüpiter, Satürn ve Pluto ile sert görünümler yapacak. Bu gün duygusal açıdan ihtiyaçları karşılanmamış, engellenmiş ve depresif hissedebiliriz. Akşam saatlerinde Ay'ın Akrep’e geçmesiyle bu etkiler hafifleyecek.


Herkese mutlu ve sağlıklı bir hafta dilerim.


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

20 Temmuz pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Konuşmayı çok fazla seven insanlarla aynı ortamda bulunmak zorunda kalabilirsiniz. Bu ortamdan kaçmanın bir fırsatı varsa hemen orayı terk edin. Eğer yoksa mecburen buna katlanmak zorunda kalacaksınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni bir projeye başlamak istiyorsunuz, bu mükemmel! Ancak kontrolün tam anlamıyla sizin elinizde olmasını sağlamalısınız. Liderlik konumunu başkalarıyla paylaşmak istemediğiniz ortada.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi elinizdeki işe tam anlamıyla adamanız gerekiyor. Sonuç harikalar da yaratabilir, sizi hayal kırıklığına da uğratabilir. Ancak siz elinizdekileri tam anlamıyla ortaya koymazsanız kesinlikle pişman olacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün arkadaşlarınızdan birinin yardıma ihtiyacı var. Yapacaklarınızla onun kahramanı olabilirsiniz. Sakın geri plana çekilmeye çalışmayın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU İlişkinizde bencilce davranmanız karşı tarafın sizden ebediyen uzaklaşmasıyla sonuçlanabilir. Eğer bunu istemiyorsanız daha fedakâr olmaya çalışmalısınız. Partneriniz kesinlikle daha iyi davranılmayı hak ediyor.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün arkadaşlarınıza uyum sağlayamadığınızı hissedebilirsiniz. Bu da toplu olarak yaptığınız aktivitelerde huzursuzluk yaratabilir. En iyi seçenek onlardan müsaade isteyerek biraz uzaklaşmak gibi görünüyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendine güven problemi yaşayan biriyle uğraşmak sizi bu aralar daraltıyor olabilir. Siz bir psikolog değilsiniz ve buna katlanmanıza gerek yok. Kendinize bu kişiye yardım etmek zorunda hissetmemelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yaptığınız işle ne kadar bütünleşir ve enerjinizin tamamını ona aktarırsanız başarılı olma olasılığınız o kadar yüksek olacaktır. Bunu asla unutmayın ve umudunuz kırıldığında hep bu düşünceyle motive olun.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Biraz yalnız zaman geçirmeye ihtiyacınız var. Kalabalıklardan kendinizi soyutlamalı ve iç dünyanıza dönerek bir yolculuğa çıkmalısınız. İlginç deneyimler sizi bekliyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU İçinde bulunduğunuz ilişkiyi bir yarışma olarak görüyorsunuz ve sizin için önemli olan tek şey kazanan taraf olmak. Bu oldukça yanlış bir tutum, artık çocuk değilsiniz. Bir yetişkin olarak ilişkinizden doğan sorumlulukları üstlenmeniz gerekiyor.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu ana dek çok fazla başarıya imza attınız ve artık bunların karşılığını alma zamanı geldi. Hem maddi hem manevi olarak hak ettiklerinizi elde edeceğinizden emin olabilirsiniz. Kendinizle gurur duymalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni bir sosyal grubun içine girmekten çekiniyor olmalısınız. Bu insanlarla ömrünüzün sonuna kadar görüşmek zorunda değilsiniz, onlara sadece bir şans verin ve işler nereye gidiyor bir bakın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendi sorunlarınızı çözmeden başkalarına akıl vermeniz hiç mantıklı değil. Kendi hayatınızı bu noktada herkesten üstte tutmanız gerekiyor. Bencil hissetmenize gerek yok, sadece öncelikleriniz değişti.

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