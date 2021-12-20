20 - 26 Aralık 2021 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bu hafta çok önemli etkilere sahip. Ay düğümlerinin burç değiştiriyor olması ve Satürn Uranüs karesinin son tam kavuşumu. Bunların dışında Venüs’ün retro hareketiyle birlikte Plüton ile yapacağı ikinci kavuşum ve Güneş’in Jüpiter’le, Merkür’ün de Uranüs’le uyumlu açılarını göreceğiz. Güneş Jüpiter ve Merkür Uranüs uyumlu açıları bu hafta alınan kararlar, yapılan anlaşmalar açısından destekleyici görünüyor.

Venüs’ün Plüto ile kavuşumu para piyasalarındaki krizlerin devamına işaret ederken, Satürn’ün Uranüs ile olan kare açısının kesinleşmesi de hem Türkiye hem dünyadaki özellikle para piyasalarındaki bir takım kırılmalara, sistem değişikliklerine ve bozulmalara işaret ediyor. Ay düğümlerinin de boğaya geçmiş olması önümüzdeki 1.5 seneyi parasal konular üzerindeki kadersel durumlarla, kararlarla geçireceğiz anlamına geliyor. Haritamızdaki Boğa – Akrep aksı nereye düşüyorsa o konularda önemli gelişmeler bekleyebiliriz.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Ailemize sevdiklerimize evimize odaklandığımız bir gün. Gün içerisinde Neptün ile ayın yapacağı uyumlu açı ile duygusal destekler alabiliriz.

Salı

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs Plüton kavuşumuna karşıt açı yapacak. Bugün ikili ilişkilere ve para konularına dikkat etmek gerekli.

Çarşamba

Ay Aslan burcunda ilerliyor. Özgüvenimizin yükseldiği bir gün fakat gün içerisinde ay özgüven kırıcı bir Satürn kombinasyonu da yaşayacak. Gün içerisinde kendimizi gösterme zorunluluğu olabilecek, sorumluluklarımızın artabileceği bir gün.

Perşembe

Ay, Aslan burcundaki ilerlemesine devam edecek. Satürn Uranüs karesinin kesinleştiği, Venüs Plüton kavuşumunun çok yaklaştığı bir gün. Bugün finans piyasalarındaki dalgalanma yüksek olabilir.

Cuma

Ay, Başak burcuna geçiş yapıyor. Haftanın son iş gününde işlerimize daha çok odaklandığımız bir gün. Gün içerisinde Jüpiter ile karşıt açı yapacak olan ay ile abartılı davranma ve fazla risk alma cesaretimiz olacak. Dikkat!

Cumartesi

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Mars ile bir kare açı gerçekleştirecek olan ay güne gerginlik ve tartışma potansiyeli ekliyor. Ayrıca ufak tefek kazalara, sakarlıklara dikkat.

Pazar

Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile uyumlu açı yapacak ve günün ilerleyen saatlerinde Terazi burcuna geçecek olan ay ile ikili ilişkilerde daha uyumlu ve güzel bir gün geçirebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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