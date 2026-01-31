Merhaba. 2 Şubat saat 01:09’da de Aslan burcunun 13. derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Aslan burcu liderlerle, kendini ifade etmekle, sahnede olmakla ve eğlenceyle alakalıdır. Bu dönemde odaklanacağımız konular insiyatif almak, liderlik yapmak, canlılığımızı korumak ve kendimizi ortaya koyma şeklimiz olacak. An derecesinin yükselen burcu da Aslan ve bu etkileri oldukça güçlendiriyor.

An haritasının yükseleni Akrep. Bu da aslında her ne kadar açık ve sahnede olan bir dolunay da olsa güvenmeden açılmayan bir yapı da veriyor. An derecesi haritanın 10. Evinde yani görünür olmak, başarı, kariyer, yükselme basamakları bu dönemde bizim için çok önem kazanacak. Özellikle en belirgin konulardan biri de görünürlük olacak. Yöneticiye görünürlük, toplum önünde görünürlük ve sahne işleri çok belirgin.

Fakat bir o kadar da Kova gezegenleri var o da gayrimenkul, aile, özel hayatımız, ev ile ilgili konular, belki taşınma veya evde tadilatlar da çokça söz konusu olabilir. An derecesine Venüs ve Mars oldukça yakın. Aslında genellikle, dereceye 3 derece uzaklıkta olan gezegenler yorumlanır ama bence 3 dereceden daha uzak olan Venüs ve Mars’ı burada gözardı edemeyiz. Sosyal enerjimiz, diplomasimiz ve bir o kadar da cesaretimiz, fiziksel gücümüz, hareketliliğimiz de bu dönemde çok ön plana çıkacak. Aşk ilişkileri de bir o kadar alevli.

An derecesi ve bu derecenin karşısındaki Güneş’e harika sabit yıldız açıları var. An derecesine ARCTURUS, Güneşe ise SIRIUS sabit yıldızlarından paralel açılar var. Paralel açıyı kavuşum açısı gibi yorumlayabiliriz. SIRIUS kraliyet yıldızlarındandır ve çok belirgin etkiler yapar, güç ve başarı için itici güçtür. Küçük olduğunu sandığımız etkiler bir anda çok büyük sonuçlara yol açabilir. ARCTURUS ile birlikte yine pozitif bir etki alıyoruz, yine bir itici güç ve bu farklı yollardan gidebilme yaratıcılığını da beraberinde getirecek. 2 Şubat Aslan Dolunayı'nın burçlara etkileri Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak; Yükselen Koç Bu dönemde aşk ilişkileriniz, varsa çocuklarınız, sportif faaliyetler, sahne veya sanatsal yaratıcılık konuları ön plana çıkıyor. Fakat arkadaşlar, gruplar konuları da çok aktif, 'ben' ve 'biz' arasında kalabilirsiniz. Yükselen Boğa İşiniz ve kariyeriniz ile ilgili konularda almanız gereken sorumluluklar aile hayatınız üzerinde gerginlikler yaratabilir. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul ile ilgili konular da çok hareketli. Yükselen İkizler Eğitim, kısa ve uzun yolculuklar, yakın çevre ve uzak akrabalar, yabancılar, yayın yapma, din ve felsefe konularının oldukça öne çıkacağı bir dolunay

Yükselen Yengeç Finansal kaynaklarınız ve borçlar hem yeni para kaynakları hem de başkalarının gelirleri, ortaklaşa gelirler, borçlar gibi konuların da çok hareketli olduğu bir dönem içerisindesiniz. Yükselen Aslan Toplum içindeki yeriniz ve kariyeriniz ile ilgili sürpriz, beklenmedik konular yaşayabilirsiniz. Bu dönemde kendini ifadeniz, özgüveniniz oldukça güçlü. Eğlenceli bir dolunay sizi bekliyor. Ayrıca ikili ilişkiler, ortaklık, evlilik, danışmanlık, davalar da dönemin öne çıkan konuları arasında Yükselen Başak Görev ve sorumluluklarınızın iç dünyanız üzerinde baskı yarattığı bir dönemdesiniz. Kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyip duygularınızı bastırabilirsiniz. Ayrıca iş ve sağlık konuları da bu dönemde çok hareketli. Sağlık ile ilgili yapmanız gerekenler varsa aksatmayın. Yükselen Terazi Arkadaşlar, aynı ideali paylaştığınız gruplar veya ortak bir hedef için bir araya gelmiş proje grupları konuları ön plana çıkabilir. Gruplar içerisinde liderlik yapabilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Ayrıca eğlence, sahne, yaratıcılık, çocuklar, flörtler gibi konular da dönemin belirgin konuları arasında.

Yükselen Akrep Yükselen akrepler için de aile, yuva, ev, ebeveynler ve gayrimenkul konuları bu dönemde oldukça vurgu kazanıyor. Çünkü dolunay haritasında kova burcunda çok gezegen kümeleşmesi var. Dolunay derecesi ise kariyer konularında. Başarı, öne çıkmak, görünür olmak, yükselmek bu dönemin belirgin konularından. Yükselen Yay Eğitim ve uluslararası konularda iletişimsel sorumluluklar almanız gerekiyor; yazmak, yayın yapmak, araştırmak gibi sorumluluklarınız olabilir. Yükselen ikizler ile oldukça benzer fakat burada dolunay yüksek eğitim, uzaklar, dolunay karşısındaki kova gezegenleri ise daha çok kısa yolculuklar, yakın akrabalar ekseninde. Yükselen Oğlak Finansal kaynaklarınızla ilgili konular ön plana çıkıyor. Alacak-verecek, yeni gelir kaynakları, borçlar, krediler, ortaklaşa gelirler dönemin belirgin konuları arasında. Dolunay borçlar kısmında ama yeni gelirler elde etme, bir şey satın alma gibi konular da oldukça belirgin. Yükselen Kova İkili ilişkiler ve evlilik konuları oldukça ön planda. Danışmanlık, ortaklık gibi konular da öyle fakat genel yaşamınız, genel sağlığınız da bu dönemde aşırı bir şekilde hareketli. Oldukça fiziksel, iletişimci, biraz krizli olabilecek, sosyal canlılığın da çok olduğu bir dolunay.

Yükselen Balık İşiniz, iş arkadaşlarınız, sağlığınız ve günlük işleriniz ile ilgili konular oldukça ön plana çıkıyor. İş ortamınızda daha çok göz önünde olduğunuz, liderlik yeteneklerinizi kullandığınız bir dönem olabilir.