Evlendiğiniz tarih ilişkinizi nasıl etkiler?

Yaşamda her başlangıcın enerjisi değerlidir. Her şeyin olduğu gibi, bir evliliğin de “doğduğu an” vardır. O an, imzanın atılarak sevginin nikahla taçlandığı andır. İşte o tarih; ilişkinin kaderini, sınavlarını ve potansiyelini gösteren özel bir astrolojik haritayı meydana getirir. Anın enerjisi, evlilik boyunca devam eder. Bu nedenle evlendiğiniz tarih yalnızca romantik bir detay değil, ilişkinizin enerjisel haritasını belirleyen kozmik bir mühürdür.

Astrolojide evlilik tarihi ne anlama gelir?

Evlilik haritası, bir çiftin birlikte çıktığı ruhsal yolculuğun haritasıdır. Bu harita üzerinden;

İlişkinin zamanla nasıl evrileceği,

Ortak yaşamın hangi alanlarda güçleneceği ya da zorlanacağı,

Eşlerin birlikte nasıl bir karma, şifa ya da dönüşüm yaşayacağı,

Ortak vizyonun ne olacağı ve en çok hangi konuda 'birlikte büyüyecekleri' görülür.

Bu nedenle evlilik tarihi sadece bir sembol değil, kadersel olarak en önemli tarihlerden biridir. İlişki anının haritası, evlilik anının haritasına dönüşür. Dolayısıyla 'evlendikten sonra değiştin' dediğimiz enerji, başlangıç anının enerjisi ile alakalıdır.

Evlilik günü güneş hangi burçta?

Evlilik haritasında Güneş'in bulunduğu burç, ilişkiyi hangi temanın yöneteceğini gösterir. Örneğin;

Aslan burcunda bir evlilikte; çocuklaşma, çocuk sahibi olma, görünürlük, yaratıcılık ve kalpten sevme teması baskındır. Çift birlikte parlamak ister. Gölge yönüyle egosal deneyimler olabilir.

Yengeç burcunda bir evlilikte; aile kurma, geçmişten gelen bağlar ve duygusal olarak aşırı koruma ön plandadır.

Terazi burcunda bir evlilikte; uyum, estetik, romantizm, sosyal bağlar ve ortak kararlar hayatı şekillendirir.

Oğlak burcunda bir evlilikte; ciddiyet, mantık, uzun vadeli planlar ve statü teması öne çıkar. Zamanla büyüyen bir birlikteliktir.

Her burcun enerjisi, ilişkinin nasıl bir forma bürüneceğini ve evliliğin kimliğini belirler. Ancak sadece Güneş değil, Ay, Venüs, Mars gibi gezegenlerin de konumu; ilişkinin duygusal, tensel ve ruhsal enerjisini etkiler.

Ay burcu; evliliğin ruhsal dünyası

Evlilik haritasındaki Ay burcu, çiftin birlikte yaşadığı duygusal atmosferi simgeler.

Ay su burçlarında (Yengeç, Akrep, Balık): Duygusal bağlar derindir. Sezgiler, empati, anlaşmak, birlikte şefkatli bir alan yaratmak önemlidir. Birlikte ağlamak, şifalanmak ve ruhsal olarak büyümek bu ilişkilerin deneyim alanıdır.

Ay hava burçlarında (İkizler, Terazi, Kova): İletişim, zihinsel uyum ve arkadaşlık ön plandadır. Duyguların ifadesi daha çok kelimelerle gerçekleşir. Birlikte öğrenmek, gezmek ve keşfetmek evliliği besler.

Ay ateş burçlarında (Koç, Aslan, Yay): İlişki; canlı, coşkulu ve zaman zaman inişli çıkışlıdır. Bu çiftler birlikte eğlenir, risk alır, macera yaşar. Heyecan, tutku ve bireysel özgürlük evliliğin olmazsa olmazıdır.

Ay toprak burçlarında (Boğa, Başak, Oğlak): Sadakat, güven ve sorumluluk paylaşımları öne çıkar. Bu ilişkilerde birlikte hayat kurmak, düzen oturtmak ve maddi temelleri sağlamlaştırmak önemlidir. Duygular derin ama gösterişsiz yaşanır.

Evlilik günü retrolar, tutulmalar ve kadersel noktalar

Merkür Retrosu'nda yapılan evliliklerde, iletişim zamanla sınanabilir. Yanlış anlaşılmalar ya da "daha önce konuşuldu sanılan" meseleler sıkça gündeme gelir. Sürekli aksilikler çıkabilir.

Venüs Retrosu'nda evlenmek, sevgi dilinin ve değer duygusunun sınanacağına işaret eder. Zamanla sevilmeme hissi, maddi problemler ve memnuniyetsizlikler yaşanabilir. Ancak çift daha derin bağlar kurma şansı da yakalayabilir.

Mars Retrosu'nda yapılan evliliklerde; mücadele, tensel uyumsuzluk, çatışma ve motivasyon kaybı olabilir. Cinsellik, öfke yönetimi, mücadele tarzları ve ortak hedeflerde ilerleme konuları zamanla yeniden yapılandırılır. Bu tür evliliklerde "başlangıç enerjisi" düşük olabilir; yani evliliğin ilk yılları beklenenden daha yavaş, temkinli veya kararsız ilerleyebilir. Fakat farkındalıkla yürütülen bir ilişki, Mars retrosunun içe dönük gücünden beslenebilir.

Ay Düğümü’nün yakınında (Ay Düğümleri ile evlilik anı haritasındaki Güneş, Ay, Venüs, Mars gibi önemli gezegenlerin kavuşum ya da sert açılar yapması) gerçekleşen evlilikler, bu ilişkinin ruhsal olarak önceden kararlaştırılmış, karmasal bir birliktelik olduğunu, genellikle öğretici derslerin yoğun olacağını gösterir.

İki tutulma arasında evlenilmesi tavsiye edilmez. Bu evlilikler genellikle oldukça öğretici ve dersler tamamlandığında sonlanan evliliklerdir.

Evlilik haritası & bireysel harita etkileşimi

Bir evlilik haritası, çiftin bireysel doğum haritalarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Çünkü bazı tarihler iki kişi için idealken, başka bir çift için tam tersi olabilir.

Örneğin; sizin doğum haritanızda evlilik evi olan 7. evin yöneticisi ile evlilik haritasındaki Venüs kavuşuyorsa, bu tarih ilişkinizi besleyecek güçlü bir sinerji yaratabilir. Ama evlilik günü sizin Satürn’ünüzle sert bir açı yapıyorsa, ilişki zamanla ciddi sorumluluklar ve engellerle sınanabilir. Eğer haritanızda retro zamanı evlenmek vaat edilmişse, bu bazen karmik olarak verilmiş bir sözdür ve retro sizin için uygundur.

Ne zaman evlenmeli?

İdeal bir evlilik tarihi belirlenirken;

Ay boşlukta olmamalı

Venüs, Jüpiter gibi iyicil gezegenler destekleyici açılar yapmalı

Güneş, çiftin bireysel haritalarına sert etkileşim yapmamalı,

Mars/Satürn/Uranüs-Plüto sert etkilerinden uzak durulmalı.

Kısacası astrolojide “herkese uygun tek bir ideal tarih” yoktur. Ama her çift için uygun olan, özel ve potansiyeli yüksek tarihler vardır.

Son söz;

Birlikte yaşamaya karar vermek kadar, o yaşamı başlatacağınız zamanın enerjisini de seçmek, ilişkinizin kaderini seçmektir. Evet her zaman kadere müdahale edemeyiz ancak seçim şansımız varsa, en güzel anı yakalamak çok değerlidir.

Ve unutmayın;

Gökyüzü, her evliliğe bir hikâye yazar. İlişkiniz, sizden bağımsız bir bebek enerjisi gibidir. O enerjinin büyüme hikayesini, başlangıç anındaki yıldızlar anlatır.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

Instagram: @incininyildizi