Haftanın astrolojik etkileri

Haftaya sevimsiz Venüs, Satürn kare açısı ile başlıyoruz. 5 Mart’a kadar Venüs koç burcunda sevmediği bir pozisyonda, ilişkilerde acelecilik ve gaza basma isteği Satürn ile engelleniyor. Satürn sınırları ve sorumlulukları hatırlatıyor ve bize sevilmediğimizi hissettiriyor. 5 Mart itibari ile Venüs sevdiği sulara, Boğa burcunun derinliklerine atılıp Satürn engellerinden kurtulur kurtulmaz kendini Uranüs’ün kucağında bulacak. Uranüs etkileri ani gelen yepyeni ve şok edici konuların habercisidir. Satürn’le yeterince gerildikten sonra ilişkilerde yepyeni oluşumlarla karşılaşabiliriz bugün ve takip eden 3 gün içinde. Belki ayrılıklar, belki var olan ilişkide sorunlardan arınmış yepyeni başlangıçlar, yeni aşk kıvılcımları veya sosyal ilişkilerimizde beklenmedik durumlar. Merkür henüz hala retrograde durumundan kurtulmamış hatta retro’yu daha derinden hissedeceğimiz duraksama dönemine girecek. Özellikle ilişkilerden yana biraz daha sabırlı olmak, yanlış anlaşılmalara mahal vermemek ve düşüncesiz hareketlerden kaçınmamız gereken bir dönem. Güneşin de Balık burcunda 5 mart itibariyle Neptün ile kavuşum açısı yapacağını görmekteyiz. Bu da haftanın ikinci yarısını beklenmedik ve aldatıcı durumlarla karşılayacağımız durumları daha da güçlendiriyor. Aynı zamanda duyguların oktavı artacak, romantik gelişmelerin de habercisi olabilecek bu dönem hedeflerin peşinden koşmanın daha güçleşeceği, olayları gerçeklikten çok olmasını istediğimiz, idealize ettiğimiz şekilde görme eğiliminde olacağımız zamanlara işaret etmekte. Neyse ki 4 gezegenin Oğlak burcundaki seyri gerçeklikten o kadar da uzaklaşmamayı sağlıyor ve ayaklarımızı yere daha sağlam bastırıyor.

Oğlak burcundaki bu kümeleşme aynı zamanda ülkemizin “açık düşmanlar” alanında etkili. Askeri müdahaleler ve üzücü gelişmelere malesef hala açık bir dönemdeyiz. Oğlaktaki gezegenlerin Neptün ile olumlu kontaktları özellikle ülkemiz için yabancı ittifaklardan destek alabileceği, merhamet ve barış duygusunun daha ağır basacağı şeklinde olumlu konuşmamıza sebep olabilecektir. Umarım yaraların sarıldığı bir dönem olur.

Haftanın günlük etkilerine gelecek olursak:

Pazartesi

Ay ikizler burcunda güne başlayacağız. İletişim kanallarının daha açık ve canlı olduğu bir gün. Ay’ın güneş ile yapacağı sert açı duygusal ihtiyaçlarımız ile bilinçli kararlarımızın birbirini tatmin etmediği çatışma içerisinde olabileceği bir oluşum yaratabilecektir. Otorite figürleri ve kadınlarla ilişkilerde egosal çıkışlar yaşanabilir.

Salı

Haftanın en zorlu günü. Aldanmaya en açık olduğumuz, Venüs Satürn karesinin kesinleştiği, sevgi ihtiyacı ve sevilmeme duygusunun maksimumda yaşanacağı bir zaman dilimi.

Çarşamba

Bugün itibariyle ilişkilerdeki kara bulutlar sönümlenmeye başlıyor. Ara bulucu etkiler devreye giriyor ve birbirimize sevgimizi ve duygularımızı daha iyi ifade edebiliyoruz. Ay da güçlü olduğu yengeç burcunda ilerlemesine başlıyor ve duygusal ihtiyaçlarımız daha iyi karşılanıyor. Merkür de Balık burcundan Kova burcuna bu gün itibariyle geri dönüyor. Entellektüel aktiviteler için daha olumlu günlerdeyiz.

Perşembe

Nihayet Venüs, Boğa burcuna geçerek asalet ve güç kazanıyor. Hem Venüs Uranüsle şok edici sarsıcı etkileşimine, hem de Güneş Neptün ile ego dağıtıcı, romantik, hassas ve aldanmaya açık etkilere başladığı döneme giriyor. Hafta sonuna kadar bu etkileri giderek artan durumlarda gözleyeceğiz.

Cuma

Günü Ay, Aslan burcunda karşılayacak. Haftanın en beklenmedik durumlara gebe günü. Bizi sıkan ve zincirleyen olaylardan kaçma isteğimizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Gemileri yakmamaya dikkat!

Cumartesi

Ay, Aslan burcundaki seyrine devam ediyor. Haftanın eğlencesi ve özgüveni yüksek günlerinden. Romantizm ve değişikliklerin tadını çıkartın!

Pazar

Venüs, Uranüs ve Güneş Neptün kavuşumu kesinleşiyor! Ay’ın Merkür ile karşıtlığı duyguları ifade açısından zorlayıcı bir güne işaret edebilir. Ay, başak burcuna giriş yapıyor. Önümüzdeki haftayı planlamak, temizlik ve sağlık için yapacağımız aktiviteler için güzel bir gün.

Herkese mutlu ve huzurlu haftalar…

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