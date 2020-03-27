19 aylık ikiz bebek gelişimi nasıldır?

19 aylık ikiz bebek gelişimi nasıldır? 19 aylık ikiz bebeklerin uyku ve beslenme düzeni, sağlığı ve fiziksel gelişimi nasıl olur?

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İkizlerim 19 aylık

İkizleriniz 19 aylık oldular bile! İnatçılıkta keçilerle yarışacakları bir zaman diliminin içindesiniz. Bir türlü bitmeyen diş meselesinin iyice gündeminize oturduğu aylardan biri bu ay olabilir, azı dişlerinin sinyalleri genellikle bu aylarda alınır ve bu hem iştahlarına hem uykularına hem de tahammüllerine etki eder. Size yine sabretmek düşerken, onlar kendi aralarında yine “paralel oyun” sürecine girebilirler, yani birbirleriyle yan yana ama yalnızmış gibi oynamayı tercih edebilirler. Bu iki farklı yöne koşmayı zevk edinmiş canlılar için de sizin için de yorucu bir ay olabilir. Kolaylıklar!

 

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Bebekleriniz 19 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.

 

19 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

  • Desteklerseniz “birlikte” küplerden kule yapabilirler.
  • Resim kartlarını inceleyip, kartaki görseli anlatmaya çabalayabilirler.
  • Ayaklarıyla topa vurup, peşinden koşabilirler.
  • Bazı organlarının yerlerini gösterebilirler.
  • Hayvan seslerini taklit edebilirler.
  • Yaklaşık 10 tane kelimeyi kullanabilirler.
  • Ellerini yıkayıp kurulayabilirler.
  • Kitap sayfalarını çevirebilirler.
  • İki sözcüklü talimatları anlar ve yerine getirebilirler.

 

19 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

Bebeklerinizin 24. aya gelene kadar herhangi bir aşıları bulunmuyor.

 

19 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

Bu aylar bebeklerinizin sizinle inatlaştığı ve doğal olarak uyku düzenlerinin bozulduğu aylardır. Özgürlüklerini ilan etmek üzere girdikleri bu inatlaşmada uyumak genellikle direnecekleri bir konu olur. Ancak günün 13-14 saatini uykuda geçirmeleri ve bir gündüz uykusu uyumaları gelişimleri açısından çok kıymetlidir. Bu inatlaşmayı inatlaşarak ya da dediklerini kabul ederek değil, doğru olanı eğlenceli bir hale sokarak sonlandırmak en güzeli ve en sürdürülebilir olacaktır.
Bu ayda gerekirse uyku rutinlerinde değişikliklere gitmek, hoşlarına gidecek düzenlemeler yapmak düzeninizi daha hızlı toparlamanıza yardımcı olabilir.

 

19 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

3 ana öğün ve 2 ara öğünle beslenmeleri uygun olan bebekleriniz yemek seçmeye, yemek yemeyi reddetmeye başlayabilir. Bu bağımsızlıklarını her alanda ilan etmek isteyen küçük yaramazlar beslenme konusunda da ne kadar bağımsız olabileceklerini test etmek için sabrınızı sınayabilirler.Burada önemli olan yemek yemeye ya da herhangi bir yiyeceği yemeye zorlamamaktır. Bu sürecin geçici olduğunu ve inatlaşmanın faydadan çok zarar getireceğini unutmamakta fayda var. Çabuk ilgileri dağılan, değişikliklerden hoşlanan ikizlerinize renkli tabaklar ve oyunlu sofralar hazırlamak işinizi kolaylaştırabilir. 

 

19 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

  • Bebekleriniz gelişimi için hayatınıza katılmalarına müsaade etmelisiniz. Masaya tabaklarını taşımak, bezlerini çöpe atmak gibi görevler onlar için hem öğretici hem de çok eğlenceli olacaktır.
  • Hep birlikte kitap okumak, kitaptaki resimler hakkında konuşmak – resimde gördüklerini kendi dillerinde söyleseler bile- birlikte şarkı söylemek hem dil gelişimleri açısından hem de sizinle olan iletişimleri açısından çok kıymetlidir.
  • Bu aylarda bebekleriniz tırmanmak, zıplamak ve atlamak isterler. Güvenli parkurlar oluşturabilir ve birlikte bu parkurları tamamlayabilirsiniz.
  • 18 ay sonrasında katılabileceğiniz etkinliklerin sayısı artar, oyun grupları bebeklerinizin sosyalleşmesi ve hatta sizin de başka ebeveynlerle sosyalleşebilmeniz için şahanedir. Sadece haftada bir katıldığınız bir oyun grubu bebeklerinizin iç dünyasını ferahlatacak ve empati kabiliyetlerini arttıracaktır. 

 

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.

 

Referanslar:“Twins & Their Development as Toddlers” (2014) Şuradan alındı: https://www.hellomotherhood.com/twins-development-toddlers-15174.html, https://twinstrust.org/

 

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Kulak çubuklarını kullanarak farklı desenlerde kar taneleri yapabilirsiniz. Bir iple alt alta dizerek kornişlerinize takıp camlarınızı süsleyebilirsiniz.

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