18 Ocak 2022 Yengeç Dolunay'ı ve burçlara etkileri...

Merhaba. 18 Ocak saat 2.48’de Yengeç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Yengeç burcu aile, sevdiklerimiz, evimiz, gayrimenkul, duygularımız ile alakalıdır. Bu dönemde bu konularla ilgili önemli muhasebelere gireceğimiz bir Ocak ikinci yarısı yaşayacağız. Dolunay muhasebe ve gözden geçirme ile alakalı olduğu gibi birtakım konuların da açığa çıkması anlamına gelir. Hem bu etki hem de an derecesinin Plüton ile yaptığı çok yakın etkileşim bu dönemde yüzey altında kalmış birtakım konuların açığa çıktığı ve birtakım krizlere yol açtığı, dönüşüm için odak ve sorumluluk talep ettiği konulara işaret ediyor. Ayrıca Dolunay haritaları Güneş Ay karşıtlığı olduğu için Plüton ve Güneş Oğlak burcunda. Yani Yengeç ve Oğlak burçları haritalarımızda nereyi etkiliyorsa o konularda dönüşüm ve krizler yaşayacağımız bir dönem içerisindeyiz. Ayrıca an haritasının yükselen burcun da Akrep ve sosyal dönüşümlerle, reformlarla alakalı olan ZUBEN ELGENUBI sabit yıldızı ile kavuşum içerisinde. Akrep burcu da oldukça plütonik ve marsiyen bir etkidedir ve krizler ve dönüşümlere işaret eder. Yani bu dolunay oldukça dönüşümlü, eskinin “ölerek” yerine yenisinin inşa edilmesi gereken, inşaat başlangıçlarına işaret eden bir döneme işaret ediyor

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili alanlar vurgu kazanıyor. Gayrimenkul alım satımı, borçlar, krediler, ortaklaşa gelirler de bu dönemin etkileri arasında. Kariyer konularında birtakım krizler yaşanabilir, bu da aile hayatına yansıyabilir.

Yükselen Boğa

Yakın çevre, kardeşler, kısa ve uzun yolculuklar, iletişim trafiği, anlaşmalar, eğitim gibi konularda vurgu getirecek bir Dolunay. Yurtdışı veya akademik konularda, öğretmenlerinizle veya uluslararası çalıştığınız kişilerle birtakım krizler yaşayabilirsiniz.

Yükselen İkizler

Finansal konular, maddi durumunuz, yatırımlarınız, kazançlarınız ve borçlarınız, ortaklaşa gelirler gibi konuların vurgu kazandığı bir dönem. Borçlar veya ortaklaşa gelirler ile ilgili birtakım krizler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Yengeç

Hayatınızın geneli, genel sağlığınız, görünüşünüz ve ikili ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili vurgulu konuların olduğu bir dolunay. Ayrıca flörtleriniz, varsa çocuklarınız ile ilgili konular da ön planda olacak. İkili ilişkiler alanı biraz krizli ve dönüştürücü olabilir.

Yükselen Aslan

İnzivada olduğunuz özel alanlarınız, genel psikolojiniz ve genel sağlığınız vurgu kazanıyor. Bu dönemde sağlık ile ilgili konularda krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul konuları da ön plana çıkıyor.

Yükselen Başak

Arkadaş gruplarınız, arkadaşlarınız veya proje gruplarınız vurgu altında. Ayrıca flörtler veya varsa çocuklarınız veya sahneye çıktığınız, yaratıcılığınızı gösterdiğiniz konularla ilgili krizler içerisinde kalabilirsiniz.

Yükselen Terazi

Kariyer ile ilgili konularda duygusal beklentilerinizin sorgulandığı bir dönem. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul ile ilgili konularda da birtakım krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca finansal konuların da öne çıktığı bir ocak ikinci yarısı yaşayabilirsiniz.

Yükselen Akrep

Bu dönemde genel sağlığınız, görünüşünüz, akademik konular, yabancılar ve yolculuklarla ilgili vurgu yaşayacaksınız. Eğitim ile ilgili konular veya anlaşma, iletişim, yazışma konularında birtakım krizler yaşanabilir.

Yükselen Yay

Sizin için de finansal konular, ortaklaşa gelirler, sahip olduklarınız konuları ön plana çıkacak. Sahip olduklarınızla veya parayı kazanma şeklinizle ilgili birtakım dirençler veya krizlerle karşılaşabilirsiniz.

Yükselen Oğlak

Hayatınızın genelini ve ikili ilişkilerinizi etkileyecek bir Dolunay döneminden geçiyorsunuz. Ayrıca içerisinde kariyer ve başarı konularıyla da alakalı birtakım hayatınızın genelini ilgilendiren ve ilişkilerinize yansıyan krizler ve dönüşümler olabilir.

Yükselen Kova

Sizin için de özellikle sağlık konuları ön plana çıkıyor. Gizlide kalmış konuların da açığa çıkacağı ve sizi psikolojik olarak zorlayabileceği bir dönemden geçiyorsunuz. Ayrıca kariyer konuları da bu dönemin ana konuları arasında.

Yükselen Balık

Flörtleriniz, sahneye çıktığınız konular, sporla alakalı konular veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Bulunduğunuz gruplarda veya arkadaşlarınızla oluşabilecek krizler sahne, çocuk veya flört konularını da etkileyebilir. Ayrıca eğitim ve uzak yolculuklar, yabancılar da bu dönemde gündemde.