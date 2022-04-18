18 - 24 Nisan 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 18 - 24 Nisan 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

18 - 24 Nisan 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
18 Nisan 2022 Pazartesi

Merhaba. Bu haftanın gökyüzü etkileşimleri oldukça fazla. Terazi Dolunay’ı etkileri devam ediyor ve 30 Nisan Tutulmasının etkilerini de hissetmeye başladık. Bu tutulma ile ilgili detaylı yazıyı ayrıca paylaşacağım. Haftaya Merkür ve Venüs’ün birbirleriyle ve Uranüs ile yaptıkları altmışlık yani uyumlu açı ile başlayacağız. Sürpriz haberler, sürpriz duygu açılmaları, romantik jestler için oldukça elverişli. Ayrıca her türlü anlaşmalar, konuşmalar, toplantılar için de oldukça iyi bir gün.


Günün zorlayıcı açısı Güneş Plüton Kavuşumu. Bütün bu sürprizli, yaratıcı, romantik etkilerin birtakım krizler, yüzleşmeler veya duygusal yoğunluklu durumlar içerisinde yaşanacağını söyleyebilirim. Yapılan anlaşmalar, önemli konuşmalar içerisinde itiraf ve yüzleşme barındıran, hararetli durumlar olabilir.


20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Tüm Boğa’ların doğum günü kutlu olsun. 21-24 Nisan arası ise Merkür’ün ve Satürn’ün birbirlerini sert görmeye başladıkları ve buna Ay Düğümleri'nin de eşlik ettiğini görüyoruz. Bu da haftanın ikinci yarısının yine önemli kararlara, konuşmalara, imzalara eşlik edeceğini, bu kararların veya anlaşmaların atmosferinin zor olabileceğini, duygusal açıdan soğuk veya iki seçeneğin de birbirine çok yakın olduğu durumları getirebileceğini gösteriyor. Bütün bu zorlanmaların sonucundaki kadersel etki de oldukça büyük. Yani oldukça enteresan bir hafta içerisindeyiz. Bu hafta hayatımızda çok ilginç yenilikler olabilir, anlaşmalar, iş ve aşk açısından. Hem yaratıcı hem yenilikçi hem duygusal hem zorlayıcı hem de kadersel.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Akrep burcunda güne başlıyoruz. Günün oldukça yaratıcı Merkür açıları ile birlikte Güneş Plüton karesi vardı ve Ay’ın Akrep versiyonu bu açıyı destekleyici yani duygusal yoğunluğu yükselten, kendiyle ve başkalarıyla yüzleşmeye istekli bir yapı sergileyeceğiz. Bunun abartısından kaçınmamız gerekli.


Salı

Ay, Yay burcuna geçiş yapıyor. İyimserlik ve rahatlığı artıran bir etki. Sabah saatlerinde fazla enerjik olabiliriz. Dışarı faaliyetleri yapabiliyorsak sportif faaliyetler için çok elverişli fakat kaza, kesik, tartışma gibi riskleri taşıyor.


Çarşamba

Ay, Yay burcunda devam ediyor. Bugün önce Venüs ile akşam saatlerinde de Jüpiter ve Neptünle sert etkileşecek olan ay ile fazla iyimser, hata yapmaya açık, kendimizi kandıran bir noktada olma riskimiz var. Bugün de abartılı rahatlıktan kaçınmak gerekiyor.


Perşembe

Ay, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Haftanın disiplinli günlerinden. Boğa burcundaki güneş ile de etkileşime girecek olan ay güne görev ve sorumluluk odağı getirecek. Her türlü ilişkiler için güzel bir gün.


Cuma

Ay, Oğlak’taki ilerlemesine devam ediyor ve Ay gün içerisinde oldukça uyumlu açılar yapıyor. Bu gün hem disiplin hem yaratıcılık, hem ilham, hem motivasyonu bir arada kullanabileceğimiz özel günlerden biri. Duygusal etkisi yüksek bir gün. Merkür Satürn sert açısı olsa da anlaşmalar için değerlendirilebilecek bir gün. Bu güne dikkat, beklediğiniz önemli karar, sonuç varsa bu gün gelebilir.


Cumartesi

Ay, sabah saatlerinde Oğlak burcunda Plüton ile kavuşarak biraz soğuk ve gergin bir duygudurum yaratacak fakat öğle saatlerinde Kova burcuna geçerek bu açıdan uzaklaşacak. Akşam saatleri ise oldukça yaratıcı, sürprizli bir zaman dilimi.


Pazar

Kova sürprizleri devam ediyor fakat bugün biraz fazla isyankar, sıkılgan olabiliriz. Özellikle finansal konularda düşünmeden yapılan hareketlere dikkat etmek gerekiyor. Aniden yeni bir şey yapmak isteyebiliriz. Entelektüel açıdan verimli. Hobilerimize odaklanabiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 18 Nisan Pazartesi

18 Nisan 2022 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Dengeyi korumak dikkatimizi gerektirebilir. İdealist karakter özelliklerinin baskınlaşması sayesinde yenilikçi, olumlu seçimler yapmaya hazırız. Gün, nerede yeniden dengelememiz gerektiği konusunda dürüst olmamızı istiyor ve seçimlerin kolay olacağına dair bir söz vermiyor.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Partnerinizle bir bağlılık sorunu üzerinde çalışmanı gerekebilir. Belki biriniz bu "bir sonraki büyük adım" için bastırıyor, diğeri ise herhangi bir şeye acele etmeye isteksiz. Bunu aşmanın en iyi yolu kesinlikle samimi iletişim olacaktır. Hayatınızda biri yoksa yeni bir ihtimal veya beklentiyle heyecanlanabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Heyecan arayan tarafınız ortaya çıkıyor, bu yüzden dışarı çıkın ve heyecan verici bir maceraya atılın. İlgi çekici bir yabancı, hiç beklemediğiniz bir anda yörüngenize girebilir. Önünüzdeki zaman diliminde girişimler başarılı olmaya meyillidir, bu nedenle bir sonraki dönüm noktanıza ulaşmak için beyin fırtınasına şimdiden başlayın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Büyük bir hedef için harcadığınız çabaların ne kadar işe yaradığını bugün fark edebilirsiniz. Cevap her zaman olumlu olmak zorunda değildir, durum böyleyse bunu yöntem değiştirmek için bir erken uyarı olarak görün ve işe yaramayan planlarda ısrarcı olmayın. Tanımadığınız insanlara ulaşmaktan e bir şeyler talep etmekten korkmayın! İkna gücünüz şu anda en güçlü noktasında.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi canlı bir grupla çevrelemek bugün tam da ihtiyacınız olan şey. Çok fazla katılımcının olduğu bir grup gezisinde herkese yetişmeye çalışırken yorulabilirsiniz ancak bunun karşılığında keyifli sohbetlerde bulunacaksınız. Bazı işleri yetiştirmek konusunda acele etseniz dahi dinlenmek, enerjiniz toplamanıza ve sonuçta daha hızlı ilerlemenize izin verebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Son zamanlarda ilerlemekte zorlandığınız bir konuda bugün güzel bir ivme yakalayabilirsiniz. İçinize dönün ve size neyin engel olduğunu bunun. Bu köklü sorunu aşmak için ne gerekiyor? İyileşmek emek ister ancak şu anda hayatınızda sizi zorlu dönemeçlerde ayakta tutacak kişilere ve kaynaklara sahipsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Özel hayatınız söz konusu olduğunda vermeniz gereken bazı önemli kararlar olabilir. Özellikle ev içerisindeki dekor veya alan değişiklikleri, yeni bir adres şu an ihtiyaç duyduğunuz netliği sağlayabilir. Ailenizle vakit geçirmek bazı açılardan zorlayıcı olsa da gereklidir. Yine de gerçek arzularınızın karşısında onlar bile duramamalı.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU İster sevginizi ortaya koyuyor olun, ister iş hayatında büyük bir adım atıyor olun, kendinden emin tavrınız başarıya giden yolu açacaktır. Büyük bir kariyer değişikliğine hazırlanıyorsanız, bugün size o büyük adımı atmak için ihtiyacınız olan cesareti verebilir. Yön bulmakta sorun mu yaşıyorsunuz? Herkesin ne yapmanız gerektiğine dair bir fikri varmış gibi görünse de, günün sonunda önemli olan tek bir fikir var: Sizinki.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bastırdığınız bazı tutkular gün yüzüne çıkabilir. Birini özlüyor olabilirsiniz, olumlu duygular saklamaya gelmez. Kendinizi kararsız bir durumda bulursanız, herkesin hata yapma hakkının olduğunu hatırlayın. Bir başkasında şefkatle yaklaşacağınız davranışları kendiniz yapınca biraz gaddar olabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Önünüzdeki zaman, en hayati bağlantılarınızın geleceği hakkında netlik getirebilir. Belirsiz bir romantik duruma mı takıldınız? Bugün, ister yeni gelişen bir bağı resmileştirmek, isterse ayrı yollara gitmek olsun, bazı temel çizgileri oluşturmaya çalışın. Son zamanlarda büyük bir karar vermekte zorlanıyorsanız, bugün zihninizi sadeleştirebilecek bir motivasyon bulabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın bir arkadaşınızla olan dinamiğiniz son zamanlarda biraz dengesiz hissettirebilir. Belki çok fazla karşılıklı destek almadan tüm duygusal yükü kaldırıyormuş gibi hissediyorsunuz ya da belki de her fırsatta çatışma doğuruyormuş gibi görünen bir döngüde kilitli kalıyorsunuz. Durum ne olursa olsun yapabileceğiniz en iyi şey dürüst bir konuşma başlatmak olacaktır.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın zamanda bir yakınınız sadakatinizi kötüye kullanabilir. Bu kişiye yardım etmek için oldukça iyi niyetli olabilirsiniz ancak bir şey, güveninizi ve çabanızı yanlış kişiye verdiğinizi fark etmenize neden olabilir. Sizi heyecanlandıracak yeni bir kişi hayatınıza girebilir ancak bu, geçmişte yanınızda olan sevdiklerinizden vazgeçmeye değmez.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Geçmişinizde kalması gereken beklenmedik biri şimdi geri dönmek üzere olabilir. Hedeflerinize doğru iyi bir ilerleme kaydediyor olabilirsiniz, ancak bu durum sizi başlangıç noktasına dönmekle tehdit ediyor. İster kötü niyetli olsunlar, ister sizin üzerinizde kötü bir etkiye sahip olsunlar, artık ikiniz arasında belirlediğiniz sınırları yeniden ifade etme fırsatına sahipsiniz. Kendiniz için doğru seçimi yaptığınız için kendinizi suçlu hissetmeyin ve bu durumun sizi geriye çekmesine izin vermeyin.


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