18 - 24 Nisan 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bu haftanın gökyüzü etkileşimleri oldukça fazla. Terazi Dolunay’ı etkileri devam ediyor ve 30 Nisan Tutulmasının etkilerini de hissetmeye başladık. Bu tutulma ile ilgili detaylı yazıyı ayrıca paylaşacağım. Haftaya Merkür ve Venüs’ün birbirleriyle ve Uranüs ile yaptıkları altmışlık yani uyumlu açı ile başlayacağız. Sürpriz haberler, sürpriz duygu açılmaları, romantik jestler için oldukça elverişli. Ayrıca her türlü anlaşmalar, konuşmalar, toplantılar için de oldukça iyi bir gün.

Günün zorlayıcı açısı Güneş Plüton Kavuşumu. Bütün bu sürprizli, yaratıcı, romantik etkilerin birtakım krizler, yüzleşmeler veya duygusal yoğunluklu durumlar içerisinde yaşanacağını söyleyebilirim. Yapılan anlaşmalar, önemli konuşmalar içerisinde itiraf ve yüzleşme barındıran, hararetli durumlar olabilir.

20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Tüm Boğa’ların doğum günü kutlu olsun. 21-24 Nisan arası ise Merkür’ün ve Satürn’ün birbirlerini sert görmeye başladıkları ve buna Ay Düğümleri'nin de eşlik ettiğini görüyoruz. Bu da haftanın ikinci yarısının yine önemli kararlara, konuşmalara, imzalara eşlik edeceğini, bu kararların veya anlaşmaların atmosferinin zor olabileceğini, duygusal açıdan soğuk veya iki seçeneğin de birbirine çok yakın olduğu durumları getirebileceğini gösteriyor. Bütün bu zorlanmaların sonucundaki kadersel etki de oldukça büyük. Yani oldukça enteresan bir hafta içerisindeyiz. Bu hafta hayatımızda çok ilginç yenilikler olabilir, anlaşmalar, iş ve aşk açısından. Hem yaratıcı hem yenilikçi hem duygusal hem zorlayıcı hem de kadersel.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Akrep burcunda güne başlıyoruz. Günün oldukça yaratıcı Merkür açıları ile birlikte Güneş Plüton karesi vardı ve Ay’ın Akrep versiyonu bu açıyı destekleyici yani duygusal yoğunluğu yükselten, kendiyle ve başkalarıyla yüzleşmeye istekli bir yapı sergileyeceğiz. Bunun abartısından kaçınmamız gerekli.

Salı

Ay, Yay burcuna geçiş yapıyor. İyimserlik ve rahatlığı artıran bir etki. Sabah saatlerinde fazla enerjik olabiliriz. Dışarı faaliyetleri yapabiliyorsak sportif faaliyetler için çok elverişli fakat kaza, kesik, tartışma gibi riskleri taşıyor.

Çarşamba

Ay, Yay burcunda devam ediyor. Bugün önce Venüs ile akşam saatlerinde de Jüpiter ve Neptünle sert etkileşecek olan ay ile fazla iyimser, hata yapmaya açık, kendimizi kandıran bir noktada olma riskimiz var. Bugün de abartılı rahatlıktan kaçınmak gerekiyor.

Perşembe

Ay, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Haftanın disiplinli günlerinden. Boğa burcundaki güneş ile de etkileşime girecek olan ay güne görev ve sorumluluk odağı getirecek. Her türlü ilişkiler için güzel bir gün.

Cuma

Ay, Oğlak’taki ilerlemesine devam ediyor ve Ay gün içerisinde oldukça uyumlu açılar yapıyor. Bu gün hem disiplin hem yaratıcılık, hem ilham, hem motivasyonu bir arada kullanabileceğimiz özel günlerden biri. Duygusal etkisi yüksek bir gün. Merkür Satürn sert açısı olsa da anlaşmalar için değerlendirilebilecek bir gün. Bu güne dikkat, beklediğiniz önemli karar, sonuç varsa bu gün gelebilir.

Cumartesi

Ay, sabah saatlerinde Oğlak burcunda Plüton ile kavuşarak biraz soğuk ve gergin bir duygudurum yaratacak fakat öğle saatlerinde Kova burcuna geçerek bu açıdan uzaklaşacak. Akşam saatleri ise oldukça yaratıcı, sürprizli bir zaman dilimi.

Pazar

Kova sürprizleri devam ediyor fakat bugün biraz fazla isyankar, sıkılgan olabiliriz. Özellikle finansal konularda düşünmeden yapılan hareketlere dikkat etmek gerekiyor. Aniden yeni bir şey yapmak isteyebiliriz. Entelektüel açıdan verimli. Hobilerimize odaklanabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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