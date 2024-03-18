18 - 24 Mart 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta oldukça önemli gezegen burç değişimleri yaşayacağız. Güneş Koç burcuna, Koç burcunun yöneticisi Mars’da Balık burcuna geçiyor. Özellikle Mars Balık geçişi çok önemli ve etkileri 2.5 ay kadar sürecek.

Güneş Koç geçişi ile birlikte ilkbaharın ayak seslerini duyacağız, enerjimiz, girişkenliğimiz artacak. Fakat Mars’ın Balık burcuna geçmesi bu enerjiyi biraz dağıtıp dengesizleştirebilir, duygusal bir hale getirebilir. Bu sürede artık enerjimizi güdüleyen şey duygularımız olacak. Büyük bir ideal uğruna idealist bir şekilde enerji kullanma, çabalama anlamına gelen bir döneme giriyoruz.

Ayrıca Güneş Plüton altmışlığı, Venüs Satürn kavuşumu ve Venüs Jüpiter altmışlığı da haftanın önemli açıları arasında. Güneş Plüton altmışlığı ile kendimizi etkili bir şekilde ifade ettiğimiz, daha sorgulayıcı olduğumuz, inatçı ve disiplinli olduğumuz, derinlemesine araştırma yeteneklerimizin yüksek olduğu da bir haftaya giriyoruz.

Venüs Satürn kavuşumu ve Venüs Jüpiter altmışlıkları birbirinin panzerhiri olacak nitelikteler. Venüs Satürn ilişkilerimizi gerçekçi bir düzleme çekecek, belirsizlikler ortadan kalkacak fakat bu etki biraz ilgiden, sevgiden yoksunluk, belki kavga, tartışma soğukluklar, belki ayrılıklarla alakalı olabilecek etkilere sahip.

Fakat Jüpiter altmışlığı da bu etkileri kaldırabilecek özelliklerde. İyimserlik ve özgüven ekleyen bir nitelikte. Bu yüzden bu hafta ikili ilişkiler anlamında özellikle önemli bir hafta diyebilirim.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Duygusalız ve sevdiklerimiz ön planda. Gün içerisinde Venüs ve Satürn ile uyumlu etkileşim ile ikili ilişkiler için stabil ve güzel bir gün.

Salı

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs Jüpiter Güneş ve Neptün ile uyumlu açıda. Hem ilgin, hem şanslı hem de sezgilerimizin güçlü olduğu, duygusal hassasiyetimizin olumlu anlamda yüksek olduğu, hayalgücümüzün de geniş olduğu güzel bir gün diyebilirim.

Çarşamba

Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde çok fazla açısal etkileşimi olmayacak olan Ay günü özgüvenli, dikkat çekmek isteyen, kendini ifade gücü yüksek bir şekilde geçirmemizi sağlayacak.

Perşembe

Ay Aslan burcunda ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile uyumlu etkileşimde olacak ay ile önemli konuşmalar, imzalar, anlaşmalar için elverişli bir gün.

Cuma

Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. İş, sorumluluklar ve sağlık, hijyen gibi konulara odaklandığımız bir gün, gün içerisinde Ay Mars gezegenine karşıtlık yapıyor, gergin, tartışmalı bir gün olabilir.

Cumartesi

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile kavuşan Satürn’e karşıtlık yapacak olan ay ile ikili ilişkiler ve sosyal ilişkilerde zorlandığımız bir gün geçirebiliriz. Jüpiter ile de uyumlu etkileşime girecek bu iki gezegen. Jüpiter aslında negatif havayı biraz dağıtıyor, özgüven ve iyimserliğimizi yükseltiyor ama her iki etkiyi de aynı anda belirgin bir şekilde hissedeceğimiz bir gün olabilir.

Pazar

Ay Başak burcundaki ilerlemesine gün içerisinde Öğlen’e kadar devam ediyor, sabah saatlerinde Neptün ile karşıtlık gerçekleştirecek Ay ile tembel, biraz kaçışlara meylettiğimiz bir sabah yaşayabiliriz. Öğleden sonra Terazi burcuna geçecek ay pazartesi gerçekleştireceği dolunay’a hazırlanıyor. Dolunay etkilerini de belirgin bir şekilde yaşayacağımız bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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