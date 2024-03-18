18 - 24 Mart 2024 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 18 - 24 Mart 2024 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

18 - 24 Mart 2024 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 18 Mart 2024 11:00
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Esenlikler. Bu hafta oldukça önemli gezegen burç değişimleri yaşayacağız. Güneş Koç burcuna, Koç burcunun yöneticisi Mars’da Balık burcuna geçiyor. Özellikle Mars Balık geçişi çok önemli ve etkileri 2.5 ay kadar sürecek.


Güneş Koç geçişi ile birlikte ilkbaharın ayak seslerini duyacağız, enerjimiz, girişkenliğimiz artacak. Fakat Mars’ın Balık burcuna geçmesi bu enerjiyi biraz dağıtıp dengesizleştirebilir, duygusal bir hale getirebilir. Bu sürede artık enerjimizi güdüleyen şey duygularımız olacak. Büyük bir ideal uğruna idealist bir şekilde enerji kullanma, çabalama anlamına gelen bir döneme giriyoruz.


Ayrıca Güneş Plüton altmışlığı, Venüs Satürn kavuşumu ve Venüs Jüpiter altmışlığı da haftanın önemli açıları arasında. Güneş Plüton altmışlığı ile kendimizi etkili bir şekilde ifade ettiğimiz, daha sorgulayıcı olduğumuz, inatçı ve disiplinli olduğumuz, derinlemesine araştırma yeteneklerimizin yüksek olduğu da bir haftaya giriyoruz.


Venüs Satürn kavuşumu ve Venüs Jüpiter altmışlıkları birbirinin panzerhiri olacak nitelikteler. Venüs Satürn ilişkilerimizi gerçekçi bir düzleme çekecek, belirsizlikler ortadan kalkacak fakat bu etki biraz ilgiden, sevgiden yoksunluk, belki kavga, tartışma soğukluklar, belki ayrılıklarla alakalı olabilecek etkilere sahip.


Fakat Jüpiter altmışlığı da bu etkileri kaldırabilecek özelliklerde. İyimserlik ve özgüven ekleyen bir nitelikte. Bu yüzden bu hafta ikili ilişkiler anlamında özellikle önemli bir hafta diyebilirim.


Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Duygusalız ve sevdiklerimiz ön planda. Gün içerisinde Venüs ve Satürn ile uyumlu etkileşim ile ikili ilişkiler için stabil ve güzel bir gün.


Salı

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs Jüpiter Güneş ve Neptün ile uyumlu açıda. Hem ilgin, hem şanslı hem de sezgilerimizin güçlü olduğu, duygusal hassasiyetimizin olumlu anlamda yüksek olduğu, hayalgücümüzün de geniş olduğu güzel bir gün diyebilirim.

Çarşamba

Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde çok fazla açısal etkileşimi olmayacak olan Ay günü özgüvenli, dikkat çekmek isteyen, kendini ifade gücü yüksek bir şekilde geçirmemizi sağlayacak.

Perşembe

Ay Aslan burcunda ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile uyumlu etkileşimde olacak ay ile önemli konuşmalar, imzalar, anlaşmalar için elverişli bir gün.

Cuma

Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. İş, sorumluluklar ve sağlık, hijyen gibi konulara odaklandığımız bir gün, gün içerisinde Ay Mars gezegenine karşıtlık yapıyor, gergin, tartışmalı bir gün olabilir.


Cumartesi

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile kavuşan Satürn’e karşıtlık yapacak olan ay ile ikili ilişkiler ve sosyal ilişkilerde zorlandığımız bir gün geçirebiliriz. Jüpiter ile de uyumlu etkileşime girecek bu iki gezegen. Jüpiter aslında negatif havayı biraz dağıtıyor, özgüven ve iyimserliğimizi yükseltiyor ama her iki etkiyi de aynı anda belirgin bir şekilde hissedeceğimiz bir gün olabilir.


Pazar

Ay Başak burcundaki ilerlemesine gün içerisinde Öğlen’e kadar devam ediyor, sabah saatlerinde Neptün ile karşıtlık gerçekleştirecek Ay ile tembel, biraz kaçışlara meylettiğimiz bir sabah yaşayabiliriz. Öğleden sonra Terazi burcuna geçecek ay pazartesi gerçekleştireceği dolunay’a hazırlanıyor. Dolunay etkilerini de belirgin bir şekilde yaşayacağımız bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


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Günlük burç yorumları: 18 Mart Pazartesi

18 Mart 2024 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün her zamanki sınırlarınızın ötesine geçme eğilimi vardır ve bu ölçülü olarak iyi olsa da bir şeyleri çok zorlamanın işe yaraması pek mümkün değildir. Nitekim bu hissi kontrol altında tuttuğunuzda bu, hayallerinizle bağlantı kurmak için güçlü bir zaman olabilir. Günün ilerleyen saatleri, kafaları karıştırabilir veya sınırları bulanıklaştırabilir; potansiyel yanlış iletişimlere karşı dikkatli olmalısınız. İşler yavaşladıkça hayata farklı bir perspektiften bakabilirsiniz ve bu sayede, otomatik olarak doğru olduğunu varsaydığınız şeyleri sorgulayabilirsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün biraz sessizliğin ve huzurun tadını çıkarabilirsiniz. Kendinize akışa bırakmanız daha kolaydır. Kişisel bir fedakarlık yapabilir veya birine yardım edebilirsiniz. Pratik konular biraz sıkıntılı olsa ve erteliyor olsanız da hayal gücünüz tam anlamıyla çiçek açıyor ve sizi harika yerlere götürüyor. Hayalleriniz ve iç dünyanızla bağlantı kurmayı, kendinize ekstra zaman ayırmayı hedefleyin. Bu özel, romantik veya meditasyon dolu bir gün olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugün özellikle benzer hedefleri ve vizyonları paylaşan insanlara bir bağ kurabilirsiniz. Yoğun ama keyifli bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Bu arkadaşlar, bağlantılar ve özgüven konusunda güçlü ve hatta büyülü bir gün olabilir. Aynı zamanda bir aydınlanma zamanıdır. Bir ilişkinin aldatıcı veya tutarsız bir bileşeninin farkına varabilirsiniz. Neyse ki, bu uzun vadeli mutluluk için büyük hayallerin de zamanıdır; değerli bir amaca katkıda bulunmak özellikle ilginizi çekebilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugün duygularınız sakinleşiyor ve yoğunluğunuz azalıyor. Kişisel bir sorunu çözmek, iyileşmenize ve gevşemenize yardımcı olacak aktivitelerin tadını çıkarmak için iyi bir konumdasınız. Gün, daha yüksek hedeflerinize odaklanmanın bir yolunu sunuyor. Bununla birlikte şimdi, hedeflerinizin veya kariyerinizin sizi tatmin etmeyen yönleri gözünüzde büyüyebilir çünkü gün, değiştirebileceğiniz ne varsa değiştirmenizi istiyor.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, odak noktanız ne olursa olsun bugün hayatınızda o konuda hoş bir yoğunluk olabilir. Ne hissettiğinizle daha fazla temas halindesiniz ve her şeyi anlatmıyor olsanız da normalden biraz daha açık sözlüsünüz. Bugün yeni şeyler öğrenebilir, yeni deneyimler veya bakış açılarından ilham alabilirsiniz. Günlük rutininizden uzaklaşmak, değerli iç görülere ve heyecan verici maceralara yol açabilir. Artık kendinizi ifade etmek için geleneksel yolları seçemezsiniz ve bunun sonucunda daha başarılı olduğunuzu görebilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün her zamankinden daha yoğun olabilirsiniz sevgili Aslan. Ayrıca yarım kalmış işleri halletmek, düşünmek, dinlenmek ve iyileşmek için de iyi bir zamandır. Maddi konularda bazı sınır sorunları veya karışıklıklar olabilir. Gün saklı kalmış bazı şeyleri ortaya çıkarabileceğinden, bugün gizli konularla uğraşıyorsanız daha dikkatli olmak iyi bir fikirdir. Eğer büyük bir söz vermenin arefesindeyseniz bugün olayları net bir şekilde görmenin daha zor olabileceğini aklınızda bulundurarak acele etmeyin
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün kendinizden daha büyük bir şeye ait olma ihtiyacınızı harekete geçiriyor. Belki özel biriyle veya onun aracılığıyla becerilerinizi geliştirmekten keyif alacağınız bir zaman olabilir. Bugün ayrıca olayları ve insanları farklı bir ışıkta görüyorsunuz. Enerjinizi tüketen durumlardan veya insanlardan uzaklaşmak mümkün olabilir. Başkalarının sözlerinizi veya eylemlerinizi, sizinkinden çok kendi hayatlarına uyacak şekilde yanlış yorumlama eğilimi vardır! Şimdi zor olan şey sınırları belirlemek olacaktır.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, kendinizi bugün sizi tetikte tutacak bir durumda bulabilirsiniz. Nitekim başarıya ve itibara oldukça odaklanmış olsanız da günün oldukça yaratıcı bir teması var. İşinize veya görevlerinize daha fazla hayal gücü katmanın yollarını düşünüyor olabilirsiniz. Bugün, sıkıcı rutinlerden biraz uzaklaşmayı gerektiriyor. Tekdüzelik size çekici gelmiyor ve yaratıcı bir dolambaçlı yol sizi yeniden canlandırabilir. Önceliklerinizden amaçsızca saparak zaman kaybetmek yerine, kendinizi yenilemek için planlı bir mola vermeyi düşünün.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün insanlarla bağlantı kurmak ve yaratıcı arayışların tadını çıkarmak için iyi bir konumdasınız. Duygusal olarak sahip olduğunuzdan daha fazlasını aradığınız bir gün olabilir. Hayatınızın donuklaşmaması için bazı şeyleri sarsmak zorundasınız. Bugün belirli ihtiyaçlarınızı ihmal ettiyseniz özlem duygularınızı büyütebilir. Nitekim romantizm, yaratıcılık ve hayal gücü üzerinde güçlü ve hatta büyülü bir etkiye sahiptir. Doğru zamanda doğru yerde olduğunuz duygusuyla iyi hissedebilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, algılama yeteneğiniz bugün güçlü ve aile hayatı veya ev meseleleri için özellikle yaratıcı bir gün olabilir. Gün, olayların yüzeyinin altında işleyen sorunlara ışık tutuyor ve bu, içsel ihtiyaçlarınızla temasa geçmek için iyi bir zaman. Nitekim dinlenmek, düşünmek veya en azından daha fazla ilham ihtiyacınızı kabul etmek için ekstra zaman ayırmak için mükemmel bir gün. Şaşırtıcı duygu ve arzularınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Şimdi muhtemelen iç dünyanızla temasa geçmenin zamanıdır!
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün güvendiğiniz birinin desteğini veya yararlı eleştirilerini duymak isteyebilirsiniz. Gün, sizi ruhsal ihtiyaçlarınız ve hayallerinizle bağlantı kurmaya teşvik ediyor. Paylaştıklarınız ve öğrendikleriniz aracılığıyla daha güçlü bir amaç kazanmanın zamanı geldi. Bu, yavaşlamanız ve biraz daha renk, hayal gücü veya duygusal ihtiyaçlarınızı dinlemeniz için nazik bir hatırlatmadır. Odak noktanız kendinizi yeni yollarla veya farklı kanallar aracılığıyla ifade etmektir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bu görevler, ev işleri veya rutinler üzerinde çalışmak için güzel bir zamandır. Bu şeyleri erteliyorsanız, bugün özellikle canlandırıcı olabilir. Akan günlük rutinler sonuçta hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Yaratıcı işler veya pratik fikirler ve ilgi çeken ilginç fikirler için ilham verici bir zaman olabilir. Mevcut projelerinizin, uğraşlarınızın ve ihtiyaçlarınızın değerlerinizle uyumlu olup olmadığını değerlendirebilir, değilse iyileştirmeler yapmanın yollarını arayabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün sizi kabuğunuzdan çıkarıyor. Bu noktada bazı korkularınızı kenara bırakırsınız ve benzersiz benliğinizi başkalarıyla daha fazla paylaşmaya hazır olursunuz. Gün size ilham almanıza ve hayal etmenize izin vermenizi hatırlatır. Manevi ihtiyaçlarınızı ihmal ettiyseniz bu, daha çok özlem duyduğunuz ve bu konuda bir şeyler yapmak istediğiniz bir dönem olabilir. Üretkenliğiniz, zihniniz dağıldıkça biraz zarar görse de biraz ilham ve hayal gücüyle bunu pekala telafi edebilirsiniz.


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