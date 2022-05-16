16 Mayıs 2022 Jüpiter Koç burcunda!

Merhaba yeryüzü sakinleri,

Jupiter; Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Dolayısıyla bulunduğu enerjiyi büyütüp genişletir. Aynı zamanda çekim kuvvetiyle pek çok cismi kendine çekerek; gök taşı, asteroit ve kuyruklu yıldızlardan dünyamızı korur. Doğum haritamızda da bulunduğu bölgede bizleri koruyan bir etkiye sahiptir. Eşzamanlılıklar, işaretler, olduramadıklarımız ve kadersel desteklerle onun varlığını ve koruyuculuğunu hissederiz.

Karma Astrolojide Satürn karmik deneyimleri yaşadığımız alan, Jupiter ise deneyimlerimizi anlamlandırarak negatif karmalarımızı aşabileceğimiz alandır. Gökyüzünde bir döngüsünü 12 yılda bir tamamlayarak en başa döner. 12 yıllık karmik döngüler yaratır. Aydınlıkta kalmayı seçtiysek, etik, ahlaklı, yardımsever biri olduysak, bu döngülerde büyük ödüllere kavuşuruz.

Jupiter bu yıl 11 Mayıs itibariyle zodyağın ilk burcu olan Koç burcunda yeni yolculuğuna başladı! 12 yıl boyunca yaşadığımız deneyimler, içselleştirdiklerimiz, anlamlandırdıklarımız, derinleştiklerimizle birlikte bizlere yeniden başlama fırsatı sunuyor. Artık neyin bizim için gerçekten yararlı, neyin bizi yükselten ve ilerleten etkilerde olduğunu biliyoruz. Heybemize aldıklarımızla, yeni bir yolculuğa başlıyoruz.

Bu süreçte en şanslı olanlar, bir hedefi olanlar olacaktır. Bu hedef; yeni olabilir, korkutucu olabilir, kendimizi yetersiz hissedebiliriz, hazır hissetmeyebiliriz. Ancak ne olursa olsun, kendimizi her halimizle kabul etmeli ve kendimize güvenmeliyiz. Yalnızca yolda olanlar bu süreçte büyük desteklerle ve fırsatlarla ilerleyecek, gerçek benliklerini yaşama fırsatlarını yakalayabileceklerdir.

Kendine inanan, hayata inanan, cesur, kararlı, önceliklerini belirleyen kişiler bu döngüde önemli ödüllere kavuşabilirler. Kendini önceliği yapanlar, hak ettiği değeri seçenler, gerçek değerlerini yaşayabilir, potansiyellerini açığa çıkartabilirler.

Ateş elementi etkisi güçlenirken, dünyada da eril enerjinin uyanışı yaşanacaktır. Kendimizi daha güçlü, sorumluluk sahibi, girişimci, net, kararlı hissetmeye başlayacağız. Özellikle günümüz ilişkilerinde değişen eril - dişil dengesi, yavaş yavaş kendi doğasına dönmeye başlayacaktır. Aşk, tutku, heyecan dolu günler bizi bekliyor olacaktır.

Bu süreçte; sürekli dünyayı suçlamak, beklentide olmak, harekete geçmemek, hayata pesimist yaklaşmak, negatif düşünce ve söylemlerde olmak, sorumluluk almamak bizi gelecek olan güzelliklerden alıkoyabilir. Aynı zamanda bu sürecin gölgesi; tıpkı ateş enerjisi gibi sınırsız olma isteğidir. Sınırsızca hareket etmek, diğerlerini düşünmemek, sürekli savaş halinde olmak, kavgacı ve dürtüsel hareket etmek, büyük ve mantıksız riskler almak, elde ettiğimiz şansları kaybetmemize sebep olabilir.

Jupiter bu yıl 11 Mayıs - 28 Ekim 2022 tarihine kadar bu bölgede yolculuğunu sürdürecektir. Retro etkileri ile birlikte esas güçlü etkilerini 29 Aralık 2022 - 16 Mayıs 2023 tarihinde deneyimleyeceğiz.

Bu süreçte en şanslı burçlar; Koç, Aslan, Yay ve doğum haritasında bu burçların bulunduğu alanlar olacaktır.

Mucizeler ve güzellikler sizinle olsun.

Sevgilerimle...

İnci Gücen

Altair Astroloji