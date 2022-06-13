13 - 19 Haziran 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 13 - 19 Haziran 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

13 - 19 Haziran 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
13 Haziran 2022 13:00 Güncelleme: 13 Haziran 2022 10:36
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Merhaba. Yay Dolunay’ının etkilerini yoğun olarak hissedeceğimiz bir haftaya giriş yapıyoruz. Hem Yay dolunayında hem de bu haftanın başrollerinde Neptün ve Satürn var. Hem Güneş hem de Venüs hafta boyunca bu iki gezegenle önemli etkileşimlere girecekler ki Dolunay’ın da önemli ölçüde bu konseptte geçeceğini söylemeliyim. Hafta içerisinde Güneş Satürn ile uyumlu, Venüs ise sert bir etkileşimde olacak. Tam tersi ise Neptün ile gerçekleşecek. Güneş Neptün’le sert Venüs Neptün ile uyumlu bir kombinasyonda olacak.


Bunların meali bu hafta işlerimizde, kendimizi ifademizde, otorite figürleriyle olan ilişkilerimizde biraz yanılgıya açık, kendimizi kurban durumuna düşürebileceğimiz veya biraz belirsizlik içerisinde olabileceğimiz fakat yine aynı konularda öz disiplinimizin ve gerçekçi düşünebilme kapasitemizin de yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Fakat Venüs ise Neptün’den oldukça romatik ve destekleyici etkiler alırken Satürn’den de bir o kadar soğuk etkiler altında olacak. Yani ikili ilişkiler, sevgi alışverişi konuları biraz sorunlu olabilir, kendimizi daha kötümser tarafta bulabiliriz. Fakat bir o kadar da aşkın duygularla dolup taşıyor olacağız. Aşkı platonik yaşayabileceğimiz veya bu durumda olanların çok daha yoğun geçireceği bir dönem bizleri bekliyor. Ben ve astrolog arkadaşlarımın hazırladığı Dolunay yazılarını da farklı kalemlerden okuyabilirsiniz.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya Ay, Yay burcunda başlıyoruz. Gün içerisinde özgüven ve iyimserliğimiz had safhada. Jüpiter ile uyumlu açı yapacak olan ay bugünü yabancılarla ilgili konularda, eğitim konularında oldukça destekliyor. İlerleyen saatlerde de enerjimizi çok yükseltecek Mars açısını yapıyor olacak.


Salı

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde yapacağı açı Güneş karşıtlığı olacak ki bu da dolunay kombinasyonu demek. Gün içerisinde Neptün ile zorlu etkileşimde olan ay kafa karışıklıkları getirebilir fakat uyumlu Satürn açısı gerçekçiliğimizi ve disiplinimizi korumamıza yardımcı olacaktır.


Çarşamba

Ay, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde dünkü gibi disiplinimiz yüksek, işlerimize odaklandığımız bir gün fakat Jüpiter ile ay sert bir etkileşime girecek. Jüpiter ile sert etkileşimler de genellikle iyi hissettirir ve her zaman moral bozucu durumlar yaratmazlar. İyimserliğimizi biraz abarttığımız bir gün olabilir.



Perşembe

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile yapacağı uyumlu açı ile yine genel olarak iyi hissettiğimiz, ikili ilişkilere daha çok odaklanabileceğimiz bir gün. Akşam saatlerinde biraz gerginlikler yaşayabiliriz.

Cuma

Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Bugünü de iyimser olarak geçiriyoruz. Bugün de Ay Jüpiter ile uyumlu açı yapmakta. Ayrıca entelektüel konular veya arkadaş gruplarıyla sosyal ilişkiler için elverişli bir gün.


Cumartesi

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün biraz izole bir gün olabilir. Genel olarak iyimser bir hafta içinden sonra çok da iyimser olmayan bir hafta sonuna giriş yaptık. Ay, Satürn ile kavuşumda, sosyal ilişkilerimizi sınırlayacak bir açı.

Pazar

Ay, Balık burcuna geçiyor. Kafa karışıklıklarına yatkın bir gün. Yanlış anlaşılmalara dikkat etmek lazım zira Ay, Merkür ile zorlayıcı bir açı kombinasyonu içerisinde. Kendimizi ifade ederken iki kere düşünmek gerekebilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim


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Günlük burç yorumları: 13 Haziran Pazartesi

13 Haziran 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Gerçek çabayı gösterdiğimiz takdirde bugün yeni, daha derin bir anlayış bulabiliriz. Gün, ilhamı beraberinde getirecek ve bizi kollarımızı sıvamamız için teşvik edecek ancak bazı hatırlatmalar faydalı bir denge bulmak için mücadele etmemize neden olabilir. Soğukkanlılığımızı koruduğumuz sürece zor konuların üstesinden gelebiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU İş ve ne kadar kazandığınızla ilgili konuşmalar bugün masaya gelebilir. Bu, zam istemek, hatta profesyonel hayatınızdan gerçekten istediğiniz şeye daha uygun, daha iyi ödeme yapan bir pozisyon aramak için harika bir zaman olabilir. Bir süpervizörle oturursanız, belirli gerçekleri ve rakamları konuşmaya hazır olun!
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mevcut herhangi bir karışıklığı kesmek, bugün oldukça sorunsuz olabilir. Etrafınızda olup biten her şeyi kendi yararınıza göre ayarlamayı bırakıyorsunuz. Ertelemiş olabileceğiniz herhangi bir konuyla ilgilendiğinizden emin olun, çünkü bugün size bunları çözmek için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlıyor.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sisli ve yoğun bir hayal dünyası ile hayatın acımasız gerçekleri arasındaki garip bir karışım, şu anda düşüncelerinizi bulandırabilir. Bir başkasının bir duruma hâkim olma arzusuna hazırlıksız yakalanabilir ve potansiyel olarak beklenmedik bir tepkiye yol açabilirsiniz. Fikrinizi söylemekte fayda var, ancak bunu yapmadan önce mutlaka düşünün, aksi takdirde sonuçlar bir şenlik ateşinden daha sıcak olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Biraz kaygısız bir sosyalleşme arzusu bugün odak noktanız olabilir, ancak önemli bir kişi tüm dikkatinizi kendi üzerine çekebilir. Bugün sizin adınıza kalabalıklar arasına karışmak için mükemmel bir zaman ancak bazı durumlar sizi belirli bir ilişkiye odaklanmaya zorlayabilir. Romantik partner veya bir iş arkadaşı onları görmezden geliyormuşsunuz gibi hissedebilir, bu yüzden karşılığında zamanınızı tekeline alırlarsa şaşırmayın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Başarıya ulaşma yeteneğiniz, ofiste veya başkalarıyla çalışmak için zaman harcadığınız her yerde biraz fırtına yaratabilir. Ne kadar parlak olduğunuzu göstererek büyük olasılıkla bir sahne yaratmaya heveslisiniz. Sizi alkışlayabilirler ama aynı zamanda biraz kıskanç da olabilirler, bu yüzden olayı büyütmemeye çalışın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Fikirlerinizi bugün daha somut hale getirmeniz mümkün. Resmi veya gayri resmi herhangi bir rekabette size üstünlük sağladığında bunu avantajınıza kullanabilirsiniz. Devam edin ve elinizde ne varsa gösterin çünkü insanlar muhtemelen sergilediğiniz performanstan çok etkilenecekler. Topladığınız takdiri yararınıza kullanmak içinse acele etmelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, kendi duygusal durumunuzun yeni derinliklerine inmenizi sağlayabilir. Gün, yaptığınız şeyleri neden yaptığınıza ve neden böyle olduğunuza daha yakından bakmanızı sağlayacaktır. Sonuçlar sizi şaşırtabilir! Neyse ki, yaşadığınız her şey kendinizi daha iyi anlamanıza da yardımcı olacaktır. bu yüzden daha derine bakmaktan korkmayın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU İnsanların bugün sizinle tartışacakları önemli konuları olabilir. Gün, size doğrudan içe yönelme ve yalnızca eldeki en önemli konuları tartışma dürtüsü verebilir ancak kaçmak ve oyalanmak işe yaramayacaktır. Küçük konuşmalarınızı başka bir güne saklayın, çünkü gerçek ağırlığını taşımayan hiçbir şeye sabrınız olmayabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün önemli, büyük anlardan ziyade küçük şeyler hakkında. Kendi içinizde geçmişinizle daha sağlıklı bir ilişki kuruyorsunuz ve bu hayatınızın dikkat gerektiren herhangi bir kısmıyla başa çıkmanıza yardımcı oluyor. İlk bakışta farklı görünen bir şey zamanla ve yeni olaylarla bambaşka bir anlam kazanabilir, her şeye uyumlu yaklaştığınızdan emin olun.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün gerçekten muhteşem bir enerjinin şanslı alıcısısınız. Bir anda tüm gözleri üzerinizde bulabilirsiniz, bu yüzden en iyi yanınızı öne koyun, çünkü insanlar bugün neleri ne kadar iyi yaptığınızı hatırlayacaktır. Yine de utanmayın, asıl amaç insanları etkilemek değil kendinizi mutlu etmek olmalıdır. Gerisi çorap söküğü gibi gelir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayattan zevk almak şu anda muhtemelen oldukça kolay olacak, hatta bunu yapmak için evinizden çıkmanız bile gerekmeyebilir. Bazı ufak dekorasyon değişikliklerine açık olabilirsiniz. Sosyal hissediyorsanız, birkaç arkadaşınızı bir partiye davet etmeyi düşünün. Bir son dakika buluşması, hepinizin yıllarca hatırlayacağı bir anıya dönüşebilir!
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda dünyada sizi bekleyen heyecan verici bir şey var. Dışarı çıkın ve başkalarını selamlamak için zaman ayırın, çünkü yakın bir arkadaş olacak yeni biriyle tanışabilir veya hızla favori bir uğrak yerine dönüşen yeni bir mekân keşfedebilirsiniz. Yazılı mesajlar da vurgulanır, bu nedenle kalemle kağıdı buluşturduğunu her şey daha büyük bir etki yaratabilir.


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