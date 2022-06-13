13 - 19 Haziran 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Yay Dolunay’ının etkilerini yoğun olarak hissedeceğimiz bir haftaya giriş yapıyoruz. Hem Yay dolunayında hem de bu haftanın başrollerinde Neptün ve Satürn var. Hem Güneş hem de Venüs hafta boyunca bu iki gezegenle önemli etkileşimlere girecekler ki Dolunay’ın da önemli ölçüde bu konseptte geçeceğini söylemeliyim. Hafta içerisinde Güneş Satürn ile uyumlu, Venüs ise sert bir etkileşimde olacak. Tam tersi ise Neptün ile gerçekleşecek. Güneş Neptün’le sert Venüs Neptün ile uyumlu bir kombinasyonda olacak.

Bunların meali bu hafta işlerimizde, kendimizi ifademizde, otorite figürleriyle olan ilişkilerimizde biraz yanılgıya açık, kendimizi kurban durumuna düşürebileceğimiz veya biraz belirsizlik içerisinde olabileceğimiz fakat yine aynı konularda öz disiplinimizin ve gerçekçi düşünebilme kapasitemizin de yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Fakat Venüs ise Neptün’den oldukça romatik ve destekleyici etkiler alırken Satürn’den de bir o kadar soğuk etkiler altında olacak. Yani ikili ilişkiler, sevgi alışverişi konuları biraz sorunlu olabilir, kendimizi daha kötümser tarafta bulabiliriz. Fakat bir o kadar da aşkın duygularla dolup taşıyor olacağız. Aşkı platonik yaşayabileceğimiz veya bu durumda olanların çok daha yoğun geçireceği bir dönem bizleri bekliyor. Ben ve astrolog arkadaşlarımın hazırladığı Dolunay yazılarını da farklı kalemlerden okuyabilirsiniz.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya Ay, Yay burcunda başlıyoruz. Gün içerisinde özgüven ve iyimserliğimiz had safhada. Jüpiter ile uyumlu açı yapacak olan ay bugünü yabancılarla ilgili konularda, eğitim konularında oldukça destekliyor. İlerleyen saatlerde de enerjimizi çok yükseltecek Mars açısını yapıyor olacak.

Salı

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde yapacağı açı Güneş karşıtlığı olacak ki bu da dolunay kombinasyonu demek. Gün içerisinde Neptün ile zorlu etkileşimde olan ay kafa karışıklıkları getirebilir fakat uyumlu Satürn açısı gerçekçiliğimizi ve disiplinimizi korumamıza yardımcı olacaktır.

Çarşamba

Ay, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde dünkü gibi disiplinimiz yüksek, işlerimize odaklandığımız bir gün fakat Jüpiter ile ay sert bir etkileşime girecek. Jüpiter ile sert etkileşimler de genellikle iyi hissettirir ve her zaman moral bozucu durumlar yaratmazlar. İyimserliğimizi biraz abarttığımız bir gün olabilir.

Perşembe

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile yapacağı uyumlu açı ile yine genel olarak iyi hissettiğimiz, ikili ilişkilere daha çok odaklanabileceğimiz bir gün. Akşam saatlerinde biraz gerginlikler yaşayabiliriz.

Cuma

Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Bugünü de iyimser olarak geçiriyoruz. Bugün de Ay Jüpiter ile uyumlu açı yapmakta. Ayrıca entelektüel konular veya arkadaş gruplarıyla sosyal ilişkiler için elverişli bir gün.

Cumartesi

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün biraz izole bir gün olabilir. Genel olarak iyimser bir hafta içinden sonra çok da iyimser olmayan bir hafta sonuna giriş yaptık. Ay, Satürn ile kavuşumda, sosyal ilişkilerimizi sınırlayacak bir açı.

Pazar

Ay, Balık burcuna geçiyor. Kafa karışıklıklarına yatkın bir gün. Yanlış anlaşılmalara dikkat etmek lazım zira Ay, Merkür ile zorlayıcı bir açı kombinasyonu içerisinde. Kendimizi ifade ederken iki kere düşünmek gerekebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim

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