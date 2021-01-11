11-17 Ocak 2021 haftasının astrolojik yorumu

Korhan Kılınçkaya, 11-17 Ocak haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

11-17 Ocak 2021 haftasının astrolojik yorumu
Astroloji
18 Ocak 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta gökyüzü çok hareketli. Öncelikle 13 Ocak’ta Oğlak burcunda bir Yeniay yaşayacağız. Detaylı olarak ayrıca bir yazıda yazacağım fakat Pluto gezegeniyle kavuşan bu Yeniay yapılarla, hiyerarşilerle, kurumsal düzenle alakalı sert dönüşümlerin tetiklendiği bir süreci anlatıyor. Ayrıca Uranüs de uzun süredir geri hareketteydi ve bu hafta süresince ileri harekete geçmek üzere durağan pozisyonda kalacak. Hayatımıza yenilik getirecek konularda kısa bir süreliğine yavaşlama hissetsek de bu ilerleme yaklaşık yıl ortasına kadar yavaş yavaş hız kazanıyor olacak.


Merkür de bu durağan Uranüs ile bir kare açı gerçekleştirecek. Zihinsel olarak yeni fikirlerle dolup taşan fakat bu fikirleri Uranüs’ün durağan süresinde olduğu için fikir bazında yaşayan ve somuta, eyleme geçiremeyen bir durumda kalabiliriz. Bu dönem ilerisi için yeni adımlar atmaya hazırlanmak için oldukça ideal görünüyor.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay sabah saatlerinde Yay burcunda ilerliyor olacak. Ayrıca bugün kesinleşen Merkür Jüpiter kavuşumu günü özellikle eğitim konularında çok verimli olarak kullanabileceğimize işaret ediyor. Ay akşama doğru Oğlak burcuna geçecek ve Venüs ile kavuşacak. Akşamı sevdiklerimize ayırabiliriz.


Salı

Ay Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Merkür Uranüs karesinin kesinleştiği günde biraz gergin ve sıkılgan olabiliriz, uçuşan yenilikçi fikirleri somuta indirgemek ve gerçekleştirmek konusunda zorlanabiliriz. Fakat bu fikirleri bir kenara not alın, Uranüs ileri harekete geçiyor.


Çarşamba

Yeniay günü! Ay Oğlak burcunda Güneş ve Pluto ile kavuşuyor. Bugünlerde özellikle birtakım rahatsız edici konuların açığa çıkması ve bu konular üzerinde aksiyon alma, disiplin ve sorumluluk kararı alma, çeşitli sözler verme günü olabilir. Ayrıca Merkür Satürn’le Kavuşum açısı gerçekleştiriyor. Bir gün öncesi için de bahsettiğim gibi fikirler ile birlikte gelen engellenmişlik duygusu söz konusu olabilir. Hoşa gitmeyen gerçeklerle yüzleşebiliriz. Eleştirel geribildirimler alabiliriz.


Perşembe

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor, sırasıyla Merkür Jüpiter ve Satürn ile kavuşum açıları gerçekleştirecek. Haftanın fikirsel olarak çok hareketli fakat gergin ve engellenmiş hissettiğimiz zamanları devam ediyor olacak. Kararlarınızı not alın.


Cuma

Ay sabah saatlerinde Kova burcundaki seyrine devam edecek. Fakat akşama doğru Balık burcuna geçecek. Duygularımızın, hassasiyetimizin arttığı bir gün olacak. Cuma akşamı rahatladığımız ve kendimizi bu yasaklı günlerde hobilerimize, hayallerimize verebileceğimiz bir gün.


Cumartesi

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Venüs ile olumlu bir kontak kuracak ve sevdiklerimizle eğlenceli romantik bir hafta sonu geçirebiliriz.


Pazar

Haftanın en sakin günü. Ay Balık burcunda ve Neptün ile kavuşum açısı gerçekleştirecek. Hobiler, entelektüel faaliyetler, film dizi, kitap gibi hayal gücümüzü besleyen konularla uğraşabiliriz. Alınganlıklara özellikle dikkat etmemiz gereken bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim


Instagram: korhankilinckaya


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