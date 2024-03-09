11 - 17 Mart 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler... Bu hafta yazısını ayrıca yazdığım Balık yeniayı ile birlikte çok güçlü Balık etkileri yaşayacağız. Hafta içerisinde Güneş Neptün kavuşumu yaşanacak, Venüs de Balık burcuna geçecek.

Hafta başında ise Merkür Plüton altmışlığı yaşayacağız. Zihinsel olarak derinlere inme kabiliyetimizin çok yüksek olduğu, analitik ve sorgulayıcı olduğumuz bir hafta başlangıcı. Önemli konuşmalar için değerlendirilebilir.

Devamında ise Venüs çok sevdiği Balık burcuna geçecek. Aşkın gezegeni aşkın burcuna geçecek. Kendini teslim etme, yüksek duygularla dolup taşma, kendisinden çok karşıdakini düşünme, negatif anlamda kendini veya başkalarını aldatma görülebilir. Venüs’ün güçlendiği bir dönemdeyiz.

Güneş Neptün kavuşumu ise yine aldanma/aldatma etkilerini çok güçlendiren bir dönem yaratacak. Kendimizi ifademiz bulanıklaşabilir, sınırlarımız genişleyebilir veya bazı konularda tamamen sınırsız hissedebiliriz. Tembellik ve kaçışlar da bu dönemin başlıca konuları olabilir. Ayrıca yine romantizm ve yaratıcılığın da çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Denizlerle ilgili konular ön plana çıkabilir, su ile ilgili kazalara dikkat.

11 Mart haftası günlük astrolojik etkiler

Pazartesi

Haftaya Ay Koç burcunda enerjik bir giriş yapıyoruz. Gün içerisinde hem yolculuk hem de iletişim trafiği baskın, Ay Merkür ile kavuşum açısında.

Salı

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün belki dünden daha da enerjik. Ay Mars ile uyumlu etkileşime giriyor. Cesaretimiz ve fiziksel enerjimiz yüksek.

Çarşamba

Bugün dünden oldukça farklı. Ay gergin Koç burcundan sakin Boğa burcuna geçiyor. Elimizdekilerle mutlu olma, biraz tembel ve zevklere düşkün olma zamanı. Ay Venüs ile uyumlu açıda, sosyal açıdan da güzel bir gün.

Perşembe

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Jüpiter ve Uranüs ile kavuşum açısında. Bugün abartmaya çok dikkat edelim. Zevklere keyfe aşırı düşkünlük, ani bir şekilde keyif için yapılan hareketler, sürprizli zamanlar, fazla güvenli ani para harcamaları olabilir.

Cuma

Ay İkizler burcuna geçiyor. Gün içerisinde Plüton ile uyumlu etkileşime girecek olan Ay ile hem iletişim trafiğimiz güçlü hem de sezgilerimiz. Derinlemesine düşünebilme yeteneğimiz yüksek.

Cumartesi

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde çok açısal etkileşimi yok. İkizler ile iletişim trafiğimiz ve kısa yolculuk trafiğimiz yüksek.

Pazar

Bugüne oldukça dikkat. Güneş Neptün kavuşumu var, tembellik, aldanma, zevklere ve kaçışlara olan meyil çok vurgulu. Bir de bu açıya Ay da sert açı ile dahil oluyor. Gün içerisinde Ay İkizler burcundan Yengeç burcuna geçiyor. Sevdiklerimize odaklanıyoruz fakat bugün yanlış anlaşılmalara çok dikkat, aldanmalara dikkat, fazla duygusal bir gün olabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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