11 - 17 Eylül 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 11 - 17 Eylül 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

11 - 17 Eylül 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 11 Eylül 2023 07:20
ABONE OL

Esenlikler. Bu hafta gezegensel etkileşimler açısından sakin sayılabilir fakat önemli bir Başak Yeniayı olacak ki yazısını ayrıca yazacağım.


Hafta içi neredeyse gezegensel etkileşim yok. Son iş günü Cuma ise yeniay yaşayacağız ve Merkür retrosu sona erecek. Durağan periyoduyla birlikte 17 Eylül’de Merkür tam olarak ileri gitmeye başladı diyebiliriz.


Haftanın son iki günü ise Güneş Uranüs uyumlu etkileşimi ve Venüs Jüpiter sert etkileşimi yaşayacağız. Haftanın son günündeki Güneş Uranüs etkileşimi hafta sonunu oldukça enteresan, sürprizlere açık, kendimizi ilginç ve dikkat çekici bir şekilde ifade edebileceğimiz güzel bir gün olacak. Haftanın son günü ise açı sert bile olsa pek de sert etkiler gösteremeyecek olan Venüs Jüpiter karesini yaşayacağız. Bu açının en sert etkisi fazla iyimserlik, fazla şımarıklık, yemeye içmeye fazla eğilim olabilir diyebilirim. Fakat genellikle özgüvenli, iyimser, sosyal ve ilişkiler açısından kısmetli, şanslı bir açı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bu hafta sonu oldukça güzel.


Tabi Başak Yeniayı'nın Neptün’lü etkilerine çok dikkat. Yeniay yazımı okuyun lütfen.


11 Eylül haftasındaki günlük astrolojik etkilere geçecek olursak


Pazartesi

Haftaya Ay Aslan burcunda başlıyoruz. Bugün Ay hem Venüsle hem Marsla uyumlu açı gerçekleştirecek. Çok sosyal, kendimizi ifade ettiğimiz, politik, çekici, enerjik bir gün.


Salı

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Aslan burcundaki ay Uranüs ile sert bir etkileşime girecek. Bugün beklenmedik gelişmeler yaşanabilir, beklenmedik tepkiler verebiliriz. Değişiklik isteğinde olduğumuz bir gün.


Çarşamba

Ay Başak burcuna geçiyor. Özgüven ve rahatlık yerini sorumluluklar, eleştiri ve düzeltmeye bırakıyor. Ayrıca Ay gün içerisinde Satürn ile sert açı gerçekleştirecek. İş yoğunluğu fazla olabilen, kötümser bir gün. Belki de haftanın en zor günü.


Perşembe

Ay Başak burcunda ilerliyor. Bugün açı yaptığı gezegenler Jüpiter ve Uranüs. Dünün tersine daha iyimser, daha değişken, daha az sıradan bir gün. Bugün özgüveni yüksek bir şekilde yeniliklerin peşinden gidebileceğimiz bir gün.


Cuma

Yeniay günü. Başak burcu etkisi ve dün için bahsettiğim Uranüs etkisi oldukça fazla. İş ve sorumluluklar, rutinler ve sağlık konusunda yeni başlangıçlar yapabileceğimiz bir gün. Fakat günün en önemli etkisi Neptün üzerinden olacak. Bugün yanılgılara, aldanmalara, manipulasyonlara çok dikkat etmek gerekiyor.


Cumartesi

Ay Terazi burcuna geçiyor. Diplomatik ve rahat bir gün demek isterdim fakat Ay Mars ile kavuşumda. Tam tersi gergin, öfkemizi dengesiz bir şekilde ortaya çıkartabileceğimiz bir gün. Neyse ki Venüs ile uyumlu açı var, diplomasi ve huzur artırıcı bir etki. Bugün sosyal olarak çok etkin bir gün.


Pazar

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde çok açısal etkileşimi yok. Dünün etkileri baskın. Sosyal veya ikili ilişkiler ağırlıklı, karşılıklı işler yapabileceğimiz, danışmanlık vermek ve almak gibi konuların vurgulanabileceği bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya


Günlük burç yorumları: 11 Eylül Pazartesi

11 Eylül 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Bugün, ilişki ve iletişim odaklı bir gün olabilir. Konuşmak, dinlemek ve anlaşmak her zamankinden daha kolay olabilir. Herkesin daha hassas olduğu ve kendi iç dünyasıyla birlikte çevresindeki yaşamı da güzelleştirmeye çalışması, bugün için umutlu olma sebeplerinin başında gelir. Gittikçe netleşen görüntülerle birlikte kendi arzularınız da daha belirgin bir hale gelebilir. Bugün nihayet harekete geçmek için kimseyi ikna etmeniz gerekmediğini fark ediyorsunuz ve bu bir dönüm noktası oluyor. Bundan sonrası, bambaşka bir dünyaya açılan bir kapının ardında saklı!
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün yaratıcılığınız çok yüksek. Başkalarıyla olan güç dengesizliklerine karşı özellikle duyarlısınız ve tutarsızlıkların olduğu yerlerde işleri adil hale getirmeye kararlısınız. Neyse ki, bu konuya takılıp kalmıyorsunuz ve işleri düzeltmekten mutlu oluyorsunuz. Bir hobi veya yaratıcı proje geliştirip mevcut uğraşlarınızda avantaj elde ederken kendinizi özellikle güçlü hissedebilirsiniz. Neyse ki etkileşimleriniz özellikle olumlu. Anlaşmaya varmak kolaydır. Moralinizi daha da yükseltecek iyi haberler veya değerlendirmeler gelebilir. Nitekim pratik konulara odaklanma ile sosyalleşme arasında karar vermek kolay olmayabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugünün enerjileri, öncelikleri belirlemek ve yerleşmek için güçlü, her ne kadar bugün erken saatlerde kendinizi biraz dağılmış hissedebilseniz de gün ilerledikçe kendinizi daha güvende ve rahat hissetmenizi sağlayacak koşullara ve aktivitelere yönelirsiniz. Aynı zamanda çok beceriklisiniz ve bir arkadaşınız bir sorunu çözmeniz için size ilham verebilir. Aile ilişkilerinizdeki güç dinamikleri daha güçlü bir odak noktasında olabilir ve özellikle ev ortamınızdaki veya yakın ilişkilerinizdeki dengesizliklere karşı hassassınız. Kişisel yaşamınızın sizi güçlendireceği yollar buluyorsunuz ve aşinalık ve yenilik ihtiyacınızı ustaca birleştiriyorsunuz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sizi uzmanlaşmaya yöneltiyor sevgili İkizler. Birisiyle işbirliği yapma veya bir iletişim projesinde ortak olma fırsatlarını arayabilirsiniz. Özel beceriler geliştirmek artık güçlendirici olabilir. İlgi alanlarınıza veya çalışmalarınıza daha fazla dikkat ve önem veriyorsunuz, bu da size fayda sağlıyor! Değerli bir şeye katkıda bulunma veya uzmanlaşıp bir konuyu daha derinlemesine öğrenme arzusu artık sizin için sağlıklı bir motivasyon kaynağı olabilir. Neyse ki, bugün sorunların üstesinden gelmek ve koşulları en iyi şekilde değerlendirmek doğaldır. Sosyalleşmek ödüller getirebilir. Yine de hayatınızdaki biriyle işleri hafif tutmak veya daha derine inmek arasında biraz bölünmüş hissedebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, özellikle para meselelerini çözmek veya değerli eşyalarınızla ilgilenmek konusunda oldukça motive olabilirsiniz. Gözden kaybolan para ve işle ilgili konuların sorumluluğunu üstlenmenin artık güçlendirici olabileceğini göreceksiniz. Pratik işlerinizin üstesinden gelmek kendinizi harika hissetmenizi sağlar. Meşgulsünüz ve bu size çok yakışıyor. Neyse ki, başkalarından gelen işbirliği ve destek şu anda daha doğal bir şekilde akıyor. Canlı koşulları ve insanları çekiyor gibi görünüyorsunuz. Aynı zamanda, biraz daha aşinalık ve rahatlık ihtiyacınıza da çok dikkat ediyor ve bu ihtiyacınızı onurlandırıyorsunuz. Aidiyet duygusu güçlüdür.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, mevcut projeleri inşa etme ve geliştirme konusundaki içgüdüleriniz bugün güvenilir ve güçlü. Hayatınızı ve tanıştığınız insanları oldukça iyi idare ediyor ve yönetiyorsunuz. Dikkatiniz bağlantılarınızda uyuma yöneliyor ama aynı zamanda liderliği ele alıyor ve bağımsızlığınızı kanıtlıyorsunuz. Öğrenmek ve rehberlik etmek için keyifli bir zaman. İletişimleriniz o kadar olumlu ve açık ki fırsatları çekiyorsunuz. Olumlu takviye, nazik jestler, iyi haberler ve iltifatlar için iyi bir zaman. Şimdi, projeleriniz ve moralinizi yükselten şeyler odak noktasında. Karamsar olabilirsiniz ancak bu enerji patlamasını iyi yönetirseniz, gerçek bir kişisel güç duygusunun tadını çıkarabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, kaynaklarınız veya uzun vadeli planlarınız konusunda kendinizi size yakın biriyle aynı fikirde bulmak için harika bir durumdasınız. Yine de bugün, güç toplamak ve iç kaynaklarınızı geliştirmek için kendinize çekilmek için mükemmel bir gün. Zihinsel yorgunluğunuz, biraz nefes alma zamanının geldiğini gösteriyor ve rekabetçi veya stresli durumlardan kaçınmak bunu yapmanın bir yolu olabilir. Duygusal olarak şarj olmak için biraz zamana ihtiyacınız olabilir. Yine de bugün boş durmak istemezsiniz ve iyileşmenize ve baskıyı hafifletmenize yardımcı olacak aktiviteler çok değerlidir. Perde arkasında inanılmaz derecede üretken olabilirsiniz. Şimdilik geri adım atar, gözlemler ve strateji geliştirirseniz kendinizi avantajlı bir konuma sokarsınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, şimdi baskıları hafifletmeye ve kendinizden daha fazla keyif almaya çalışıyorsunuz. Neyse ki, bugün arkadaşlıklar destek ve keyif getirebilir. Geçmişte size kendini kanıtlamış biriyle arkadaş canlısı bir ruh hali içindesiniz. Başkalarıyla olan bağlantılarınız, uzun vadeli planlarınız ve mutluluk hedefleriniz aracılığıyla daha fazla güç toplamanın zamanıdır. Eğer bir şeyler dengesizse, ona bir düzen getirmeye kararlısınız. Ayrıca başkalarının sizi desteklediği ve genel olarak aynı fikirde olduğu duygusundan da yararlanabilirsiniz. Konuşmalar çok verimli ve hatta ilham verici olabilir. İnsanlar sizi, çabalarınızı ve kişisel çekiciliğinizi veya çekiciliğinizi fark ediyor gibi görünüyor.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, itibarınız veya kariyerinizle ilgili bir konuda bazı ilerlemelerin tadını çıkarabilirsiniz. Sorumluluklarınızın üstesinden gelmek harika bir duygu. Bu aynı zamanda birbirinizi anlamak veya arzularınıza ve hırslarınıza uyum sağlamak için de iyi bir zamandır. Neyse ki bugün işbirliği kolaylıkla gerçekleşebiliyor ve sohbetler motive edici ve yardımcı olabiliyor. Geçmişteki bir ilişkiye dair bazı derin iç görüler de güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir ve motive edici olabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugün odak noktanız her zamankinden daha keskin ve var olduğunu hiç hayal etmediğiniz yerlerdeki fırsatları bulmaya hazırsınız. Hem gerçekçi hem de iyimsersiniz, bu da sınır belirleme becerilerinizi geliştirir. Görüşlerinizi ve uzun vadeli hedeflerinizi paylaşılmak da güçlendirici olabilir. Ortak çıkarları bulmak ilişkileri düzeltmenin mükemmel bir yolu olabilir. İnançlarınız ve fikirleriniz ve mevcut çalışmalarınız veya ilgi alanlarınız aracılığıyla güçlendiğinizi hissedebilirsiniz. Becerilerinizi geliştirmek özellikle keyifli ve motive edici olabilir. Neyse ki motivasyonunuz arttıkça enerji seviyeniz de artıyor. Olumlu geri bildirimler muhtemeldir ve genel bakış açınızı genişletebilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün kendiniz veya hayatınızdaki belirli bir kişi hakkında çok şey öğreneceksiniz. Ayrıca araştırma veya ilgi çekici bir tutku projesi için de harika durumdasınız. Zor bir konuyu çözme şansı ortaya çıkabilir ve daha incelikli bir şekilde sorunun özüne inme yeteneği yanınızdadır. Müzakere becerileriniz şu anda çok güçlü. Konuşmalarınız ve etkileşimleriniz özellikle ileriye dönük olabilir ve iyimserliğe ilham verebilir. Bugün sosyal odağa rağmen pratik işlerinize pozitiflikle yaklaşıyorsunuz. İşiniz ya da itibarınızla ilgili güzel haberler gelebilir ve bu doğrultuda sorunların üstesinden gelmek için kolları sıvamak tatmin edici ve başarılı olabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün bir şekilde ortaklık kurmanın faydasını görebilirsiniz, bu ister birebir bir konuşma olsun, ister bir şeyi halletmek için ortak bir çaba olsun size iyi gelecek. Bir ilişkiye veya genel olarak hayatınıza denge ve eşitlik getirme konusunda oldukça kararlı olabilirsiniz. Alternatif olarak, ilişkilerinizin gücünün farkına varırsınız ve bağlantılarınız sayesinde kendinizi daha güçlü hissetmek doğal olarak gelir. Hayatınıza bakış açınızı değiştiren insanlarla bağlantı kurma şansı ortaya çıkabilir. Gün aynı zamanda düşünceleriniz ve fikirleriniz için yumuşak bir enerji barındırır. Bugün, daha önce görmediğiniz fırsatları görme yeteneğinizi vurguluyor.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, iş veya sağlık alışkanlıklarınızı ve rutinlerinizi iyileştirme arzusu bugün güçlü. Günlük işlerinizle ilgilenmek güç verir. Günlük rutinlerinize hakim olmak, yöntemlerinizi ve uygulamalarınızı geliştirmek, şu anda kendinizi iyi hissetmenin ideal yoludur. Ayrıca işinizde avantaj elde etmek için iyi bir konumda olabilirsiniz. Bir iş arkadaşınızla veya günlük işlerinizle ilgilenerek vakit geçirdiğiniz biriyle ilişkilerinizi yumuşatmak odak noktası olabilir ve oldukça başarılı olabilir. Doğal yeteneklerinizi veya hak ettiğiniz becerilerinizi tam anlamıyla kullanma şansınız olabilir. Aynı zamanda, iletişimlerinizden veya kişisel düşüncelerinizden değerli iç görüler ve belki de biraz ilham almaya hazırsınız.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.