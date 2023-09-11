11 - 17 Eylül 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta gezegensel etkileşimler açısından sakin sayılabilir fakat önemli bir Başak Yeniayı olacak ki yazısını ayrıca yazacağım.

Hafta içi neredeyse gezegensel etkileşim yok. Son iş günü Cuma ise yeniay yaşayacağız ve Merkür retrosu sona erecek. Durağan periyoduyla birlikte 17 Eylül’de Merkür tam olarak ileri gitmeye başladı diyebiliriz.

Haftanın son iki günü ise Güneş Uranüs uyumlu etkileşimi ve Venüs Jüpiter sert etkileşimi yaşayacağız. Haftanın son günündeki Güneş Uranüs etkileşimi hafta sonunu oldukça enteresan, sürprizlere açık, kendimizi ilginç ve dikkat çekici bir şekilde ifade edebileceğimiz güzel bir gün olacak. Haftanın son günü ise açı sert bile olsa pek de sert etkiler gösteremeyecek olan Venüs Jüpiter karesini yaşayacağız. Bu açının en sert etkisi fazla iyimserlik, fazla şımarıklık, yemeye içmeye fazla eğilim olabilir diyebilirim. Fakat genellikle özgüvenli, iyimser, sosyal ve ilişkiler açısından kısmetli, şanslı bir açı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bu hafta sonu oldukça güzel.

Tabi Başak Yeniayı'nın Neptün’lü etkilerine çok dikkat. Yeniay yazımı okuyun lütfen.

11 Eylül haftasındaki günlük astrolojik etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay Aslan burcunda başlıyoruz. Bugün Ay hem Venüsle hem Marsla uyumlu açı gerçekleştirecek. Çok sosyal, kendimizi ifade ettiğimiz, politik, çekici, enerjik bir gün.

Salı

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Aslan burcundaki ay Uranüs ile sert bir etkileşime girecek. Bugün beklenmedik gelişmeler yaşanabilir, beklenmedik tepkiler verebiliriz. Değişiklik isteğinde olduğumuz bir gün.

Çarşamba

Ay Başak burcuna geçiyor. Özgüven ve rahatlık yerini sorumluluklar, eleştiri ve düzeltmeye bırakıyor. Ayrıca Ay gün içerisinde Satürn ile sert açı gerçekleştirecek. İş yoğunluğu fazla olabilen, kötümser bir gün. Belki de haftanın en zor günü.

Perşembe

Ay Başak burcunda ilerliyor. Bugün açı yaptığı gezegenler Jüpiter ve Uranüs. Dünün tersine daha iyimser, daha değişken, daha az sıradan bir gün. Bugün özgüveni yüksek bir şekilde yeniliklerin peşinden gidebileceğimiz bir gün.

Cuma

Yeniay günü. Başak burcu etkisi ve dün için bahsettiğim Uranüs etkisi oldukça fazla. İş ve sorumluluklar, rutinler ve sağlık konusunda yeni başlangıçlar yapabileceğimiz bir gün. Fakat günün en önemli etkisi Neptün üzerinden olacak. Bugün yanılgılara, aldanmalara, manipulasyonlara çok dikkat etmek gerekiyor.

Cumartesi

Ay Terazi burcuna geçiyor. Diplomatik ve rahat bir gün demek isterdim fakat Ay Mars ile kavuşumda. Tam tersi gergin, öfkemizi dengesiz bir şekilde ortaya çıkartabileceğimiz bir gün. Neyse ki Venüs ile uyumlu açı var, diplomasi ve huzur artırıcı bir etki. Bugün sosyal olarak çok etkin bir gün.

Pazar

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde çok açısal etkileşimi yok. Dünün etkileri baskın. Sosyal veya ikili ilişkiler ağırlıklı, karşılıklı işler yapabileceğimiz, danışmanlık vermek ve almak gibi konuların vurgulanabileceği bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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