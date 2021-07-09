10 Temmuz 2021 Yengeç Yeniay'ı

Merhaba. 10 Temmuz günü saat 04.16’da Yengeç burcunda bir Yeniay yaşayacağız. Bu Yeniay Temmuz ayı ortası 15 gün boyunca etkili olacak. Yengeç burcu sevdiklerimiz, ailemiz, ebeveynlerimiz, evimiz, yuvamız, taşınmaz mallarımız ile alakalıdır. Bu dönemde bu konuların vurgulandığı, bu konularla ilgili yeni gelişmeler yaşayabileceğimiz, yeni bir bilinç düzeyine geçeceğimiz bir temmuz ortası yaşayacağız. Ayrıca iletişim, kısa yolculuklar, eğitim, yakın akrabalarımız ile ilgili konular da vurgulanıyor çünkü an haritasının yükselen burcu İkizler ve Merkür İkizler burcunda yükselen derecesine çok yakın yani kendisini çok güçlü bir şekilde hissettiriyor.

Yükselen derecesine Balık burcundaki Jüpiter’in burç ötesi uyumlu açı yaptığını görüyoruz. Yani bu dönemde uzak, yakın tüm yolculukların, akademik eğitimlerin vurgusu ve hayatımıza etkisi oldukça yüksek ve şanslı olacak. Bu Yeniay’ın oldukça şanslı ve güzel bir Yeniay olduğunu düşünüyorum. Neptün gezegeni de Yeniay derecesine uyumlu bir açı atmakta. Yani bu dönemde empati, duygusallık, muhtaç durumda olanlara yardım, iyileşme konuları çokça vurgulanıyor. Bütün bunların yanısıra yükselen derecesinin olumlu etkili BETELGEUSE sabit yıldızı ile kavuşması da bu dönemde fazla engellenmiş hissetmeyeceğimiz ve attığımız adımlarda başarılı olma potansiyelimizin yüksek olduğu bir dönem geçirdiğimizi gösteriyor.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Ev, aile, ebeveynler, taşınmaz mallar ile ilgili konularda olumlu gelişmeler, destekler alabilirsiniz. Ayrıca bu dönemde kapalı alanlar, sağlık, iyileşme veya kapalı alanlarda yaptığınız herhangi bir çalışma size uzun vadede büyüme ve şans getirebilir.

Yükselen Boğa

Arkadaşlar ve insan gruplarından destek aldığınız, yakın çevrenizle duygusal bağlarınızı güçlendirdiğiniz, sosyal olarak hareketli bir zaman. Her türlü iletişim, görüşme, anlaşmalar için güzel zamanlardasınız.

Yükselen İkizler

Finansal konularda, yeni gelirler elde etmekte, önemli bir harcama yapmakta oldukça pozitif etkilerin olduğu zamanlar. Kariyeriniz ve toplumdaki yeriniz de bu finansal konulara destek çıkmakta. Kariyerinizde yükselebilir, terfi gelirinizi artırabilir.

Yükselen Yengeç

Duygusal hayatınız, kapalı alanlar, kökleriniz, aileniz, taşınmaz mallar ile ilgili yeni gelişmelere siz de hazır olun. Özellikle akademik eğitim, uzaklar, yabancılar, uzak akrabalar, eşin akrabaları ile ilgili konularda önemli destekler aldığınız bir dönem.

Yükselen Aslan

Özel hayatınızda, psikolojinizde eğer temizlemek istediğiniz, iyileşmek istediğiniz konular varsa bu dönem inanılmaz iyileştirici olacak. Ayrıca eşin gelirleri, ortaklaşa gelirler gibi konularda da oldukça şanslı bir dönem.

Yükselen Başak

Yakın arkadaşlarınız veya içinde bulunduğunuz gruplarla duygusal bağlarınızın güçlendiği, ikili ilişkilerde de şanslı bir dönem. Sosyal çevrenizle iyi vakit geçirdiğiniz bir Temmuz sizi bekliyor.

Yükselen Terazi

Kariyeriniz ile ilgili yeni gelişmeler sizleri bekliyor, iş arkadaşlarınızdan, sizin için çalışan kişilerden, yaptığınız işlerin kendisinden veya iş ortamınızın kendisinden gelen şans sizi kariyerinizde bir adım öteye götürecek.

Yükselen Akrep

Hem sosyal çevreniz, eğlendiğiniz konular, hobileriniz, flörtleriniz veya çocuklarınız hem de akademik konular, uzaklarla ilgili konular, eşin akrabalarından alacağınız destekler mevcut. Bu dönem yolculuğa çıkıp eğlenmek için kusursuz bir dönem.

Yükselen Yay

Eşin gelirleri, ortaklaşa gelirler konusunda yeni gelişmelerin yaşanabileceği, yeni gelir kaynaklarının oluşabileceği veya yeni bir yatırım, yeni bir borç altına girebileceğiniz bir dönem. Ailenizden de bu konularda destek alabilirsiniz, yeni yatırımınız gayrimenkul üzerine olabilir.

Yükselen Oğlak

İkili ilişkiler ve evlilik ile ilgili yeni ve şanslı, büyütücü gelişmeler olabilir. Bu gelişmeler akrabalarınız, yakın çevrenizden gelebilir. Evliliğiniz ve akrabalarınız ile ilgili güçlü bağlantılar veya yakın çevrenizde tanıştığınız kişilerin yeni ilişki potansiyeli gibi konular gündeme gelecektir.

Yükselen Kova

Günlük işler, ev hayvanları, iş arkadaşlarınız ve sağlığınız, diyet rutininiz gibi konular ön plana çıkacaktır. Burada ihtiyaçlarınızın farkında olup ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Para konuları da iş ve sağlık konularına destek atmakta.

Yükselen Balık

Genel olarak şanslı, biraz tembelliğe, kilo almaya meyledebilen fakat güçlü desteklerin olduğu bir dönem. Bu Yeniay aşk, hobiler, flörtleriniz, sportif konular ve varsa çocuklarınız ile ilgili yeni ve çok şanslı bir dönem olacak.