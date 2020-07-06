06 - 12 Temmuz 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, gökyüzü açısından bu hafta diğer haftalara göre biraz daha sakin. 5 Temmuz’da yaşadığımız ve etkilerini 6 ay hissedeceğimiz ay tutulması bu hafta etkilerini en yoğun şekilde hissettirecek. Ayrıca haftanın son günü Merkür geri hareketini tamamlamış olacak. Geri hareketini tamamladığı gün ve +/-3 gün içerisinde Merkür’ün durağan yani en yavaş harekette olduğu zamanlarda olduğunu göz önüne almakta fayda var zira bu dönem Merkür Retro’nun negatif etkilerini en yüksekte yaşayacağımız günler olacak. Ayrıca bu haftanın en önemli görünümü olarak 8 temmuz ve civar günlerde yaşayacağımız Merkür’ün Koç’taki Mars ile yapacağı kare açıyı gösterebiliriz. İletişim’de hassas ve duygusal olduğumuz dönemlerden geçiyoruz. Geçmiş aklımızı ve duygularımızı bu günlerde daha fazla kurcalıyor. Bu hassas algılar Koç burcundaki Mars’ın tetiklenmesi ile bu hafta bizi daha agresif ve saldırgan yapabilir. Kurduğumuz cümleler daha çok duygusal etki bırakan, yaralayıcı bir durumda olabilir. Merkür’ün retro halinde yanlış anlamalara ve iletişimsel problemlere daha açık olduğunu düşünürsek bu hafta biraz daha sabırlı olmakta, fevri davranmamakta fayda var.

Günlük etkilere geçelim;

Pazartesi

Ay’ın kova burcunda ilerlediği, venüs ve mars ile olumlu irtibatlar kurduğu bir gün olacak. Enerjimiz ve yaratıcılığımız yüksek, sevgi alışverişini etkin bir şekilde yaşadığımız, sosyal faaliyetler açısından oldukça elverişli bir gün.

Salı

Ay kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugünü entellektüel ve yaratıcı faaliyetler için değerlendirebiliriz.

Çarşamba

Merkür – Mars karesi kesinleşiyor. Bugün alınganlık veya eski defterlerin açılması sonucu yaşayabileceğimiz agresif çıkışlardan kaçınalım.

Perşembe

Gün boyunca Ay Balık burcunda olacak ve Uranüs ile altmışlık açı yapacak, hayal gücümüzün ve yaratıcılığımızın yüksek olduğu bir gün.

Cuma

Ay Balık burcunda Neptün ile kavuşuyor. Güneşin de Neptün üçgenine doğru ilerlediği günlerde romantizmimiz ve yardımseverliğimiz yüksek. Negatif anlamda yanılgılara açık olabiliriz. Bugünü sevdiklerimize romantik sürprizler yapmak için değerlendirebiliriz.

Cumartesi

Merkür – Mars karesi etkisi devam ederken bu oluşuma ay da dahil oluyor ve koç burcunda mars ile kavuşuyor. Bugün pozitif anlamda enerjimiz ve tutkumuz yüksek. Fakat gerginlik ve tartışmalardan uzak durmakta fayda var.

Pazar

Güneş Neptün üçgen’I kesinleşiyor. Hafta sonu boyunca romantik etkiler devam ediyor. Bugünü zor durumdaki kişilere yardım için kullanabiliriz. Sokak hayvanlarını besleyebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.