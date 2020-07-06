06 - 12 Temmuz 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 06 - 12 Temmuz haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

06 - 12 Temmuz 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
06 Temmuz 2020 Pazartesi

Merhaba, gökyüzü açısından bu hafta diğer haftalara göre biraz daha sakin. 5 Temmuz’da yaşadığımız ve etkilerini 6 ay hissedeceğimiz ay tutulması bu hafta etkilerini en yoğun şekilde hissettirecek. Ayrıca haftanın son günü Merkür geri hareketini tamamlamış olacak. Geri hareketini tamamladığı gün ve +/-3 gün içerisinde Merkür’ün durağan yani en yavaş harekette olduğu zamanlarda olduğunu göz önüne almakta fayda var zira bu dönem Merkür Retro’nun negatif etkilerini en yüksekte yaşayacağımız günler olacak. Ayrıca bu haftanın en önemli görünümü olarak 8 temmuz ve civar günlerde yaşayacağımız Merkür’ün Koç’taki Mars ile yapacağı kare açıyı gösterebiliriz. İletişim’de hassas ve duygusal olduğumuz dönemlerden geçiyoruz. Geçmiş aklımızı ve duygularımızı bu günlerde daha fazla kurcalıyor. Bu hassas algılar Koç burcundaki Mars’ın tetiklenmesi ile bu hafta bizi daha agresif ve saldırgan yapabilir. Kurduğumuz cümleler daha çok duygusal etki bırakan, yaralayıcı bir durumda olabilir. Merkür’ün retro halinde yanlış anlamalara ve iletişimsel problemlere daha açık olduğunu düşünürsek bu hafta biraz daha sabırlı olmakta, fevri davranmamakta fayda var.


Günlük etkilere geçelim;


Pazartesi

Ay’ın kova burcunda ilerlediği, venüs ve mars ile olumlu irtibatlar kurduğu bir gün olacak. Enerjimiz ve yaratıcılığımız yüksek, sevgi alışverişini etkin bir şekilde yaşadığımız, sosyal faaliyetler açısından oldukça elverişli bir gün.


Salı

Ay kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugünü entellektüel ve yaratıcı faaliyetler için değerlendirebiliriz.


Çarşamba

Merkür – Mars karesi kesinleşiyor. Bugün alınganlık veya eski defterlerin açılması sonucu yaşayabileceğimiz agresif çıkışlardan kaçınalım.


Perşembe

Gün boyunca Ay Balık burcunda olacak ve Uranüs ile altmışlık açı yapacak, hayal gücümüzün ve yaratıcılığımızın yüksek olduğu bir gün.


Cuma

Ay Balık burcunda Neptün ile kavuşuyor. Güneşin de Neptün üçgenine doğru ilerlediği günlerde romantizmimiz ve yardımseverliğimiz yüksek. Negatif anlamda yanılgılara açık olabiliriz. Bugünü sevdiklerimize romantik sürprizler yapmak için değerlendirebiliriz.


Cumartesi

Merkür – Mars karesi etkisi devam ederken bu oluşuma ay da dahil oluyor ve koç burcunda mars ile kavuşuyor. Bugün pozitif anlamda enerjimiz ve tutkumuz yüksek. Fakat gerginlik ve tartışmalardan uzak durmakta fayda var.


Pazar

Güneş Neptün üçgen’I kesinleşiyor. Hafta sonu boyunca romantik etkiler devam ediyor. Bugünü zor durumdaki kişilere yardım için kullanabiliriz. Sokak hayvanlarını besleyebiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

6 Temmuz pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Sınırlarınızı zorlamaya ne dersiniz? Bugün yapabileceğinizin en iyisini yaptığınızdan emin olmalısınız. Böylelikle yaptığınız işle gurur duymuş olacaksınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün ne kadar zeki ve mükemmel olduğunuzla ilgili tonla iltifat alacaksınız. Utanmanıza gerek yok çünkü bu iltifatları hak ediyorsunuz!
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU İnsanların size yaklaşım şekilleri şüphe uyandırıyor olabilir. Borç para istemek için yol açıyor olabilirler. Buna nasıl cevap vereceğiniz artık size kalmış.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Popüler olduğunuz bir yere gidecek ve ortalığı adeta kasıp kavuracaksınız! İçeriye girdiğiniz ilk andan itibaren herkes sizden bahsedecek. Merak etmeyin, tüm söylenenler pozitif şeyler.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlarınız zor durumda olabilir ve beraberlerinde sizi de karanlığa sürüklemek istiyor olabilirler. Onlarla beraber gitmek yerine siz onlara el uzatın ve birlikte aydınlığa çıkın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün ufak yalanlar söylemek zorunda kalabilirsiniz. Pek de hoşlanmadığınız birinin sizi yemeğe davet etmesinin ardından onu kırmadan reddetmek için bahaneler uydurmak durumunda kalabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hırslı bir şekilde çalışmaya devam ederken istediğiniz tek şey adil bir yarış ortamı. Bunu sağlayamayan üstlerinizle çatışmanız ne yazık ki an meselesi.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU "Bir elin nesi var, iki elin sesi var" diye boşuna dememişler. Siz de bu sözü kulağınıza küpe yapın ve gerektiğinde yardım almaktan korkmayın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gerçek aşkı bulduğunuzu düşünüyorsunuz ancak bu durum sizi heyecanlandıracağına son derece ürkütüyor. Onu kaybetmekten ve incinmekten korkuyor olmalısınız. Aranızda o kadar mükemmel bir uyum var ki bu korkularınızın gerçek olması söz konusu bile değil.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Zor günlerin ardından ufukta sizin için güzel başlangıçlar görünüyor. Sevdiklerinizle kol kola bu yeni döneme adım atmaya hazırlanıyorsunuz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Nietzsche'den alıntılar yapmamanız ya da Varlık Felsefesi hakkında saatler boyunca konuşmamanız sizin entelektüel bir birey olmadığınızı göstermez. Sadece bildiklerinizi kendinize saklamayı tercih ettiğinizi gösterir. Kimseye kendinizi kanıtlamak zorunda değilsiniz, hem de böyle bir konuda!
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kalbinizin tam anlamıyla sevgiyle dolmaması sizin suçunuz değil. Bunlar, sevginizi yönlendireceğiniz o doğru kişiyi ne yazık ki hala bulamadığınız için oluyor. Aramaya devam edin, o sizi bulacaktır.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Harcamalarınızı yeniden planlamak zekice bir hareket olabilir. Böylelikle ilerleyen günlerde elinizde birikmiş yüklü miktarda bir para olacaktır.

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