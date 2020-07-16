Zihin dağınıklığı ve odaklanma

Zihin dağınıklığı ve odaklanma
Hayatın Sesi
16 Temmuz 2020 Perşembe
Zeynep Kırbaş

Zihnimiz öylesine karışıyor ki odaklanma ve bir işi başlayıp bitirmede zorlanıyoruz. Bu karmaşadan kurtulmak için harika bir önerim var: Her gün 3 sayfa yazı yazmak. Bu yazı aklınızda dönüp duran fikirler, yarım kalan işler ve günlük olarak aklınıza gelen her şey ile ilgili olacak. Anlamlı, düzenli ve çok iyi bir yazı olması değil istediğimiz. Zihnimizi kağıt üzerinde göreceğimiz özellikle saçma gelecek birbiri ile alakasız şeylerden oluşmalı. Çünkü karmaşaya böyle bir şey neden oluyor.


  • Her gün 3 sayfa düşüncelerinizi veya o an aklımıza gelen şeyleri yazmaya başlayın.İlk günler yazmakta zorlanabilirsiniz. O zaman sayfaya bir şey yazamıyorum, zorlanıyorum ya da deftere yazı yazmaya başladığım gibi o anki halinizi yazın.

  • Yapmak istediklerinizi, yapmak zorunda olduklarınızı, hayal ettiklerinizi, günlük görevlerinizi bile yazın.

  • İlham geldiği anlar, yeni bir öngörü ya da kalbinizi dolduran duyguları da mutlaka ekleyin.

  • Yazınızın bir bölümünde şükrettiğinizi şeylere yer verin. Örneğin; her gün 5 tane şükredecek şey yazmak.

  • Olumlama cümleleri de size iyi gelecek. Olumlu bir kalıp kullanarak dilek ve hayallerinizi bir cümle olarak yazın.

- "Kariyerimde başarılıyım"

- "Sağlıklı bir yaşamım var"

- "Bolluk bereket benimle" gibi ihtiyaç duyduğunuz şeyleri olmuş gibi şimdiki zaman kalıbı ile yazın.


Zihninizi organize edecek bu çalışma sizin karmaşık fikirlerinizi toplayıp size güzel bir alan açacak. Sonuçlandırmadığınız şeyleri daha rahat keşfedecek, o kalabalıkta bulamadığınız değerli fikirleri yakalayabileceksiniz. Şükür ve olumlama cümleleri size pozitif bir enerji verecek. Duygularınızı yazdığınızda hislerinizin zihninizle olan bağlantısını bulacaksınız. Bir süre sonra bu yazı çalışması size, yapılanlar, yapılmak istenenler, iyi fikiler, duygular, yarım kalan işler gibi güzel bir rapor niteliği taşıyacak. Odaklanmanız artacak ve düzenlenmiş bir zihinle daha net görüş açısına sahip olacaksınız. Telefonunuza bir not defteri indirerek denemeye hemen başlayın.


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