Yulaflı yaban mersinli fit kek 

Sağlıklı atıştırmalık;

Rafine şekersiz, unsuz, yağsız yulaflı yaban mersinli nefis keki mikser kullanmadan kısa sürede hazırlayabilirsiniz...

Servis: 20 cm'lik kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

2 adet olgun yerli muz

1 yumurta

1 yemek kaşığı hurma püresi

3/4 bardak yoğurt, 150 gr

Yarım bardak süt, 100 ml

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 tatlı kaşığı tarçın

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1,5 bardak ince öğütülmüş yulaf ezmesi, 80 gr

1 paket kabartma tozu

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150 gr yaban mersini

1 yemek kaşığı file badem

Üzerine;

Yaban mersini, opsiyonel

2 - 3 yemek kaşığı mapple şurup veya bal, opsiyonel

Yapılışı:

*Kalıbı pişirme kağıdı ile kaplayıp hazırda bekletin.

*Muzların kabuklarını soyarak çatal yardımıyla ezin, yumurta, hurma püresi, yoğurt, süt, vanilya özütü ve ve tarçını ekleyip el çırpıcısı ile karıştırın. Yulaf ezmesi ve kabartma tozunu ilave ederek karıştırın.

*En son yaban mersininin yarısını yulaflı karışıma ekleyip karıştırarak kalıba aktarın. Yaban mersininin diğer yarısını hamurun üzerine sıralayın ve file bademi serpiştirin.

*175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin. Kek ılındıktan sonra dilimleyip dilerseniz üzerlerine mapple şurup veya bal akıtın ve yaban mersini ile süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...