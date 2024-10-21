Yenidoğan çetesi mağdurları ne yapmalı?

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yenidoğan çetesi mağduru olduğunu düşünen kişilerin atmaları gereken adımları paylaştı.

Yenidoğan çetesi mağdurları ne yapmalı?
Yaşam
Giriş: 21 Ekim 2024 12:00 Güncelleme: 21 Ekim 2024 12:50
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İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden ve "yenidoğan çetesi" olarak adlandırılan çetenin mağduru olduğunu düşünen kişilerin atması gereken adımlar neler? Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Hukuk Müşavirliği & Türkiye Hukuk Koordinatörlüğü yenidoğan çetesi mağduru olduğunu düşünen kişilerin yapması gerekenleri sıraladı.


Yenidoğan Çetesi mağdurlarının izleyebileceği hukuki yollar:


1- Tedaviye ilişkin evraklar Hasta Hakları Yönetmeliği 16. Maddesi gereğince hastanenin kendisinden, hastane kapanmış ise hastanenin bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilebilir.


2- Tedavi uygulanan hastanenin bağlı bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığına tedavi evrakları ile başvuru yapıldığı takdirde süreç daha hızlı ilerleyecektir.


3- 112 Acil Servis Birimine başvurma şeklinde bir doğum gerçekleştiyse görüşmeler 3 ay boyunca kayıt altındadır ve ses kayıtları talep edilebilir.


4- Bebek ölümlerinde cinayet kuşkusunun ortaya çıkması halinde fethi kabir kararı için soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme yetkilidir.


5- Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet işlemlerinin ardından CİMER üzerinden Sağlık Bakanlığı'na da yazılı başvuruda bulunulabilir.



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