Yeni uygulama: 2 saatlik mini düğün

Düğün salonlarının maliyetinin artmasıyla birlikte evlenmek isteyenler için yeni bir proje hayata geçirildi. Yarım düğün olarak nitelendirilen formatta düğünler, artık iki saat yapılabilecek.

Yeni uygulama: 2 saatlik mini düğün
İlişki
Giriş: 09 Nisan 2025 14:00
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İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası, artan düğün maliyetleri ve çiftlerin talepleri doğrultusunda yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. 'Yarım düğün' olarak adlandırılan ve 2 saat süren organizasyonlar, nikah merasimi, ilk dans ve pasta kesiminin ardından takı töreniyle son buluyor.


Uygulamanın detaylarını anlatan İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, "Bu uygulama, gelin ve damatlarımızdan gelen talepler doğrultusunda geliştirildi. Aynı zamanda esnaf arkadaşlarımızın hafta sonlarını daha verimli değerlendirebilmesi için cumartesi ve pazar günleri 13.00 ile 17.00 saatleri arasında planlanan nikah organizasyonlarıyla hem belediyelerin yükünü hafifletiyoruz hem de sektöre ek bir gelir alanı oluşturuyoruz" dedi.


Nikah merasimi, ilk dans, pasta kesimi ve takı töreninden oluşan 'Yarım düğün' uygulamasında, 2 saat süren organizasyonlar ile düğünün tamamlanması planlanıyor. Geleneksel nikah salonlarındaki kısa sürede gerçekleşen merasimlerin çiftlerin takı kaybı yaşamasına neden olduğunu ve projeyle bu kaybın da önüne geçtiklerini ifade eden İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez: "Projenin başlama amacı, gelin ve damatlarımızdan ve ailelerinden gelen talepler doğrultusunda başlamıştı. Asıl amacımız burada esnaf arkadaşların hafta sonlarını değerlendirmek adına cumartesi gündüz saat 13.00 ile 17.00 arasında pazar günü 13.00 ile 17.00 arasında. Biliyorsunuz nikahlarımız da belediyelerde en çok yoğun olan tarihler ve en sık olan tarihler cumartesi ve pazar gündüzleri, biz orada hem belediyelerin de yükünü biraz alabilmek hem de sektördeki arkadaşlarımıza bir ek gelir olarak da bu nikah formatını geliştirdik. Asıl amaçlarımızdan bir tanesi gelin, damat ve ailelerinin en büyük kaybı olan takı kaybını önlemekti. Biliyorsunuz nihayetinde insanlar 20 yıl, 30 yıl evinde bekler. Anne babaları çocuklarının o günleri için bir yatırım yapar. Nikah salonlarında biliyorsunuz bütün seramoniler 15 dakika, 20 dakikalık seramonilerdir. Biz onu 2 saatlik formata çektik. Yani insanların takılardaki kayıplarını önlemek adına geliştirilmiş olan bir projeydi ve sahada çok büyük bir kabul gördü. Hem gelin damat tarafından hem de aynı zamanda esnaf olan arkadaşlarımız tarafından bir kabul gördü" açıklamasında bulundu.


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