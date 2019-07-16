Yengeç kadınına aşık olmak için 5 sebep

Yengeç burcu kadınının aşık olacağınız özelliklerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

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Yengeç kadınına aşık olmak için 5 sebep

Zodyak kuşağının en şefkatli, en tehlikeli, en naif, en kurnaz olabilen ve tüm bunları uçlarda yaşayabilen yengeç kadını, anaçlığı ve kuvvetli aile bağları ile meşhurdur. Bir yengeç kadınını kirpik titremesinden kolayca tanıyabilirsiniz. Eğer bu su grubunun prensesi olan burca aşık olunacak nedenleri merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre.

 

 

Duyguları çok yoğundur

 

En basit duyguları dahi hemen içselleştirip kocaman bir dehliz yaratabilir. Aşıksa çok aşıktır, mutluysa çok mutlu. Bunun bir de diğer tarafı vardır tabii ki. Ama yine de duyguların ve duyguları yaşamanın hakkını verecektir. Size karşı her zaman sevgi dolu ve sevecen olacaktır. Çok öfkelense dahi bunu kendi içinde yaşar. O dehlizlere sizi hapsetmez.

 

 

Huzurludur

 

Genel olarak huzur verici bir yanı vardır. Kafanızı omzuna yasladığınız anda iç huzuru size de bulaşır. En mutlu olduğu yer sevdiklerinin yanıdır. Bu nedenle sizin yanınızda daima huzurlu olacaktır. Her türlü sorununuzu çözmek için size huzur dolu kucağını açmaya hazırdır. Yine de bu huzura erişmesi için onu zaman zaman iç dünyası ile yalnız bırakmanız gerekebilir.

 

 

Anaçtır

 

En tipik özelliği anaçlığıdır. Etrafınızda pır döner, her zaman arkanızı toplar ve bundan asla şikayet etmez. İlgilendiğiniz şeyler onun için de çok önemlidir. Hayatınızdaki gelişmeleri yakından takip eder. Ayağınız tökezleyince birden yanı başınızda onu bulabilirsiniz. Başkalarına karşı sizi her zaman korur ve kollar.

 

 

Dürüsttür

 

Sadakat ve dürüstlük en önem verdiği iki şeydir. Sizi mutsuz edeceğini bilse de asla sizden sır saklamaz. Her zaman doğruyu söyler. Dürüstlüğün gerçek bir aşkın ilk kuralı olduğunu düşünür. Bu nedenle hayatına giren insanlara yalan söylemeye teşebbüs etmez. Karşısındaki kişiyi sırf mutlu etmek adına beyaz yalanlar dahi söylemekten kaçınır.

 

 

Pratiktir

 

Her sorunun üstesinden kolayca gelir. Çok kompleks problemlerin bile içinden kolayca çıkar. İpin ucunu yakalayınca tüm karışıklık çözülene kadar bırakmaz. Ona danışacağınız karmaşık sorunları, tasnifli ve düzenli bir şekilde önünüze koyacak pratikliğe sahiptir.

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