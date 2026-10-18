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İyi Yaşam

Gece yatağa girince uykusu kaçanlar dikkat! Meğer nedeni akşam yaptığınız o basit alışkanlıkmış

Gün boyunca yorulup gece yatağa girdiğinizde bir türlü uyuyamıyor, sabahları da bitkin mi uyanıyorsunuz? Nedeni masum görünen o akşam alışkanlığı olabilir. Uzmanlar uyardı: Uykunuzu çalan gizli tehlike ortaya çıktı!

Giriş: 18 Ekim 2026, Pazar 16:52
Güncelleme: 18 Ekim 2026, Pazar 16:52
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Gün boyu süren yoğunluğun ardından yatağa girip bir türlü uyuyamamak, sabahları ise yorgun uyanmak birçok kişinin ortak sorunu. Uykuya dalmayı zorlaştıran etkenler arasında stres, düzensiz uyku saatleri ve günlük alışkanlıklar bulunuyor. Bunların arasında özellikle yatmadan önce telefonla vakit geçirmek dikkat çekiyor. Peki, uyumadan önce ekran karşısında geçirilen süre uyku düzenini nasıl etkiliyor?

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YATMADAN ÖNCE TELEFONA BAKMAK UYKUYU NASIL ETKİLİYOR?

Yatmadan hemen önce telefon, tablet veya bilgisayar ekranına bakmak, uykuya hazırlanma sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Bu cihazlardan yayılan ışık, vücudun biyolojik saatinde rol oynayan melatonin hormonunun salgılanmasını baskılayabiliyor. Bu durum, kişinin uykuya dalmasını geciktirebiliyor.

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Ancak uyku üzerindeki etki yalnızca ekran ışığıyla sınırlı değil. Sosyal medyada gezinmek, mesajlara yanıt vermek ve hareketli videolar izlemek de zihnin aktif kalmasına neden olabiliyor. Bu nedenle yatmadan önce ekran kullanımını azaltmak, uykuya geçişi kolaylaştırabilecek alışkanlıklar arasında yer alıyor.

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DAHA KALİTELİ BİR UYKU İÇİN 5 ÖNERİ

Uyku düzenini desteklemek için gün içinde ve özellikle akşam saatlerinde bazı alışkanlıkları değiştirmek faydalı olabilir.

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* Yatmadan önce ekran kullanımını azaltın: Uyku saatiniz yaklaşırken telefon, tablet ve bilgisayardan uzaklaşmaya çalışın.

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* Akşam ışığını azaltın: Akşam saatlerinde daha loş bir ortam oluşturmak, vücudun uykuya hazırlanmasına yardımcı olabilir.

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* Kendinize sakin bir rutin oluşturun: Kitap okumak, hafif müzik dinlemek veya rahatlatıcı bir akşam rutini oluşturmak gevşemenizi kolaylaştırabilir.

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* Uyku ortamına dikkat edin: Yatak odasının karanlık, sessiz ve rahat bir sıcaklıkta olması uyku koşullarını iyileştirebilir.

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* Kafein tüketimini sınırlandırın: Kahve, çay ve diğer kafeinli içeceklerin özellikle günün ilerleyen saatlerinde tüketilmesi uykuya dalmayı zorlaştırabilir.

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SÜREKLİ UYKUSUZLUK YAŞAYANLAR DİKKAT!

Zaman zaman uykuya dalmakta zorlanmak olağan olabilir. Ancak sorun sık tekrarlanıyor, uzun süre devam ediyor veya gündüz dikkat, enerji ve günlük yaşam kalitesini etkiliyorsa yalnızca telefon kullanımına bağlanmamalı.

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Stres, bazı sağlık sorunları, kullanılan ilaçlar ve farklı uyku bozuklukları da bu duruma neden olabilir. Bu nedenle devam eden uyku sorunlarında bir sağlık uzmanından destek almak önem taşıyor. Uyku probleminin altında yatan nedeni belirlemek, uygun çözümün bulunmasına yardımcı olabilir.

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