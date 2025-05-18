Renkli biberli borani

Servis: 4 - 6 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 10 - 12 dakika
Malzemeler
- 1 sarı dolmalık biber
- 1 kırmızı dolmalık biber
- 2 adet yeşil dolmalık biber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 çay kaşığı tuz
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- 300 gr süzme yoğurt
- 8 - 9 dal dereotu, incecik doğranmış
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- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 yemek kaşığı kavrulmuş file badem
Yapılışı
- Biberleri yıkayıp kurulayın, çekirdeklerini çıkartarak küp küp doğrayın.
- Vok tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı akıtın, açık ateşte yağ ısınınca biberleri ekleyip 10 dakika soteleyin, ezilmiş sarımsak ve tuzu ilave edip karıştırın ve 1- 2 dakika sonra ocağı kapatın.
- Sotelenmiş biberleri geniş bir kaba aktarın ve tamamen soğuyunca süzme yoğurt ve doğranmış dereotunu ekleyip karıştırarak servis tabağına geçirin, üzerlerine kavrulmuş file bademleri serpiştirin.
- Üzeri için; 2 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alın, yağ ısınınca toz biberi ekleyip karıştırın, ocağı kapatarak boraninin üzerine gezdirin.
Kısa bir not;
Dilerseniz 2 - 3 adet acı süs biberini de renkli biberlerle soteleyip mezeye ekleyebilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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