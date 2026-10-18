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Dünya IQ sıralaması açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? Zirvedeki ülke şaşırttı!

BRGHT tarafından yayınlanan yeni dünya IQ haritası sosyal medyada büyük ses getirdi. Zirvedeki ülke herkesi şaşırtırken Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı ise merak konusu oldu. İşte listenin ilk 10 basamağı ve Türkiye'nin dikkat çeken konumu...

Giriş: 18 Ekim 2026, Pazar 13:50
Güncelleme: 18 Ekim 2026, Pazar 13:50
1

Zeka denildiğinde akla yalnızca hafıza ve hızlı düşünme gelmiyor; mantıksal çıkarım, sayısal işlem ve uzamsal düşünme gibi farklı beceriler de bu kapsamda değerlendiriliyor. BRGHT tarafından paylaşılan IQ testi sıralamasında bazı ülkeler ve bölgeler üst sıralarda yer alırken Türkiye'nin konumu da dikkat çekti. Peki, listede zirveye hangi ülke yerleşti, Türkiye kaçıncı sırada kaldı?

2

IQ SIRALAMASINDA ZİRVEDE HANGİ ÜLKE VAR?

BRGHT verilerine göre Güney Kore, 117,63 puanla sıralamanın ilk basamağında bulunuyor. Togo 116,16 puanla ikinci, Fransız Güney Toprakları ise 115,71 puanla üçüncü sırada gösteriliyor.

3

İlk beş basamakta Tayvan 114,41 puanla dördüncü, Çin ise 113,16 puanla beşinci sırada yer alıyor. Almanya, İsviçre, Falkland Adaları, Hong Kong ve İtalya da listenin ilk 10 basamağında bulunuyor.

4

TÜRKİYE IQ SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Paylaşılan BRGHT verilerinde Türkiye, 104,12 puanla 55'inci sırada gösteriliyor. Türkiye'nin yakınında İzlanda ve Noel Adası gibi yerler de listede yer alıyor.

5

Türkiye'nin ardından 104,04 puanla Heard Adası ve McDonald Adaları, 103,68 puanla Hırvatistan sıralanıyor. 

6

İLK 10'DA HANGİ ÜLKELER VE BÖLGELER VAR?

BRGHT IQ Testi verilerine göre sıralamanın ilk 10 basamağında şu ülkeler ve bölgeler bulunuyor:

1. Güney Kore – 117,63

2. Togo – 116,16

3. Fransız Güney Toprakları – 115,71

4. Tayvan – 114,41

5. Çin – 113,16

6. Almanya – 113,01

7. İsviçre – 112,65

8. Falkland Adaları – 111,80

9. Hong Kong – 111,72

10. İtalya – 111,35

7

IQ TESTLERİ ÜLKELERİN ZEKA DÜZEYİNİ KESİN OLARAK GÖSTERİR Mİ?

IQ testleri, belirli bilişsel becerileri kullanılan yönteme göre ölçüyor. BRGHT testi de mantıksal, sayısal ve uzamsal akıl yürütme gibi alanlara odaklanıyor. Ancak hiçbir IQ testi insan bilişsel yeteneklerinin tamamını tek başına ölçemiyor. Bu nedenle BRGHT listesi, ülkelerin tüm vatandaşlarının zeka düzeyini kesin olarak ortaya koyan bilimsel bir sıralama şeklinde değerlendirilmemeli.

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