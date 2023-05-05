Domates soslu biberli hellim ızgara

Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

2 köy biberi

1 kapya biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

5 adet kurutulmuş domates

400 gr domates püresi

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 paket hellim peyniri

7 - 8 dal maydanoz, ince doğranmış

Yapılışı:

*Biberleri küp küp doğrayın, sarımsak ve kurutulmuş domatesleri de minik doğrayın.

*Doğranmış biber ve zeytinyağını fırına girebilecek tavaya alın, açık ateşte hafifçe yumuşayıncaya kadar soteleyin, sarımsak ve kurutulmuş domatesleri ekleyip sarımsakların kokusu çıkana kadar soteleyip domates sosunu ilave edin, 4 - 5 dakika pişirip ocağı kapatın. Hellim peynirini dilimleyerek domatesli karışımın üzerine sıralayın. Fırının ızgara ayarında hellimler kızarana kadar pişirin. Üzerine maydanoz serpiştirip sıcak olarak servis edin.

Kısa bir not:

*Hellim çok tuzlu bir peynir olduğundan tuz miktarını kontrollü ayarlayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...