Domates soslu biberli hellim ızgara

Servis: 4 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 2 köy biberi
- 1 kapya biber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 diş sarımsak
- 5 adet kurutulmuş domates
- 400 gr domates püresi
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 paket hellim peyniri
- 7 - 8 dal maydanoz, ince doğranmış
Yapılışı:
*Biberleri küp küp doğrayın, sarımsak ve kurutulmuş domatesleri de minik doğrayın.
*Doğranmış biber ve zeytinyağını fırına girebilecek tavaya alın, açık ateşte hafifçe yumuşayıncaya kadar soteleyin, sarımsak ve kurutulmuş domatesleri ekleyip sarımsakların kokusu çıkana kadar soteleyip domates sosunu ilave edin, 4 - 5 dakika pişirip ocağı kapatın. Hellim peynirini dilimleyerek domatesli karışımın üzerine sıralayın. Fırının ızgara ayarında hellimler kızarana kadar pişirin. Üzerine maydanoz serpiştirip sıcak olarak servis edin.
Kısa bir not:
*Hellim çok tuzlu bir peynir olduğundan tuz miktarını kontrollü ayarlayın.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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