Sinem Uslu
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Giriş: 20 Mart 2024 Çarşamba

Pippi Uzunçorap, Kanatlı Kediler Masalı ve Okunmak İstemeyen Kitap


Pippi Uzunçorap

Pippi; Villa Villekulla adlı evinin verandasındaki atı ve Bay Nilsson adını verdiği maymunuyla birlikte, iktidar ve kurumlarına ihtiyaç duymadığı bir yaşam sürdürüyor. İki yandan örgülü kızıl saçları, farklı çorapları, parmaklarını rahatça oynatabilmek için giydiği, ayağına birkaç numara büyük ayakkabıları ile başında herhangi bir yetişkin olmadan, kendi hayatını kuran ve kafasına estiği gibi yaşayan bir kız çocuğu o. Çok akıllı, cesur ve hayal gücü çok yüksek olan Pippi, atını tek başına havaya kaldırabilecek bir güce de sahip.

Pippi’nin annesi ölmüş, babası ise uzaklarda bir kaptan. Okyanusta bir fırtınada kaybolan babasının bir adanın kralı olduğuna ve bir gün onu almaya geleceğine inanıyor, Pippi. Ve geliyor da…

Yan komşusu Tommy ve Annika kardeşler ile maceradan maceraya atılan Pippi, gittiği her yere şamatasını da götürüyor.

Cinsiyet eşitliğine dayalı bir çocuk edebiyatı eseri olması ile ön plana çıkan Pippi Uzunçorap;Astrid Lindgren tarafından yazılmış ve Ingrid Vang Nyman tarafından resimlenmiş. Ali Arda’nın çevirisiyle, Pegasus Yayınları tarafından okuyucusuyla buluşturulan seri; Pippi Uzunçorap, Pippi Uzunçorap Denize Açılıyor ve Pippi Uzunçorap Büyük Okyanus’ta adlı üç kitaptan oluşuyor.

Bütün çocuklar Pippi’yle tanışsın isterim!




Kanatlı Kediler Masalı

Güzel bir kedi olan Bayan Emma Tekir, dört güzel yavru dünyaya getirir. Fakat onun dışında herkes, yavruların görünüşünden rahatsızlık duyar. Çünkü yavrular birer kanatlı kedidir. Emma Tekir ise yavrularının bu farklılıklarını çok sever ve onları daha güvenli bir yer bulabilmeleri için uzaklara uçmaya teşvik eder. Kendinden uzaklara… Yavrular güvenli bir yer ararken; iki çocukla karşılaşırlar.

Dünyayı tanıma arzusuyla çeşitli maceralara atılan kanatlı kedilerin masalı; giderek makineleşen ve tehlikelerle dolu olan kentlere dair bir eleştiridir aynı zamanda.

Fantastik edebiyatın ustası Ursula K. Le Guin tarafından yazılan Kanatlı Kediler Masalı dizisi; Dört Yavru, Yuvaya Dönüş, Yeni Arkadaş ve Kentte Tek Başına adlı dört kitaptan oluşuyor. Günışığı Yayınları tarafından okuyucusuyla buluşturulan masal dizisinin; resimleri S.D.Schindler’e, çevirisi ise Naz Baykan’a ait.

Ursula K.Le Guin’in hayal gücünün sınırsız diyarlarında, eşsiz bir yolculuk sizi bekliyor.




Okunmak İstemeyen Kitap

David Sundin adında komik bir beyefendi tarafından yazılmış, alışılmadık bir canlılıkta ve baştan sona büyülü, iki resimli kitap; Okunmak İstemeyen Kitap ve Gerçekten Okunmak İstemeyen Kitap.

Okunmak İstemeyen Kitap; 2020 yılında İsveç Kitapçılar Birliği tarafından yılın çocuk kitabı ödülünü alırken, Gerçekten Okunmak İstemeyen Kitap ise; 2021 yılında Adlibris ödülünü alarak, yılın çocuk kitabı seçilmiş.

Okunmak İstemeyen Kitap; kendi kendine kalmak için elinden geleni ardına koymazken, Gerçekten Okunmak İstemeyen Kitap; ‘‘tercihiniz minnoş bir kitap okumaksa; hemen başka bir kitap seçin kendinize’’ diyor.

Bir zamanlar uykuya dalamayan bir çocuk vardı.

Çocuk ‘‘Bana bir kitap okuyabilir misin lütfen?’’ diye sordu bir yetişkine.

‘‘Tabii ki okuyabilirim!’’ dedi yetişkin.

Yetişkin bunu yapmamalıydı.

Çünkü çocuk çok özel bir kitap bulmuştu: Okunmak İstemeyen Bir Kitap.

Hep Kitap’ın okurlarıyla buluşturduğu bu seride; kelimeler yer değiştiriyor, kitap kapanıyor, alev alıyor, kanatlanıp uçuyor. Eksik harflerle yazılmış, farklı kelimeleri okumak ise hiç kolay değil! Daha neler neler…

‘‘Beni Okuma’’ diyen bu seri; okumayı sevmeyen çocukları da hikâyesini okumaya davet ediyor.






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